Elas Prosperam volta no mês da mulher

(foto: Divulgação)



No mês da mulher, em março, o Instituto Rede Mulheres Empreendedoras lança a segunda edição do programa Elas Prosperam, com participação de mulheres autodeclaradas negras de todo o Brasil. Elas irão receber apoio do Instituto RME, com apoio da Visa, com o objetivo central de ajudar no desenvolvimento dos negócios, para que elas possam conquistar a própria renda e independência financeira. Cerca de 60 empreendedoras negras deverão ser atendidas por meio de capacitações sobre fortalecimento de competências socioemocionais, finanças e transformação digital, por exemplo.

Dessas 60, serão selecionadas dez, que terão acompanhamento de agentes da Rede Mulher Empreendedora e do patrocinador, que irão apoiar as empreendedoras com mentorias para ajudar a alavancar seus negócios. Ainda, dos dez empreendimentos selecionados, três serão contemplados com prêmio de R$ 10 mil cada, para investirem em suas próprias empresas.

INDEPENDÊNCIA "No Elas Prosperam, todas as 60 selecionadas terão capacitação profissional robusta, mas com linguagem acessível e ferramentas práticas, que abordarão empoderamento econômico com foco no empreendedorismo feminino por quatro semanas. Poder fazer a diferença na história profissional das mulheres ao lado de um parceiro tão fantástico como a Visa é engrandecedor. Espero que no futuro possamos ter cada vez mais o apoio de empresas desse porte para amplificar nosso trabalho e ajudar a trazer mais independência financeira para as mulheres", comentou Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora e presidente do Instituto RME.

"A Visa está comprometida globalmente com a recuperação da economia e com o fortalecimento do empreendedorismo feminino", explica Sabrina Sciama, diretora-executiva da Visa do Brasil. "Neste ano, decidimos inovar e expandir o programa Elas Prosperam para levar capacitação e mentorias para um dos grupos mais afetados no último ano, as empreendedoras negras", completa.





ECOSSISTEMA Para Célia Kano, diretora da Rede Mulher Empreendedora, a pandemia mostrou que a transformação digital é um aspecto-chave para os negócios superarem esse momento tão difícil, mas o projeto vai além na busca por inclusão. "O Elas Prosperam se destaca em se dedicar ao atendimento de mulheres negras, pois sabemos que esse público tem baixa representatividade em programas de aceleração e a RME quer colaborar na criação de um ecossistema empreendedor mais diverso", finalizou.

Podem participar mulheres de todo Brasil autodeclaradas negras, com negócio formalizado ou não, e de qualquer área de atuação. Inscrições de 1º a 21/3 no https://institutorme.org.br/elas-prosperam/.