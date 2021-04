(foto: Divulgação)



TROFÉU TELÊ SANTANA

A semana passou marcou o aniversário de 15 anos da morte do mestre Telê Santana, imortalizado no Troféu Telê Santana, criado e realizado pela TV Alterosa. O prêmio reconhece os melhores da temporada anterior no esporte. E em sua 20ª edição, os torcedores e telespectadores terão mais prazo para votar em seus atletas preferidos. Inicialmente, o regulamento previa votação entre 13 a 23 de abril, agora estendida até o dia 30. Os ganhadores do troféu Telê Santana são eleitos a partir dos votos da crônica esportiva dos Diários Associados, do Conselho de Notáveis, composto por craques que fizeram história, e ainda pela escolha popular.

NOITE DE GALA

Por causa das restrições impostas pela pandemia de COVID-19, a cerimônia de premiação, considerada uma noite de gala para o esporte mineiro, será através de uma live, transmitida no canal do “Alterosa esporte” no YouTube, em maio, com apresentação dos jornalistas Leopoldo Siqueira e Isabel Guimarães. Se ainda não votou, participe no site www.alterosa.com.br/trofeutele.





DIVERSIDADE AMEAÇADA

O tema é dos mais importantes para a publicidade. Vai de encontro à diversidade, à liberdade de expressão, à democracia plena. Por isso, com o objetivo de assegurar a representatividade de pessoas LGBTQIAP+ nas campanhas publicitárias, lideranças de agências, anunciantes e plataformas estão engajados no movimento de oposição ao Projeto de Lei 504, que tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A proposta em pauta proíbe mensagens publicitárias com "alusão a gênero e orientação sexual, ou a movimentos sobre diversidade sexual relacionados a crianças".





PELA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

A iniciativa contrária ao projeto de lei foi idealizada pelo Comitê de Diversidade da Mutato e é apoiada por executivos de agências e marcas importantes. A ideia do grupo é criar mecanismos para assegurar a representatividade e assumir compromissos públicos, enquanto indústria, para compartilhar melhores práticas e adotar um acompanhamento periódico sobre os avanços do tema. A Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) também divulgou comunicado no qual classifica a proposta como "inconstitucional", caracterizada como "censura de conteúdo e com precedente perigosíssimo para a liberdade de expressão e aos direitos de minorias". Nas redes sociais, o grupo tem usado as hashtags #AbaixoPL504 #RespeitaHumanidadeLGBT #LGBTNãoÉMáInfluência e um videomanifesto foi publicado pela Mutato.





COMPROMISSOS PARA O FUTURO

O Grupo Boticário anuncia plano ambicioso de gestão de resíduos para gerar impacto socioambiental positivo até 2030. As metas estabelecidas incluem solucionar 150% de todo resíduo sólido gerado pela cadeia produtiva da empresa e promover iniciativas sociais para 1 milhão de brasileiros. O Compromissos para o Futuro prevê ampliar o impacto positivo. Ao todo, o grupo assume 16 compromissos socioambientais em duas grandes frentes: inspiracionais e estratégicas. Veja o vídeo da campanha através do link https://www.youtube.com/watch?v=ZCS70msAvPU.





NOVA DIREÇÃO

O médico Omar Abujamra Junior acaba de assumir a presidência da Unimed do Brasil, representante institucional do Sistema Unimed, para o período de 2021 a 2025. A Central Nacional Unimed (CNU), por sua vez, que é a operadora nacional de planos de saúde Unimed, também tem novo presidente: Luiz Paulo Tostes Coimbra. Omar Abujamra Junior tem uma trajetória de 40 anos dedicados ao Sistema Unimed. Presidiu a Unimed Botucatu (SP) e a Intrafederativa Centro-Oeste Paulista e, desde 2018, esteve à frente da Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp). Já Luiz Paulo Tostes Coimbra havia ocupado a posição de diretor de mercado, marketing e comunicação da CNU de 2013 a 2016, além de ter integrado o Conselho Fiscal.





PREVENÇÃO É TUDO

A startup mineira Ecobonuz lança o movimento Previna-se, que conscientiza usuários do transporte público sobre a importância das medidas de autoproteção contra a Covid-19. Responsável pelo primeiro programa de fidelidade do país voltado para o transporte coletivo, a plataforma distribuirá milhares de kits com máscara, álcool em gel e conteúdos informativos em algumas linhas de ônibus de BH, região metropolitana e cidades do interior, além de divulgar orientações sobre o tema nas redes sociais (@ecobonuz).





CHOPE GRÁTIS

Um ano de chope grátis. É assim que o Mr. Hoppy da Praça Tiradentes irá premiar três ganhadores de sua nova promoção. E as regras são simples. Basta curtir o post na página oficial do Mr Hoppy Praça Tiradentes, seguir a página @mrhoppypracatiradentes e marcar três amigos. Não vale marcar empresas, famosos ou de fã- clubes, fakes e não vale repetir os marcados. O trio de felizardos vai passar todos os dias em que o Mr. Hoppy estiver aberto e pegar seu Chope Pilsen 300ml (limitado a uma unidade por dia). O sorteio será em 29 de abril, no Instagram oficial. Fácil de concorrer.





ECONOMIA CRIATIVA

A Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) realizará em 6 de maio um debate sobre a primeira edição exclusivamente virtual do SXSW, considerado o maior festival de economia criativa do mundo. Promovido anualmente, o evento conta com a presença de importantes líderes do mercado brasileiro para análise e discussão de insights expostos no festival. Participam do debate líderes e representantes de grandes companhias. Em formato on-line, o evento traz à tona debates em torno dos principais nomes e projetos do SXSW 2021 e das perspectivas dos negócios e tecnologias em cenários de imprevisibilidade apresentadas pelo festival. O encontro é aberto ao público, que pode se inscrever por meio do link http://cutt.ly/BcBj7Jg.





DE CASA NOVA

Uberlândia, no Triângulo Mineiro, recebe primeira unidade da Água de Cheiro, e as vantagens do modelo de negócios. Durante o mês de inauguração, os mais de 400 produtos disponíveis no portfólio da marca, entre itens de perfumaria, cuidado corporal, fashion brands e maquiagem, terão 10% de desconto. A loja fica no Centro, na Av. João Pinheiro, 1.154.





ANJOS DA GUARDA

Pelo quarto ano consecutivo, o Grupo Anjos da Guarda é apoiador do Campeonato Mineiro. Ao longo da competição, que tem a final prevista para 23 de maio, a empresa irá sortear bolas que são usadas nos jogos pelo Instagram @anjosdaguardaseg. Na grande final, a empresa fará a guarda de honra da taça que premiará o melhor time da competição.