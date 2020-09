Pertegaz's (foto: afp)







A busca para a volta à normalidade começou em Londres,que em abril anunciou que os desfiles da London Fashion Week seriam realizados on-line, no que foi seguida por Paris, Milão e Nova York. Madri entrou na parada e durante sete dias, de 7 a 13 de setembro, promoveu o lançamento das coleções para a próxima primavera-verão 2021. Foi uma semana da moda atípica, com poucas pessoas, devido às normas de distanciamento social. A organização teve de repensar o evento para salvar a edição deste ano, como explicou a diretora da Semana da Moda de Madri, Nuria de Miguel: "Consideramos que é importante para o setor da moda no conjunto e para Espanha prosseguir com a realização deste evento sempre que as condições o permitirem no contexto da pandemia da Covid-19. Os estilistas precisavam de voltar a ter a passarela, a plataforma e o lugar para se mostrarem."

Andres Sarda's (foto: afp)

Com isso, as máscaras faciais tomaram conta da semana da moda , que é patrocinada pela Mercedes Benz na passarela e nas áreas comuns. Pela primeira vez um fabricante de máscaras copatrocinou um acontecimento deste tipo. Em parceria com quatro estilistas espanhóis, a empresa ofereceu 15 mil máscaras para garantir a segurança do público durante os desfiles. "Percebemos que fazia falta alguma coisa diferente porque as máscaras vieram para ficar. Já são um complemento do vestuário, como uma carteira ou um telemóvel", sublinhou Francisco Sans, vice-presidente da Mascarillas Béjar.

Hannibal Laguna's (foto: afp)

Com isso, as máscaras entraram nas coleções de alta-costura.O estilista Ion Fiz, por exemplo, lançou uma máscara com 13 padrões diferentes: "As pessoas pedem uma máscara para combinar com a camisa ou uma máscara e um lenço do mesmo tecido. Penso que a máscara é um acessório que nos acompanha 24 horas. Faz parte do look de cada um. É um acessório que também tem de ser muito pessoal", referiu o estilista. Os estilistas precisavam de voltar a ter a passarela, a plataforma e o lugar para se mostrar". Para Jaime Velázquez, da Euronews, a “Covid-19 afetou fortemente a indústria da moda. As vendas de vestuário na Espanha caíram 40%. A pandemia forçou a indústria a repensar o modelo de negócio”.

Ágatha Ruiz de la Prada (foto: afp)

A grande divulgação on-line foi reforçada por alguns desfiles ao vivo, cercados por todos os cuidados de segurança contra a Covid. Filas com apenas seis presenças foram criadas e os convidados eram recebidos com a tomada de temperatura, e recomendados a guardar devida distância uns dos outros. Entre os estilistas mais famosos estavam Agatha Ruiz dela Prada, Hannibal Laguna, Custo Barcelona. Os participantes da Mercedes-Benz Fashion Week são principalmente estilistas de moda independentes. Este ano, a novidade foi a participação da Amazon Fashion, que comandou uma tenda que ofereceu à venda on-line roupas e acessórios da temporada, masculinos e femininos. A criação do see now, by now serviu para aquecer as apresentações – e aquecer o interesse dos consumidores.

Custo Barcelona (foto: afp)

Um dos desfiles mais elogiados foi o de Jorge Vázques, que homenageou a Espanha, sua cultura, tradição e artesanato, mostrando cores que lembravam o entardecer do Alhambra de Granada: rosa, coral, turquesa e verde, iluminados pelo branco. E, é claro, sem renunciar ao tradicional negro. A silhueta, estruturada, tem volumes exagerados, drapeados, mas também muitos modelos curtos. Valorizou também a alfaiataria e caprichou nos detalhes “muy España”: babados encaixes, bordados, grandes laços. Usou muita musselina, gazar, tweed, tafetá e materiais bem masculinos, como a estampa famosa príncipe de gales. Participaram do lançamento 30 estilistas, alguns com pequenos desfiles, outros com fashion films.

Devota & Lomba (foto: afp)

Isabel Sanchis (foto: afp)