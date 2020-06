Emoção na homenagem dos DA ao Dia do Mídia

A exemplo do projeto Live Talk do EM e Portal Uai, ação que tem objetivo de dar vida ao debate de temas relevantes para o momento atual e futuro, a live-show dos Diários Associados (DA) em homenagem ao Dia do Mídia, com a cantora Manu Diniz e seus convidados, domingo passado, foi um grande sucesso. Na apresentação, transmitida no canal do Portal Uai, no YouTube, Manu mostrou um repertório especialmente preparado para os mídias e se emocionou muito com a oportunidade proporcionada pelos DA. Ela abriu sua apresentação com axé, passou pelo sertanejo, pop brasileiro e muitos outros sucessos nacionais e internacionais, reafirmando sua versatilidade musical e artística.





A cantora, que também faz parte da cadeia de produção do mercado da comunicação, como relações-públicas, agradeceu a oportunidade de fazer um show exclusivo para seus colegas. Durante pouco mais de 1h30min de show, a live teve 2,4 mil reproduções, com picos simultâneos de 120, de acordo com o registro do Youtube. A apresentação segue disponível no canal do Portal Uai do Youtube, ainda com grande repercussão.





“Cantar para mim faz bem para minha alma. Eu canto com amor, me traz muita felicidade cantar. E cantar rodeada de amigos é uma troca de carinho, energia, uma coisa muito gratificante. E pode levar isso para a casa das pessoas, tocar outras pessoas com isso, contagiar outras pessoas através dessa live virtualmente, isso realmente, é muito gratificante. Eu fiquei muito feliz com o resultado, com os feedbacks que tive, e vendo a apresentação, uma vez que está gravada no Youtube, eu também gostei bastante e espero que as pessoas tenham curtido tanto quanto eu”, ressaltou a cantora.





O evento foi transmitido dos estúdios da RSom e Luz, na Pampulha. Manu Diniz e banda apresentaram sucessos da Banda Melim, Ana Vitória, Marisa Monte, Vitor Kley, Rita Lee, Anitta, Lagum, Tiago Iorc, Lady Gaga, Meghan Trainor, Alicia Keys, Cássia Eller, Iza, Kid Abelha, Vanessa Rangel, Marina Lima, Maiara & Maraisa, Paula Mattos, Marília Mendonça e Ivete Sangalo. Os convidados que fizeram duetos com ela foram Play Gerson, JP (Sofranz), Mateus Gontijo, Luks, Maitê Oliveira e Fernanda Hamacek. E sua banda contou com o talento de Fabiano Mexicano (baixo), Júnio Schock (bateria), Léo Costa (guitarra) e Vitor Dieguez (piano).





HOMENAGEM

O mídia é o profissional responsável pelo planejamento de propaganda do cliente. Ele cuida de todo o investimento em comunicação e prevê a utilização das estratégias corretas, escolhendo os melhores meios e veículos para divulgar uma campanha publicitária. Também faz a negociação com os veículos, verifica a programação, sessões nas quais os comerciais serão inseridos, planeja as ações do cliente, distribui, negocia a compra de espaços, monitora a exposição e o alcance das marcas no mercado, acompanhando toda a execução do projeto para dar o melhor retorno ao cliente. Por isso, ao longo dos tempos, o mídia deixou ser apenas um elo entre o cliente e as empresas de comunicação e se tornou um profissional tão fundamental na produção da comunicação que passou a ter um dia só dele, festejado em 21 de junho. Os Diários Associados, reconhecendo esse valor, tradicionalmente homenageia os mídias em seu dia.

E-mail para esta coluna:

carloscruz@uaigiga.com.br