Confiança e vigilância

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a Terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares.” Essa passagem está no livro de Salmos, capítulo 46, versículos 1 e 2. Dependendo da tradução que for a sua Bíblia ou a que você consultar on-line, uma ou outra palavra podem mudar, mas o sentido é o mesmo. É em Deus que temos que buscar refúgio em tempos de angústia. E este é o momento certo. E Ele nunca falhará, nunca nos abandonará.

Como falamos aqui domingo passado, nossa mente é traiçoeira, muitas vezes desejamos estar em casa, curtir nosso lar, relaxar da vida corrida; porém, só de saber que somos proibidos de sair ficamos angustiados e deprimidos, ansiando por sair. Isso gera angústia.

Temos que ter calma, paciência e recorrer al Altíssimo, ao Eterno, ao Criador, ao Ser Superior. Só ele poderá nos dar a paz que excede a todo entendimento. Isso mesmo, Ele pode nos dar paz em meio ao caos. Como assim? Não tente entender o sobrenatural, isso faz parte da fé, ou você acredita ou não. Algumas coisas na vida não podem ser racionalizadas.

Tem gente que está aterrorizada com o novo coronavírus, outras não estão ligando a mínima. Cada pessoa reage a um evento de uma maneira diferente, e temos que respeitar essa individualidade. Outro dia, ouvi uma pessoa dizer que já tinha superado dois cânceres, por que então se preocuparia com este vírus? Para ela não existe doença pior, mais sofrida e dolorida do que o câncer. Realmente, só quem já passou por isso, e venceu, pode saber o que ela está falando. Só quem viveu esta experiência tem a dimensão do que foi. Portanto, para ela, se morrer, morreu, a dor e o sofrimento serão bem menores do que o que já viveu. Porém, para outras pessoas a situação é diferente.

Estamos em meio ao caos, com recomendações dissonantes. Esse é o quadro da crise mundial. Mas como devemos agir? Claro que é preventivamente, como já estamos atuando. Estamos em um momento de indefinição. Não sabemos quando o coronavírus irá embora, mas provavelmente vai demorar. E é necessário tempo para lidar com isso. Nesse momento, precisamos de paciência, de praticar a prevenção. Mas alguns perguntam: e a fé?. Como se tudo que precisássemos fosse apenas acreditar e não ter nenhum tipo de prevenção. Está no Salmo 127, versículo 1: “Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela”. Claro que cremos na ação de Deus e pedimos que Ele nos guarde, mas isso não significa que não temos que ser previdentes. Podemos ver que esse versículo nos mostra a importância de uma combinação entre o que temos que fazer e o que temos que entregar para Deus. Em nenhum momento Deus diz que não precisa de sentinela, que não temos que cuidar, que vigiar, que resguardar. Provérbios 27: 12: “O prudente percebe o perigo e busca refúgio; o inexperiente segue adiante e sofre as consequências”.

Contatos

Curso de formação on-line – O Ponto Equilíbrio da professora Maria José Marinho estruturou o curso de formação de professores de ioga para aulas a distância. São 12 módulos, e cada um deles contém um determinado assunto atrelado à formação de professores de hatha ioga com o mesmo conteúdo do curso presencial. É possível se formar em 12 meses, mas pode-se adiantar os primeiros módulos, fazendo dois por mês. O curso é teórico, filosófico e prático. Na parte prática do curso você aprenderá as posturas (asanas) e os exercícios de respiração (pranayamas) através de fotos passo a passo, a cada módulo. Será enviado um DVD com uma aula completa dada por Maria José Marinho. Os estudos são acompanhados por WhatsApp. Informações e inscrições: (31) 3223-8340, WhatsApp (31) 99145-7178 e www.pontoequilibrio.com.br.

Projeciologia - O IIPC-BH informou que todos os cursoso e palestras estão suspensos, e que estão estudando formato on-line. Assim que estiver tudo organizado

divulgarão no site www.iipc.org/belohorizonte