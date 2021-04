Mart Minas inaugura sua 43ª loja na cidade de Nova Lima

(foto: divulgação)



O Mart Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais, inaugura dia 29 de abril sua 43ª loja no Estado, em Nova Lima, cidade da região metropolitana, a 24km de Belo Horizonte, próxima também das cidades de Raposos e Rio Acima, com destaque na indústria de extração de minério de ferro e ouro, construção civil, turismo ecológico e gastronômico, além de ter apoio de incentivos fiscais para se tornar um polo cervejeiro de destaque nacional.

Com o início das atividades da loja em Nova Lima, o Mart Minas passa a contar com 43 unidades no Estado e representa maior oportunidade de crescimento nesta importante região do Estado. "Levamos à cidade mais uma loja ampla, confortável e com grande variedade de produtos a preços competitivos, que vai atender as famílias da região e micros e pequenos comerciantes que atuam no município, assim como os que estão em cidades do entorno, tendo o Mart Minas como seu parceiro no abastecimento", afirma Filipe Martins, Diretor Comercial e Marketing da rede.

A nova unidade Mart Minas em Nova Lima, além de possuir licenciamento ambiental e trazer recursos operacionais importantes para a cidade, irá oferecer 5.200 m² de área de venda, 25 check-outs e amplo estacionamento com mais de 300 vagas para carros, além de posições para motos e bicicletas, loja esta que estará totalmente preparada e alinhada com todos os protocolos de prevenção à pandemia de Covid-19. Pronta para atender donos de bares, pizzarias, padarias, hotéis e consumidores finais, a loja oferece mais de 10.000 opções de produtos, que podem ser adquiridos em embalagens fechadas e fracionadas, de acordo com a necessidade do cliente. Oferece ainda o serviço de televendas, onde o cliente pode contar com uma equipe preparada para agilizar e facilitar suas compras.

Nos setores de mercearia, bomboniere, bebidas, higiene e beleza, limpeza, frios e laticínios, há uma ampla variedade de marcas regionais e as líderes de mercado, sempre com a opção de compra no varejo e no atacado. Frutas e verduras, selecionadas e sempre frescas, completam a experiência de compra dos clientes, que também encontrarão itens de confeitaria, bazar e embalagens.





SOBRE O MART MINAS Maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais, o Mart Minas possui 43 lojas e atende cerca de 600 cidades próximas às regiões onde estão inseridas, oferecendo aos seus clientes um mix de mais de 10 mil itens. Sua história teve início em 2001, quando seu fundador, Murilo Martins, inaugurou a primeira loja em Divinópolis. Oito anos depois, a rede já estava estabelecida e presente em outras quatro cidades. Em 2011, com a entrada do novo sócio, Rono Neves, a empresa deu sequência ao plano de expansão, alcançando novas regiões do Estado, até chegar ao número atual de 43 lojas.

O Mart Minas cresce e amplia também a atuação e o investimento na área social através dos diversos projetos que apoia. O Troco Solidário é mais uma importante iniciativa neste sentido. Ao pagarem suas compras, os clientes são convidados a doarem o troco, para que as doações sejam repassadas para uma instituição na cidade. A campanha tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento das comunidades onde o grupo está inserido. "Para nós, atuar no mercado não significa apenas um negócio, mas também um trabalho em busca de crescimento e oportunidades para uma sociedade sustentável e mais justa", afirma Filipe Martins.

Inauguração do Mart Minas

em Nova Lima (MG):

Data: dia 29 de abril às 8h. Às 07:30h: realização de breve cerimônia de abertura.

Endereço: Rodovia José Francisco da Silva, KM 24, nº 250, Bairro Chácara Bom Retiro, CEP: 34.002-000, Nova Lima - MG





- Segunda-feira a sábado:

das 7h30 às 21h;

- Domingo: de 07h30 às 14h;

