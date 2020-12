Unidade da Loja do Barbeiro vira atração em Venda Nova

Alexandre com sua esposa Isabela Gomes, o jornalista Stanley Gusman e seu irmão e sócio Frederico Gomes (foto: CB/Divulgação )



Como crescer na pandemia? A resposta vale ouro nos tempos de hoje. Com a transformação radical do mercado, provocada pela pandemia do coronavírus, sobreviver passou a ser a prioridade para a maioria dos setores. Porém, apesar do achatamento geral, o segmento de beleza e cuidados pessoais tem se superado. Passado o período de maior impacto, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) trabalha com a estimativa de crescimento de 1,1% em 2020, em relação ao ano passado. Parece pouco, mas o percentual é expressivo se levado em conta o encolhimento de 5,7% do PIB brasileiro, de acordo com o último boletim Focus, do Branco Central.

Prova da força do setor é a Loja do Barbeiro. A rede acaba de inaugurar sua nova unidade em Venda Nova. Com mais de 600 metros quadrados, o novo espaço se tornou atração da região com seu completo showroom de móveis para salão, barbearia, estética, manicure e massagista, além de muitas ofertas e promoções oferecidas aos consumidores. Satisfeito com o bom início, os irmãos Alexandre e Frederico Gomes, sócios-diretores da empresa, explicam que a pandemia foi devastadora para comércio e trouxe profundas mudanças também em seu segmento. Eles contam como vêm superando a crise para manter o crescimento, ainda que em escala menor. "Com a pandemia, a Loja do Barbeiro passou a trabalhar on-line, através e-commerce. E, utilizando como principal ferramenta o WhatsApp, conseguimos manter empregos e expandir negócios", conta Alexandre.

As promoções com a TV Alterosa serão retomadas no próximo ano (foto: Divulgação)





PROMOÇÕES Com espírito empreendedor herdado do pai Paulo Roberto Gomes, fundador da loja, os irmãos fizeram um estudo da viabilidade para a nova unidade, planejada especialmente para atender o público de Venda Nova. "Temos espaços exclusivos em mais 600 metros quadrados de loja. O espírito empreendedor faz parte de nossas vidas, com inteligência e sabedoria do nosso negócio".

As promoções começaram na Black Friday e seguem no período natalino, em todas as lojas. "Temos produtos com 30/40/50/60 e até 70% desconto. Vamos manter assim para natal em todas as lojas. Hoje possuímos três unidades centro de Belo Horizonte, uma na avenida Abílio Machado, duas no Barreiro e agora em Venda Nova", garante o diretor.





CONCURSOS E PROMOÇÕES Uma das características da Loja do Barbeiro é seu engajamento social. Com realização de cursos profissionalizantes, orientações para implantação de negócios - como barbearias e salões -, promoções de eventos a empresa faz parte do dia a dia dos consumidores.

Devido à pandemia, a agenda foi interrompida. Mas o diretor garante que as verbas para redes sociais serão mantidas e logo que possível os concursos promovidos em parceria com a TV Alterosa também serão retomados. "Destinamos verbas específicas para as redes sociais, e temos a TV Alterosa como uma parceira fiel. Estamos juntos há anos fazemos merchandising e concursos. Com certeza voltaremos a realizar o Sonho de Beleza e o Barber x Barber. Nosso intuito é estar sempre pensando nos nossos clientes, atentos às novidades exclusivas aqui na Loja do Barbeiro para eles", completa Alexandre.