VISITE BH

A capital mineira Horizonte receberá promotores de eventos de várias partes do país no Visite Belo Horizonte – Cidade Criativa da Gastronomia. O evento tem como objetivo apresentar, fortalecer laços e desenvolver negócios entre promotores de evento do cenário nacional e profissionais do segmento da cidade. Serão quatro dias de efervecente programação, de 6 a 9 de março, composta por palestras, além da visita a roteiros turísticos e espaços disponíveis para eventos na cidade, em diferentes regionais. As palestras acontecerão dia 7 de março, no InterCity BH Expo, às 10 horas, com inscrições gratuitas no site do evento. A proposta do projeto é reforçar a imagem de Belo Horizonte como destino de eventos e turismo, além de otimizar as conexões entre espaços, lugares, marcas, serviços e pessoas. Informações: (31) 3224-4949





IMPACTO DO CORONAVÍRUS

O coronavírus está provocando mudanças profundas no hábito da população mundial, especialmente na cidade chinesa de Wuhan, onde surgiu o vírus. Maior mercado consumidor do planeta, os chineses mudam seus hábitos e as marcas globais estão sentindo drasticamente. A Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, recolheu dados online de mais de mil lares entre 6 e 9 de fevereiro em todo o país asiático, inclusive na região de Hubei, epicentro da crise, para medir esse impacto. A indústrias de entretenimento e turismo são as que mais sofrem: 75% dos ouvidos disseram ter cancelado compras dessas categorias e 17% reduziram os gastos desde o início da crise. Também tiveram perdas fortes acentuadas bebidas alcoólicas (-57%), cosméticos (-56%) e vestuário (-67%) também. Por outro lado, gastos com alimentos e bebidas básicas cresceram em 40% dos lares, juntamente com produtos de limpeza (48%) e seguro-saúde (38%), especialmente na província de Hubei.





SEM LUXO

A pesquisa também investigou os planos de consumo futuro. Quando finalmente puderem deixar suas casas, 82% dos chineses pretendem retomar as refeições na rua; 78% têm planos de viajar e 77% de investir em entretenimento fora de casa. A retomada não indica índices tão positivos para a indústria de luxo: 61% afirmaram ter reduzido ou eliminado esses itens do orçamento e 21% pretendem continuar diminuindo a compra com o fim da crise. As pessoas têm se juntado em grupos de vizinhos, amigos ou familiares para trocar produtos ou fazer compras coletivas. Para isso, têm se organizado usando a plataforma de mensagens instantâneas WeChat. De acordo com o levantamento, 35% das famílias citaram os grupos como novo canal de compra. Plataformas de e-commerce também são usadas por 55% dos chineses.





LIXEIRAS DO LIXO

A Ambev se uniu à Ancat (Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis), à agência MAP e à Boomerang a fim de criar uma ação que vai transformar o lixo deixado nas ruas durante os principais blocos de rua de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Todos os resíduos, descartados por aproximadamente 26 milhões foliões, será reciclado e parte deles será usado como matéria-prima para a produção de lixeiras, que futuramente serão instaladas nessas cidades.





DE GRAÇA

Sem patrocinador master, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) aceitou fazer propaganda gratuita das Loterias Caixa. O acordo foi fechado na véspera de evento em Brasília em que a cúpula do comitê se encontrou com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Os detalhes do acordo de cooperação serão definidos futuramente. O contrato terá validade de dois anos, renováveis. A Caixa é, por lei, a principal financiadora do esporte brasileiro. A Lei Agnelo/Piva determina que uma porcentagem do que é arrecadado pelas loterias federais seja repassado para o esporte.





FEIRA DE PROFISSIÕES

O Senac/Betim promove a Feira das Profissões, nesta quarta-feira, com palestras, demonstração de serviços e atividades escolares e minicursos gratuitos. O evento acontecerá das 10h às 20h, na avenida das Américas, 244, 2º e 3º andares – Centro de Betim. A Feira será uma oportunidade para que estudantes e interessados possam conhecer um pouco mais sobre o mercado profissional, a aprendizagem comercial e educação financeira. Além disso, poderão conferir trabalhos e soluções desenvolvidas por alunos da unidade. São esperados em torno de 600 visitantes. Inscrições pelo Sympla ou no local (vagas são limitadas). Informações: www.mg.senac.br ou 0800 724 44 40.





SEM CONSERVANTES

A rede de fast food Burger King deu mais um show de criatividade em sua nova campanha. A marca publicou vídeo de um lanche mofado para anunciar que, até o final do ano, todos os restaurantes norte-americanos não servirão mais Whooppers com conservantes, corantes e aditivos. A mudança vem em um momento no qual as discussões sobre o fato dos hambúrgueres de fast foods não apodrecerem está aquecido, como é o caso do BK e do McDonald's. Em 2018, para reverter a queda nas vendas, o Mc começou a remover ingredientes artificiais de seus lanches, como o propionato de cálcio e o benzoato de sódio. No fim do mesmo ano, a rede de fast food lucrou quase 6 bilhões de dólares, um crescimento de 14% se comparado a 2017.





AMAZON NA FRENTE

O estudo "A Transformação Digital no Brasil 2019", realizado pela consultoria E-Consulting, apresentou panorama do impacto da transformação digital no varejo brasileiro. A pesquisa mediu o ritmo da maturidade digital de mais de 50 marcas do varejo, tais como supermercados, drogarias, turismo, entretenimento. Dessa avaliação, a consultoria ranqueou as 15 melhores colocadas. A Amazon foi considerada a empresa com iniciativas digitais mais maduras, com nota 8,14, após entrevistas com 847 lideranças, entre CEOS, CMOs e CIOs. O Magazine Luiza ficou na segunda posição (8,12 pontos). Para chegar ao resultado foram avaliados os seguintes atributos: ofertas digitalmente nativas, ações estratégicas inovadoras, jeitos de trabalhar, multicanais próprios, posicionamento e cultura digital. Veja o ranking das 15 empresas mais lembradas: Amazon (8,14), Magazine Luiza (8,12), McDonald's (7,92), Mercado Livre (7,91), Starbucks (7,87), Reserva (7,82), Localiza (7,81), CVC (7,76), Cacau Show (7,72), Netshoes (7,67), Carrefour (7,59), RaiaDrogasil (7,55), Walmart (7,51), Pão de Açúcar (7,03), DPSP (6,96).





BUSQUEBUS.COM

As novas ferramentas online sugiram para facilitar a vida do consumidor. A mais recente novidade promete acabar com as filas e, principalmente, com desinformação na hora de viajar. Antes comumente usada nas companhias aéreas, agora a passagem de ônibus comprada pelo site Busque Bus permite escolher preços, destinos, assentos disponíveis, duração, diferentes opções de empresas de ônibus. A plataforma já conta com mais de 140 empresas de ônibus cadastradas de todo o país, promoções exclusivas e para qualquer destino desejado no território nacional. Outra grande vantagem é que pelo BusqueBus.com.br é possível parcelar as passagens em até 12 vezes, enquanto que a compra via guichê só permite até três vezes. Mais informações: busquebus.com.br