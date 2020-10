Fora da caixa

(foto: pucci/divulgação)







Quando se pensa em uma roupa de Emílio Pucci, imediatamente vem à mente as estampas com estilo marcante e singular, a combinação de cores com os tons únicos que se tornaram nome dos tons “azul-Pucci, laranja-Pucci, rosa-Pucci”, e os desenhos de lenços. Na modelagem, vestidos curtos são retos, mas elegantes e com caimento perfeito, os longos são justos, dando uma silhueta estonteante às mulheres, as pantalonas são confortáveis calças pijamas dos anos 1970, mas sempre muito atuais na grife italiana. Porém, neste verão 2021, o máximo de Pucci que conseguirão ver serão estas pantalonas.

(foto: pucci/divulgação)

A marca convidou o estilista japonês Tomo Koizumi para criar uma coleção cápsula para o verão 2021 e ele fez o para casa direitinho, do seu jeito, sem amarras. São duas linhas completamente distintas, que segundo ele foram inspiradas em Capri. Uma é cheia de alegria, cores e volume; a outra, é leve, transparente e rica em bordados.

Depois de uma colaboração com a francesa Koché, a marca italiana investiu em uma coleção cápsula de shapes marcantes e uma num verão suave, elegante e muito feminino. São 11 vestidos e bodies nos quais reinam a leveza e os volumes criados a partir de babados em dezenas de delicadas camadas de organza, além de acessórios, camisetas e uma bolsa.

A inspiração da temporada é a atmosfera cosmopolita, despojada, alegre e livre de Capri, que, na visão de Koizumi, traduz perfeitamente o espírito da Casa Pucci. Três estampas resgatadas dos arquivos voltam a celebrar a ilha: Piazzeta di Capri, La Canzone del mare e Conchiglie – enquanto, dois motivos florais – Tropicana e Ortensia – entram no repertório da grife.

Muitos brancos e cores lavadas, bordados delicados, silhuetas limpas, calças palazzo, tops e saias mídi ajudam a construir um guarda-roupa completo, que transita com naturalidade da praia aos eventos noturnos. Vestidos fluidos em seda, plissados e os lenços emblemáticos da grife completam esse combo.

Sem um desfile formal, a grife Emílio Pucci investiu na apresentação da coleção por meio de um fashion film batizado Sulla riva (Na costa), que pode ser visto no YouTube (http://youtu.be/G6P0q-ACreY). A coleção chega ao Brasil em março de 2021.