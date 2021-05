ItaúPower oferece novas opções de compra presencial e virtual

O ItaúPower está recebendo novas lojas, mas ampliando também seu atendimento on-line (foto: ItaúPower/Divugação )



Dia 12 de junho é considerada a data mais romântica do ano. E encontrar o presidente que seja a "cara" de sua metade é sempre um desafio no Dia dos Namorados. Ainda mais agora em tempos de pandemia, quando é preciso ir às compras com o máximo de segurança sanitária. Por isso, o ItaúPower Shopping está preparado para proporcionar a melhor experiência de compra aos seus clientes. Sempre apresentando novidades e oferecendo opções de acordo com as novas tendências de mercado, o ItaúPower está anunciando mais quatro novas lojas em mix, que ajudam na melhor escolha de compra nesta importante data.





NOVIDADES Com 156 operações entre lojas, quiosques e restaurantes, o ItaúPower, mesmo com a atual situação do país, segue firme sem seu propósito de proporcionar ao cliente a melhor experiência de compra. As quatro novas lojas – Vivara, Socila, Beco Acessórios e Botoclinic – aumentam a diversidade de serviços do shopping, que há 16 anos oferece produtos de qualidade, entretenimento e conforto para todos os consumidores.

"O fechamento obrigatório do comércio, seguindo o protocolo Minas Consciente, nos levou a repensar os nossos investimentos. Agora, mais do que nunca, estamos de olho nas tendências do mercado, no perfil dos nossos clientes e na integração do comércio físico ao eletrônico. Por meio das plataformas digitais, damos visibilidade aos produtos e levamos o shopping ao cliente", destaca Leonardo Andrade, superintendente do shopping.

MARKETPLACE Sempre atento às tendências do mercado, o o ItaúPower está cada vez mais "ON". Com seu site repaginado, a ferramenta está mais interativa e com navegação super-rápida e fácil. A novidade é que, neste mesmo espaço virtual, se o usuário quiser, ele pode ser redirecionado para o Marketplace. A nova plataforma é simples e descomplicada, criada com objetivo de possibilitar aos lojistas novo canal de vendas e, claro, proporcionar mais comodidade ao cliente. Para conferir, basta acessar www.itaupowershopping.com.br. É possível acessar a plataforma pelo celular, tablet ou computador.





VITRINE VITURAL Outra facilidade proporcionada pelo novo site, se o usuário quiser, ele pode ser redirecionado para sua Vitrine virtual, ou seja, o cliente pode comprar os produtos do mall do conforto do seu lar e receber os produtos em casa.





SEGURANÇA Antes mesmo da pandemia, a segurança estava sempre em primeiro lugar nas prioridades do ItaúPower. Agora, diante dos problemas sanitários, o mall segue rigorosamente as determinações de medidas de segurança sanitária estabelecidas pela Prefeitura de Contagem e pelo plano Minas Consciente. O uso da máscara de proteção, o distanciamento e a constante higienização de todos os ambientes são vistoriados durante todo o horário de funcionamento do shopping.