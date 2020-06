MUDANÇA AOS 75 ANOS

O “elefante mais amado do Brasil” está se rejuvenescendo. Aos 75 anos, a marca de extrato de tomate, que tem o elefante como símbolo, sempre foi um dos itens de maior prestígio e vendas da empresa. Mas, desde 2019, a marca está mudando posicionamento e signos visuais e verbais e, com o novo slogan 'Elefante, viver junto rende mais', a marca evoluiu para um tom de voz mais íntimo. As principais emissoras de televisão e o canal de Elefante no YouTube passaram a transmitir a nova campanha da marca. Com uma vinheta que combina um recurso clássico da propaganda – o jingle – e um visual e direção de arte com uma pegada muito mais moderna, a nova publicidade promete agradar e chamar a atenção de todos. Veja detalhes em http://www.cargill.com.





NO RITMO DO SUCESSO

O Boticário continua surpreendendo, mesmo em tempos

de pandemia. A marca, desta vez, lançou convite inusitado para os influenciadores que mudassem a vibe do dia: conhecer a nova fragrância do Boticário em um evento

on-line com direito a uma aula de dança. Cathyelle foi a porta-voz da marca, apresentou as novidades e convidou todo mundo para participar do desafio #PartiuGoodVibes. O incentivo para que todos pudessem aprender os passos de dança veio com um convidado especial da marca, Fabio Duarte, The Big Boss, do FitDance, que ensinou a coreografia exclusivamente para eles. Os resultados iniciais mostram que quando ativamos o público oferecendo experiências de engajamento orgânico o envolvimento é bem maior. Considerando apenas resultados de stories do Instagram, a empresa teve no dia 34 publicações orgânicas de perfis diferentes, o que representa aproximadamente 50min de exibição em vídeo – isso é mais do que uma edição normal do JN ou de um capítulo da novela de horário nobre. “E um alcance potencial de 2.3MM, considerando a audiência dos influenciadores”, festejou a marca.





TOTENS DE HIGIENIZAÇÃO

Uma boa ação da CDL/BH em parceria com a Fiemg está beneficiando 800 mil usuários do transporte coletivo. As entidades estão instalando 50 totens de álcool em gel nos seis grandes terminais de transporte coletivo da cidade e em 14 estações do Sistema Move. A estação Carijós do Move, na Avenida Paraná, foi a primeira a receber os totens. Do total de 50 totens, 36 serão instalados nos terminais Vilarinho, Pampulha, São Gabriel, Diamante, Barreiro e Venda Nova. Os outros 14 serão distribuídos na Avenida Antônio Carlos (estações Santa Rosa, UFMG, Mineirão, Colégio Militar, São Francisco, IAPI, Senai e Odilon Behrens); na Cristiano Machado (estações Silviano Brandão, Feira dos Produtores, Cidade Nova e Ouro Minas); na Pedro I (Estação Lagoa do Nado), e em Venda Nova (estações MinasCaixa e Quadras da Vilarinho).





AP PONTO CRESCE

Na contramão da crise, AP Ponto anuncia crescimento com vendas on-line no mês de junho. A construtora faturou no primeiro semestre R$ 45 milhões e estima para 2020 manter o crescimento previsto, com faturamento chegando a R$ 102 milhões. A empresa investiu nos últimos dois anos R$ 1 milhão em tecnologia e transformação do processo de venda. A mudança permitiu que a construtora estivesse mais preparada para enfrentar a pandemia do COVID-19, possibilitando o crescimento de 91% em relação ao ano passado com as vendas 100% on-line. Os distratos também diminuíram em cerca de 17%. A previsão é levar ao mercado mineiro mais de 800 unidades em 2020, distribuídas nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte e de Uberlândia. E para aproveitar a nova jornada de compra do consumidor, a construtora faz entre os dias 22/6 e 5/7 um Feirão On-line, com empreendimentos em Betim, Vespasiano e Uberlândia com descontos até de R$ 7 mil.





SENAC

O Senac está com atividades voltadas para empresários e profissionais de vários segmentos. O Evolue, Programa Senac de Retomada e Evolução Empresarial, iniciou os trabalhos com os segmentos de beleza e estética em workshops gratuitos: “Técnicas de atendimento seguro após a abertura dos negócios”, amanhã, e “Cuidados de higiene com utensílios e materiais de centros de beleza”, na terça-feira. Ambos pela plataforma Teams, das 18h às 22h.





OURO PRETO THE BEATLES

Com uma pegada internacional e premiação em até R$ 50 mil, o Prêmio Orquestra Ouro Preto The Beatles está com inscrições abertas. A Orquestra vai selecionar 10 propostas de videoclipes para as músicas que compõem o álbum The Beatles Volume 2. O edital é voltado para artistas que trabalham com produções audiovisuais, setor tão carente de ações durante o período de isolamento social. A iniciativa conta com o apoio de patrocinadores da Orquestra Ouro Preto e integra parte das ações especiais executadas durante a pandemia de COVID-19 para fomentar as diferentes áreas da cultura, que têm sofrido com os impactos da falta de trabalho durante a quarentena. A Orquestra produzirá um DVD a ser lançado ainda este ano, composto pelos filmes vencedores. As inscrições estão abertas até 17 de julho. O edital e todas informações estão no site www.orquestraouropreto.com.br.





BALANÇO DOS NAMORADOS

Como já era de se esperar, houve aumento considerável no faturamento dos e-commerces em função do Dia dos Namorados, segundo levantamento feito pela Social Miner, empresa que une dados de consumo, tecnologia e humanização, utilizando como base os mais de 43 milhões de cadastros da Social Miner, e 40 milhões de dados de aquisição de aplicativos das categorias de e-commerce e encontros do RankMyAPP, empresa de inteligência de apps. Na data mais romântica do varejo virtual, os homens compraram mais que as mulheres. Eles foram responsáveis por 50,3% das conversões, enquanto elas representaram 49,7%. Já 93,8% do público que comprou eletrônicos e informática se declarou do sexo masculino. Nos itens de beleza, 86,6% das compras foram realizadas por mulheres. O maior pico de vendas no período pré-Dia dos Namorados foi em 9 de junho, com 4,3% das vendas. O estudo considerou o período de 12/5 a 12/6. O faturamento no período mais que dobrou em relação ao ano passado, saltando de R$ 2,99 bilhões para R$ 6,45 bilhões, um aumento de 117%.





CASADINHA

A campanha ‘Oferta Casadinha’ para o vestibular on-line da Estácio, disponível para os cursos de graduação presencial, vai garantir aos casais, crush e até mesmo àquele amigo parceiro 50% de desconto para cada um durante todo o curso. As inscrições são gratuitas e as avaliações on-line poderão ser agendadas diretamente no portal da Estácio em um dos horários disponíveis (www.inscricoes.estacio.br). A campanha termina hoje. A campanha Oferta Casadinha é válida para diversos cursos, exceto para o de medicina.