Páscoa: tempo de celebrar a libertação

Estamos vivendo um momento inusitado. Tempos de reclusão, de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Algumas pessoas estão levando tudo isso numa boa, outros já não estão dando conta de ficar dentro de casa e isso é notório pelo número de carros que se pode ver circulando nas ruas. Porém, o perigo ainda não passou; por sinal, cada vez que nos aproximamos mais do inverno, mais ele aumenta, uma vez que o virus gosta do frio. Mas a preocupação maior é com o dia de hoje. Hoje é Páscoa, uma data tão importante para os cristãos, pois é um dia de festa.

Todo ano as famílias se reúnem na Páscoa em torno da mesa para celebrar a data em família; porém, hoje, esse encontro não será possível, e o que se espera é que todos respeitem este momento. O comércio tentou adiar a data para não perder a venda dos ovos de chocolate, mas como adiar uma data tão importante no calendário religioso? Impossível. Por isso, a celebração será feita, talvez de forma mais tímida, mais intimista, e, quem sabe, mais voltada para seu real significado.

Isso mesmo, é muito lindo comemorar a Páscoa com o coelhinho entregando deliciosos ovos de chocolate. É o lado lúdico e delicioso que alegra as crianças, isso sem dizer que rende lindas mesas decoradas. Porém, não podemos esquecer o real significado da Páscoa.

A palavra páscoa significa pass over, ou seja, passar por cima. Isso vem de quando os judeus eram escravos no Egito e Deus os libertou. Para isso, usou Moisés, e como o faraó não atendeu ao pedido de seu irmão de criação, o Criador enviou 10 pragas até que faraó autorizasse a saída do povo judeu. Como ele não se rendeu a nenhuma das outras nove pragas, o Eterno enviou a última delas, que foi a morte de todos os primogênitos, de todas as casas. Mas Deus disse ao seu povo que deveriam pegar o sangue de um cordeiro sem mácula, e passar no umbral das portas de suas casas, e quando o anjo da morte viesse, veria o sangue, e passaria por cima (pass over) de todas as casas que tivessem a marca do cordeiro. E o povo foi libertado no dia seguinte, e saiu do Egito. Essa foi a primeira Páscoa.

A segunda Páscoa, que é a definitiva, foi a da vinda de Jesus, o filho de Deus. Jesus veio ao mundo como homem, para dar exemplo para nós, morrer na cruz, derramar seu sangue para nos salvar e nos perdoar de nossos pecados, vencer a morte ressuscitando no terceiro dia e todo aquele que crer nele e aceitar a Jesus como salvador de sua vida, será salvo e será liberto de seus pecados, sendo reconciliado com Deus.

Essa é a libertação definitiva. E é este sacrifício de Jesus, tão doloroso para Ele, mas tão cheio de amor por nós, e tão maravilhoso, porque viveu nesta terra sem nunca ter sido contaminado pelo pecado, que venceu o pecado na cruz. Na sexta-feira foi o dia de sua crucificação, e hoje, comemoramos o dia em que Ele venceu a morte, ressuscitou, domingo de Páscoa.

Vamos celebrar porque a cruz está vazia, nosso Senhor Jesus vive!

contatos

Curso de formação on-line – O Ponto de Equilíbrio, da professora Maria José Marinho, estruturou o curso de formação de professores de ioga para curso a distância. São 12 módulos, cada um deles contendo um determinado assunto atrelado à formação de professores de hatha ioga com o mesmo conteúdo do curso presencial. É possível se formar em 12 meses, mas pode-se adiantar os primeiros módulos, fazendo dois por mês. O curso é teórico, filosófico e prático. Na parte prática do curso, você aprenderá as posturas (asanas) e os exercícios de respiração (pranayamas) através de fotos passo a passo, a cada módulo. Será enviado um DVD com uma aula completa dada pela por Maria José Marinho. Os estudos são acompanhados por WhatsApp. Informações e inscrições: (31) 3223-8340, WhatsApp (31) 99145-7178 e www.pontoequilibrio.com.br.





Meditação on-line – Estão abertas as inscrições para a próxima turma do protocolo de meditação e expansão da consciência Life Matters. As primeiras atividades iniciam-se em 13 de abril. O conteúdo on-line segue uma metodologia progressiva e sequencial em um curso dividido em módulos, com a duração média de dois meses cada um. Semanalmente, inicia-se uma jornada. As inscrições podem ser feitas até dia 12 no link http://www.lifematters.com.br/inscricoes. Considerando a época atual, será oferecida aos interessados a possibilidade de conscientemente escolherem o valor que podem pagar (até 90% a menos do valor original) ou o valor original. Aulas disponibilizadas gratuitamente também estão disponíveis em http://www.lifematters.com.br/aulasabertas.