AACD Teleton 2020 entra na reta final de campanha

A Campanha AACD Teleton 2020, promovida em parceira com o SBT/Alterosa, está nas últimas semanas. Com duração de quatro meses, algo inédito em sua história, ela será encerrada em 31 de dezembro. Com a pandemia da Covid-19, a campanha deste ano inovou em diversos aspectos, com mais foco no digital, e conseguiu dessa maneira engajar diversos influenciadores na causa da pessoa com deficiência. Além disso, promoveu uma live especial e inédita, com diversos artistas, e maratonas de games que animaram o público.





PROGRAMA O tradicional programa televisivo, exibido diretamente dos estúdios do SBT no início de novembro, também trouxe temas importantes, como o combate ao capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência. E o que não faltou foi o engajamento de pessoas e empresas socialmente responsáveis. Diante da crise, que aumentou a necessidade de captação devido a diversos fatores, como a diminuição de cirurgias no Hospital Ortopédico e aumento de custos e necessidades de compra de equipamentos de proteção individual (EPIs), as contribuições na Campanha AACD Teleton 2020 têm sido fundamentais.

Quem quiser fazer parte dessa grande corrente do bem ainda dá tempo, podendo fazer doações até 31 de dezembro pelo site https://www.teleton.org.br e telefones disponíveis informados no site.