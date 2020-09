O filósofo, logoterapeuta e humanitarista Luiz Corrêa desenvolve projetos missionários e educacionais no continente africano, desde 1992. Neste período de pandemia, ele lançou o livro Viva compaixão, lançado pela editora Doulus.

Já na introdução, ele contextualiza o que é compaixão, tomando como base um texto do psicólogo americano Daniel Goleman que relata um episódio que viveu no metrô de Nova York, quando encontrou um homem caído ao chão, e as pessoas apressadas passando por ele sem dar atenção. Ele parou, e no mesmo instante outras pessoas também. Resumindo, o homem desmaiou de fome. As pessoas deram comida a ele e ele se reergueu.

Quando li isso, a primeira coisa que me veio à minha mente foi: “Será que ninguém para por medo ou vergonha?”. Porque assim que ele parou, várias pessoas se uniram a ele. Enfim, o autor explica: “Compaixão vem do latim compassivo, que significa o ato de partilhar o sofrimento de outra pessoa; entender a dor de outra pessoa e sentir dó de seu sofrimento”. (...) “Compassivo vem da raiz compatior, verbo que significa se compadecer de alguém: cum (companhia, junto com) e patior (sofrer ou aguentar alguma situação). Ou seja, sofrer junto com alguém.





No início do isolamento social, os brasileiros se uniram, espontaneamente, em uma campanha solidária de distribuição de cestas básicas para a população mais carente que estava sem trabalhar. Apesar de termos começado a flexibilização, as coisas ainda não voltaram ao normal, as pessoas continuam precisando de ajuda. Porém, o povo parou de ajudar, ou melhor, reduziu bastante a ajuda. Acabou a compaixão, ou cansaram-se dela? Isso foi apenas um

parênteses.

Voltando ao livro. Com certeza, esta leitura vai ampliar a visão do leitor sobre o significado do serviço cristão, levando-o a reavaliar alguns conceitos sobre o que é ser agente do Reino de Deus neste mundo. Lembrando que cristão é todo aquele que realmente crê em Cristo.

Corrêa diz que “a compaixão é a consciência permanente de que existe o outro. A solidariedade é o efeito natural de identificar o ouro por essa consciência e dar vida a essa relação. Quando adotamos a compaixão como exercício diário, estamos dizendo aos outros ‘Eu vejo vo- cês’”.

A leitura é leve, rápida, e gostosa. São seis capítulos de relatos baseados em histórias que estão na Bíblia, tomando como base o maior exemplo de compaixão que já existiu na Terra: Jesus Cristo.

