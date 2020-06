Vida integral

Para refletir

As inseguranças e incertezas diante do mundo pandêmico prejudicam também a saúde mental. O impacto na qualidade de vida vai além da saúde física. A literatura que aposta no autoconhecimento e na importância do amor-próprio é uma das ferramentas para apoiar o emocional nesse momento. O professor de filosofia e escritor Fábio Gabriel lançou Minutos de reflexão, uma boa pedida para este período.





Afinal, você tem um minuto para refletir? Quem faz essa pergunta é o autor da obra, destinada a todos os leitores que desejam ressignificar a própria existência. Os grandes dilemas da existência humana são os protagonistas de Minutos de reflexão. São 63 abordagens dentro de nove capítulos que instigam o leitor a refletir sobre o seu projeto de vida e, assim, priorizar a consolidação de uma sociedade mais solidária e apaixonada.





Fundamentado por filósofos como Bauman, Platão e Kant, Fábio tematiza com simplicidade os grandes dilemas da vida humana e oferece ao leitor uma reflexão acerca da importância de pensar sobre o sentido da vida. O primeiro passo rumo a um novo sentido à existência, segundo o livro, é perdoar e amar a si mesmo. Essas questões evidenciam-se como o primeiro passo na escalada para um novo sentido à existência. Assim, o objetivo principal deste livro consiste em instigar o leitor a refletir sobre seu projeto de vida, priorizando a consolidação de uma sociedade mais solidária e apaixonada. Além disso, o professor destaca o respeito pelo outro como fundamento de uma nova ética pra uma nova sociedade.





Em um trecho do livro ele diz: “Assim, o respeito pelo outro é fundamental para uma convivência ética. O eu do outro é diferente do meu eu. Somos diferentes. Todos nós temos uma história, tivemos uma formação específica e, assim, somos convidados a conviver de maneira específica, procurando respeitar e ser respeitados.”





Minutos de reflexão cumpre com o objetivo de levantar questionamentos sobre o viver em sociedade. Apesar da correria, fica o convite para conhecer a obra e outras provocações do autor. Afinal, todos temos sim um minuto para refletir. E é exatamente isso que o livro pretende: oferecer ao leitor uma reflexão acerca da importância de pensar o sentido da vida.





CONTATOS





