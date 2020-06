Acessórios feitos com muito amor

Wagner Penna

Bolsas bag Merci



Quando a explosão do e-commerce ainda estava longe de acontecer, três jovens empresárias (todas das áreas de calçados e acessórios) apostaram nessa ferramenta de vendas, trazendo inovação e estilo personalizado para o segmento. Trabalhando a partir do showroom compartilhado, a Merci Whit Love (bolsas + acessórios presentes) e A Sapatilha (calçados femininos) e Ananas (sapatos infantis) conquistaram o mercado, sempre oferecendo peças em couro genuíno e com acabamento refinado.





Além do formato de comercialização, também contribuiu para o sucesso da iniciativa o cuidado das proprietárias com a criatividade dos produtos, seu fator utilitário e a personalização de acordo com o pedido de cada cliente. São objetos do dia a dia que ajudam a contar a história de cada consumidor da marca, associado a um detalhe de sofisticação e elegância.

Carteiras Merci



Flexibilidade

O modelo de negócio adotado por elas é um sucesso e expandiu-se, inclusive na atual crise da pandemia, o que exigiu adequação na produção. Embora com o ateliê fechado, tudo passou a ser feito em casa pelos artesãos. Para isso, tiveram que aumentar também os cuidados com a saúde de quem produzia, mantendo o isolamento social. Algo que exigiu um imenso remanejamento logístico.





Outra iniciativa bacana foi a elaboração de vídeos para a clientela, onde as medidas de segurança sanitária foram ressaltadas e a multiplicidade de funções de cada peça revelou a flexibilidade dos produtos para esses tempos de ficar em casa. Assim, um porta-portfólio virou um porta-receitas, um fichário virou porta-joias e um porta-remédios ganhou novos usos.





Essa flexibilização permitiu que uma só peça se transformasse para ser usada de até três formas diferentes. Sucesso maior ainda foi o lançamento do porta-máscaras, com espaços para colocar as unidades novas e outra divisão (com lacre) para as máscaras descartadas e também um compartimento para o vidro com álcool gel.

Pelo nome da marca, A Sapatilha, já se sabe que é expert neste tipo de calçados



Refinamento

Antes da cristalização do quadro sanitário e econômico atual, o trabalho das empresárias Helena Dias, Ana Beatriz Guimarães e Manuela Amaral (da ‘Merci’) havia recebido um impulso significativo, após exporem seus lançamentos no Shopping Cidade Jardim – um dos mais exclusivos de São Paul –, onde suas propostas fizeram tremendo sucesso junto ao público. O sucesso foi enorme e, assim, o trabalho teve que ser duplicado para atender a clientela ampliada. Além do infantil e feminino, também produzem acessórios masculinos.





Até chegar ali, em novembro do ano passado, já contavam com cinco anos de dedicação a essa tarefa de produzir algo diferente para o mercado de acessórios e presentes de qualidade. A ‘Merci Whit Love’ surgiu em razão da paixão das três sócias por viagens, pois conhecer o mundo sempre esteve nos planos das empreendedoras. A necessidade de organizar as viagens veio junto com esse projeto. Assim criaram a marca, que tem um toque francês no seu estilo e refinamento – cultivado em razão do amor delas pela França e a experiência de residirem em Paris por algum tempo.

Merci Whit Love confecciona porta passaportes personalizados



MERCI

Desse modo, ideia de produtos personalizados tomou corpo e se transformou em uma das características principais da ‘Merci’, cujo diferencial está tanto no material de qualidade, quanto em detalhes personalizados como a gravação das iniciais e nome da cliente no produto, inúmeras opções de cores (são 80 tonalidades diferentes), texturas variadas e outros detalhes que também podem ser escolhidos. Há, ainda, a linha de acessórios com temáticas especiais para o público infantil, com variação de cores que podem ser solicitadas de acordo com o cliente. São opções que também constam na linha masculina.





Embora não trabalhem com coleções sazonais, sempre estão criando novos produtos, pesquisando as necessidades do mercado e propondo novas cartelas cromáticas. A criatividade é outro fator preponderante, pois são bolsas, carteiras, porta-passaporte, porta-óculos, chaveiros, porta-moedas, porta-cosméticos, nécessaires, porta-documentos, porta-cartões e mil outros gadgets utilitários.





Outro ponto enfatizado por Helena Dias, é o acabamento cuidadoso e o refinamento - que “consideramos indispensáveis e, por isso, optamos por produzir apenas artigos em couro natural nobre, usando forro em gorgorão e acabamentos escolhidos cuidadosamente para cada peça”. Além disso, as elas são produzidas à mão e em ateliers montados especialmente para isso, dando um toque de delicadeza ao produto.





Tudo isso, diz Helena, “justifica-se até na marca, pois produzimos na Merci ‘whit love’ (com amor) tudo que criamos”.





SAPATILHA

Já nas marcas A Sapatilha e Ananas – sapatos e tênis –, as sócias Ana Cláudia e Ana Beatriz Guimarães assinalam que um dos diferenciais ali é a combinação dos lançamentos – que são feitos paralelamente tanto para a mãe, quanto para a filha. Essa identidade geracional de estilo, acabou criando uma interação familiar com a marca e levando à criação de produtos surpreendentes e ações inovadoras. No caso da linha infantil, os sapatos podem ser devolvidos (após usados) para serem doados e a cliente ainda ganha um desconto por essa ação solidária. Outra iniciativa do tipo, é o bazar beneficente que as marcas instaladas no showroom promovem anualmente.





Além dos calçados, há a linha de tênis em couro, galochas, flats e até um bem-humorado par de patins – que as meninas adoram. Na opinião de suas proprietárias “são peças feitas para mulheres que buscam conforto, durabilidade em sapatos atemporais – mas que, ao mesmo tempo, estão conectados com as tendências para elas e para suas filhas”.





Para oferecer esse diferencial, as marcas fabricam tudo em espaço próprio. A garantia de uma distribuição agilizada foi possível com a montagem de uma infraestrutura tecnológica para receber os pedidos feitos através das redes sociais, um estúdio para fotografar os lançamentos e postá-los na internet e um complexo sistema de despacho de produtos para todo o país. Afinal, são cerca de 200 envios diários de produtos variados.