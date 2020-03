'Carnaval verde' em ritmo de rock embala o Aprecie St. Patrick's Day

Com algumas adaptações, o Dia de São Patrício caiu no gosto do povo mineiro (foto: Divulgação)



O Carnaval oficial da cidade acabou, mas a festa continua. Pelo menos no ItaúPower Shopping, que mantém seu calendário de eventos anual recheado de atrações. Na sequência da festa momesca, o empreendimento recebe a 4ª Edição do Aprecie St Patrick's Day, nos dias 14 e 15 de março. A comemoração ao dia de São Patrício será mais uma grande festa familiar, cultural, gastronômica e cervejeira. O dia do santo padroeiro dos irlandeses é festejado como se fosse o nosso carnaval, nas ruas e bares das cidades da Irlanda, quando as pessoas se vestem de verde, pintam trevos e os rostos de verde e assistem ao

A festa é regada de muito chopp, inclusive o tradicional chopp verde, o Irish Green, música boa e gastronomia de qualidade. Saint Patrick nasceu na Grã-Betanha, no final do século IV, e faleceu em 17 de março de 461. Filho de pais bem-sucedidos, até os 16 anos ele se considerava um pagão, quando foi sequestrado e vendido como escravo por sequestradores irlandeses. E foi durante sua captura que ele começou a se voltar para Deus. Depois de se libertar da escravidão, ele estudou por 12 anos em um mosteiro e descobriu sua vocação para converter pagãos irlandeses em cristão. E depois de trabalhar por 30 anos como missionário na Irlanda, São Patrício foi para Country Down onde viveu até morrer.





TOQUE MINEIRO O Dia de São Patrício é comemorado em vários países. Com a ruidosa e descontraída manifestação não foi difícil para os imigrantes irlandeses conquistarem a adesão dos brasileiros. E nos últimos anos o mercado de eventos descobriu na comemoração ótimo potencial comercial, passando a explorar especialmente o segmento de bebida e gastronimia. Em Minas, com algumas adaptações, a festa irlandesa está cada vez mais abrasileirada, ganhando um pouco do tempero mineiro. Mas a preservação do tradicional chopp verde, o Irish Green, é uma das marcas do evento e ajuda a preservar a essência da festa. Também não pode faltar a saudação no brinde: "sláinte is táinte!", que, traduzindo literalmente, significa "saúde e prosperidade!"





PROGRAMAÇÃO O evento será no estacionamento do 3° Piso, das 12 às 21h, com muitas atrações de bandas de rock clássicas, couvers e de músicos independentes. O espaço é preparado com barracas de comidas, exposição de artesanatos e espaço kids, com preços populares. Haverá oficinas gratuitas para as crianças, sendo que as menores de 3 anos deverão estar acompanhadas por um responsável com mais de 18 anos.





ATRAÇÕES DE SÁBADO: Beerjuice (Rock 90's), Velotrol (Rock Clássico), Dona Odeteh (Rock Nacional e Internacional), Mago Zen (Rock e Celta), DJ Gleidson Teixeira (Intervalos).





ATRAÇÕES DOMINGO: U2 Latin American (U2), Zé Pelin (Led Zeppelin), Honky Tonk (Rolling Stones), LUREX - (Queen), DJ Kriok (Intervalos). Informações: 99143-1751 / 98920-0571 /

