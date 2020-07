SERASA SURPREENDE

O Dia da Pizza, festejado em 10 de julho, foi comemorado de forma surpreendente pelo Serasa. O órgão, acostumado a mandar correspondências de cobranças para as pessoas, surpreendeu 30 consumidores selecionados para receber para receber pizzas. Com o mote "Dessa vez a conta é da Serasa", a ação teve como objetivo mostrar que a marca está perto dos clientes para ajudá-los a limpar o nome, conseguir crédito e aproveitar momentos de descontração. Os consumidores foram escolhidos de forma aleatória ao interagirem ou citarem a Serasa nas redes sociais.





HIGIENE NACIONAL

A grande herança dessa quarentena é a distinção clara do que é essencial do que é prescindível para o cidadão brasileiro. A biossegurança, por exemplo, é o protocolo da vez. Para a maioria das pessoas, ser transparente com os procedimentos de higiene dos espaços e produtos serão determinantes na decisão de escolha na lista de seus produtos favoritos. E, claro, responsabilidade social será outro fator de desempate entre as marcas preferidas, com vantagem para quem realmente mais colaborou ou colabora gerando empregos e ajudando pessoas em grupo de risco na pandemia.





DIA DO AMIGO COM DESCONTOS

Nesta segunda-feira comemora-se o Dia do Amigo. Como não dá mais para comemorar com os calorosos abraços, o O Boticário preparou uma promoção com mais de 300 produtos de perfumaria, cuidados pessoais, cabelos e maquiagem com descontos de até 60%. As promoções, válidas em lojas de todo o país, terminam hoje. Os pedidos podem ser feitos com total segurança e conforto em quatro canais de venda. Além disso, caso seja a primeira experiência de compra em alguma das plataformas, utilizando o código BEMVINDO20, é possível obter um desconto de 20% em uma lista especial de produtos. A marca também disponibiliza o atendimento via WhatsApp por meio do número (41) 8771-4909, válido para todo o país, com delivery. Informações: boticario.com.br/compre-pelo-whatsapp, ou acesse www.boticario.com.br/encontre.





MEDE IN BRASIL

ADell Technologies lançou sua primeira campanha criada totalmente no Brasil e protagonizada por uma celebridade local: a atriz Grazi Massafera. O objetivo é anunciar o lançamento de sua linha de notebooks XPS 13, primeiro XPS que será fabricado no País. Com o título "Cada detalhe importa", a comunicação, criada pelas agências VML Brasil e Wunderman Thompson, inclui filmes para TV aberta e fechada e para a internet que convidam o consumidor a refletir sobre quais fatores fazem as pessoas se sentirem únicas. As peças mostram, a partir de situações cotidianas de Grazi Massafera, como os pequenos detalhes do notebook XPS podem ajudar os consumidores no dia a dia, seja para trabalho ou entretenimento. Confira: https://youtu.be/wIlUiU_6zMs





OPORTUNIDADE PROFISSIONAL

Que tal aproveitar a quarentena e se profissionalizar como um sommelier de cervejas? Estão abertas as inscrições para o curso de Sommelier de Cerveja da Escola Mineira de Sommelieria. A 18ª turma terá início em agosto de 2020, dentro de um novo formato de aulas, em grande parte virtual. As aulas são sempre acompanhadas pelos professores Fabiana Arreguy e Carlos Henrique Vasconcelos. As harmonizações, conteúdo muito forte do curso, foram mantidas. Para o próximo semestre, a EMS já traçou um planejamento de aulas que possam ser administradas no ambiente virtual, deixando para o final as aulas que não cabem dentro desse modelo.





CONGRESSO BRASILEIRO

A terceira edição do Cervecon - Congresso Brasileiro de Ciência e Mercado da Cerveja- anteriormente agendando para julho, está confirmada para o período de 21 a 25 de setembro, em Belo Horizonte, mas através da plataforma digital CERVECON OnLine, com palestrantes nacionais e internacionais. Também haverá discussão das melhorias setoriais nos âmbitos do empreendedorismo, mercado de trabalho, produção e estudos científicos, além de uma Feira de Exposição Virtual para aproximar empresários com fornecedores e promover networking com o público de cervejas artesanais. No Brasil temos registradas 1.178 cervejarias. Só no ano passado, o MAPA concedeu 273 registros para novas cervejarias. Minas Gerais ocupa o 3º lugar no país com total de 170 fábricas. O evento é organizado pela Win Eventos, em parceria com o Espaço Ampliar e SindiBebidas. Inscrições: https://congressocervecon.com.br/.





SABOR AMARGO

A marca Subway incluiu recentemente a pizza em seu cardápio e já teve o primeiro desabor. Na semana passada, uma foto postada por um cliente viralizou nas redes sociais, causando constrangimentos à empresa. A foto de uma pizza totalmente "desalinhada" forçou pedido de desculpas ao cliente: "Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais", divulgou o perfil oficial do Subway no Twitter. Em nota, mais explicações: "Fomos surpreendidos com as publicações no Twitter que mostram as pizzas montadas totalmente fora das especificações corretas. Estamos apurando o ocorrido para que sejam dadas as devidas tratativas e reforçando os protocolos de preparo junto aos franqueados para que todos tenham uma boa experiência de consumo".





MBA ON-LINE EXPRESS

Para entender um pouco mais sobre o novo contexto de como a pandemia irá impactar a maneira de gerir e atuar nas áreas de logística, saúde, gastronomia, hotelaria, agronegócios, tecnologia de informação, meio ambiente, educação, entre outros, o Senac reunirá seus professores e especialistas para falar sobre o tema. De 21 a 23 de julho, das 18h30 às 21h30, a cada 30 minutos um especialista se apresentará, de forma interativa, com os participantes. O evento MBA on line Express é gratuito e será realizado na plataforma Teams. As inscrições devem ser feitas com antecedência pelo Sympla, onde está a programação completa.





FATURTAMENTO DOBRADO

Ruim para muitos, bom para poucos. Assim tem sido o mercado no período de pandemia. Com o fechamento do comércio não essencial, a saída foi migrar para o e-commerce. Com isso, o segundo trimestre do ano registrou aumento de 105% no faturamento das lojas on-line em relação ao período de normalidade do primeiro semestre. A pesquisa foi realizada pela plataforma Nuvemshop, no estudo

"E-commerce na Pandemia"





CORREÇÃO NA LIMPEZA

Na edição de 5 de julho a Coluna divulgou que a Unilever lançou, durante essa quarentena, uma linha de desinfetantes líquidos em três fragrâncias, e que seria o primeiro produto do Brasil com eficácia comprovada contra o vírus da Covid-19, e que a empresa teria aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Porém, a aprovação da Anvisa, segundo a assessoria da empresa, seria para o combate ao vírus da Covid-19 apenas nos lenços higienizantes da marca.