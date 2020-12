Cristo nasceu, é Natal

(foto: Pixabay)



Na noite desta quinta-feira e na sexta-feira, o mundo celebra o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sim, o mundo, porque a data é um feriado mundial, portanto, mesmo quem não é cristão não consegue fugir do feriado. Pode não comemorar a data, mas com certeza é afetado pelo espírito que inunda todos os continentes.

Provavelmente, este ano, por termos passado 10 meses em reclusão em função da pandemia, muitas famílias comemorarão entre seu núcleo, em ambiente mais restrito, e talvez, por tudo isso, o verdadeiro significado do Natal fique mais aflorado. Claro que a troca de presentes também faz parte, mas que seja secundária.

O importante é fazer renascer em nós o espírito de amor a Deus e ao próximo, ensinamentos maiores que Jesus deixou para nós.

Para quem gosta de leitura, o jornalista e escritor Rodrigo Álvares acaba de lançar, pela editora Sextante, o segundo volume da série Jesus, o homem mais amado da história. O novo livro se chama Cristo. Agora o autor completou a marca de 10 livros publicados.

Esse livro narra os fatos que se seguiram após a crucificação de Jesus, abordando a trajetória dos apóstolos no início do cristianismo, acompanhando um dos irmãos de Jesus, Tiago – ignorado por todos esses séculos –, Paulo, Pedro e outros apóstolos. O que aconteceu depois da crucificação de Jesus? Como os apóstolos se organizaram para transmitir a mensagem deixada por seu mestre? Esses e outros questionamentos são respondidos por Alvarez. Sua longa passagem por Jerusalém como repórter foi o que o transformou em escritor e serviu de base para suas pesquisas.

Rodrigo usou um vasto material, de originais bíblicos e descobertas arqueológicas, passando pelas extensas coleções de livros apócrifos para escrever Cristo, e pintou um quadro vivo do florescer da fé, narrando com detalhes as perseguições e os desafios enfrentados pelos primeiros cristãos para espalhar a sua fé. O autor destaca o amor de Jesus pelo próximo, sem discriminação, sempre acolhendo todos, dando o exemplo de amor incondicional.

Nesse livro, o autor combina sensibilidade a um profundo conhecimento histórico e oferece ao leitor uma visão completa do nascimento do cristianismo.

Rico em imagens, Cristo traz diferentes representações de figuras bíblicas, cenas dos evangelhos e passagens históricas, incluindo obras de variadas épocas que compõem uma breve, porém inspiradora antologia de arte religiosa.

Satsanga de Natal – Participe gratuitamente on-line de um momento único e auspicioso para fechar o ano e transmutar as energias para o ano novo. A professora Maria José Marinho fará o ritual védico dos cinco elementos na quarta-feira (23), às 8h, on-line, o Satsanga de Natal, uma reunião de amigos para vivenciar um momento espiritual. Ritual do fogo sagrado para transmutação de energias; mensagem espiritual; mantras indianos. Os participantes devem preparar uma fruta e uma flor para a oferenda (puja) e devem ter escrito em um papel de seda branco pequeno todas as graças que desejam alcançar para "queima simbólica". A Escola de Ioga Ponto de Equilibrio atende consultas com as Cartas Tibetanas "Mo" para as pessoas que desejam respostas para seu novo ciclo e oferece um banho especial de sais para proteção, limpeza e purificação contra as forças do mal e transmutação em bem para o fim de ano. Reservas pelo whatsapp (31) 99145-7178.





Como será seu 2021? – A terapeuta holística Renata Moon atende em diversas terapias: leitura intuitiva de arquétipos, uma terapia que utiliza cartas que trazem perfis arquetípicos com uma forma inovadora de leitura com o objetivo de identificar cada arquétipo para traduzir o momento pelo qual o cliente passa. Uma ferramenta de autoconhecimento que possibilita visualizar bloqueios e soluções para qualquer área da vida. Aplicação de reiki, terapia de cura mental, emocional e física através do reequilíbrio e harmonização dos principais pontos de energia do corpo, através da imposição das mãos. Cura através de mandalas de velas que podem ser configuradas para diversos fins, como a saúde física, mental e emocional, e o equilíbrio energético. Fogo sagrado, técnica terapêutica que tem objetivo de reintegrar o corpo físico, emocional e energético, trazendo equilíbrio através do resgate de energias que ficaram presas em dores e traumas. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.





Previsões para 2021 – A terapeuta holística e homeopata Rose Ferraz está com agenda aberta para previsões analíticas baseada em radiônica de tarô dos anjos, energia crística, cristais mind control e intuição divina. Informações e agendamentos: (31) 98923-9433.