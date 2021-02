"Agência não é tudo igual" começa hoje em Minas

(foto: CENP/Divulgação )



Estreia hoje a campanha nacional "Agência não é tudo igual", movimento promovido conjuntamente pelo Conselho Nacional de Normas Padrão (CENP), Abap-MG e Sinapro-MG, que tem como objetivo destacar o valor e a importância das agências de publicidade certificadas pelo CENP. A série iniciada nas mídias mineiras vai percorrer todos os estados brasileiros veiculando peças que realçam o valor das agências que possuem a Certificação de Qualificação Técnica do CENP





OBJETIVOS Caio Barsotti, presidente do CENP, explica que a campanha tem três objetivos: ampliar o conhecimento sobre o valor das agências certificadas; fortalecer seus diferenciais; e engajar as agências já certificadas na promoção de valor da Certificação de Qualificação Técnica. "A ideia é realçar como é mais seguro, em vários aspectos, operar com uma agência certificada. Se a agência tem o certificado do CENP, há todo o amparo do ambiente de autorregulação ético-comercial".

A campanha foi toda concebida para ser veiculada estado a estado, começando por Minas, com divulgações em rádio e TV, outdoors e outros formatos de mídia exterior, jornais e revistas, sites e nas redes sociais, etc. André Lacerda, presidente do Sinapro-MG, observa que "o ambiente desejado é aquele no qual todos os atores estão e as regras de convivência comercial são conhecidas, onde todos ganham".





QUALIDADE Adriana Machado, que preside a Abap-MG, ressalta a importância do evento. Ela frisa que "as agências certificadas pelo CENP são muito mais estruturadas e instrumentalizadas do que os anunciantes imaginam. Essa campanha é uma oportunidade de destacar esse fato, e favorecer uma escolha mais informada pelos anunciantes e o apoio à profissionalização e estruturação das agências por parte dos veículos".

José Luiz da Silva Mathias Borel, presidente da Associação Mineira de Propaganda, aponta o ganho de qualidade que a mobilização das entidades em prol da valorização das empresas de publicidade irá proporcionar aos consumidores em geral. "Beneficia o telespectador, o leitor, o ouvinte, o internauta, a sociedade como um todo. Agência certificada significa eficiência, qualidade, honestidade, ética e compromisso", afirma o dirigente da AMP.

"Agência não é tudo igual, pretende que todos conheçam e façam uso do ambiente da autorregulação por meio da atribuição de valor às agências que têm a certificação", acrescenta Daniel Queiroz, presidente da Federação Nacional das Agências de Propaganda (Fenapro).





PROFISSIONALISMO Presidente da Abap nacional, Mario D’Andrea destaca que "a campanha propõe que as empresas anunciantes conheçam as agências antes de contratá-las: a equipe, as ferramentas de que dispõem e os seus processos de trabalho, referências e histórico".

"Por isso, a campanha vai amplificar o valor das agências já certificadas e estimular a promoção do certificado, assim como também dos veículos, em razão das técnicas utilizadas na elaboração dos planos de mídia", completa a mineira Adriana Machado.

Já Larissa Andrade, CEO da MariaSãoPaulo, agência que assina a campanha, entende que "o certificado do CENP é sinônimo de transparência e boas práticas. A realidade atual do mercado publicitário exige de nós o devido profissionalismo, para oferecer o melhor aos nossos clientes e colaboradores".

Iniciativa do CENP, a campanha publicitária 'Agência não é tudo igual' é promovida conjuntamente com a Abap-MG e Sinapro-MG, com apoio da ABAP Nacional e Fenapro.

Criada pela MariaSãoPaulo, o lançamento oficial da campanha ocorreu em evento virtual realizado na quinta-feira, e teve participação de representantes das principais agências do país, instituições, autoridades políticas, empresários de diferentes setores, profissionais da indústria da comunicação, imprensa e outros convidados.