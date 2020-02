JEITO MINEIRO

A TV Alterosa e o Alterosa Esportes brilharam mais uma vez na premiação do Troféu Telê Santana. Apesar do frustrante futebol mineiro no ano passado, a noite do dia 18 de fevereiro foi extremamente agradável no Mineirão. A organização do evento foi perfeita. Nossa colega Vércia Oliveira, Gerente de Eventos dos Diários Associados, deu mais um show com sua equipe. O clima de confraternização entre convidados ilustrados e anônimos mantém o jeito mineiro de ser da TV Alterosa. Parabéns aos premiados, aos patrocinadores e parceiros dos Diários Associados, que fazem desse prêmio o melhor de Minas. E se ainda estivesse entre nós, o imortal Telê Santana estaria muito feliz. Afinal, a premiação que leva seu nome, a cada edição, ganha suas feições. Como dizem no popular, o Troféu Telê Santana tem a 'cara' do Mestre de todos tempos do futebol brasileiro. Foi, realmente, mais uma noite

PATRICK NO ITAÚPOWER

O ItaúPower Shopping vai receber a 4ª Edição do "APRECIE ST PATRICK'S DAY". A comemoração ao dia de "SAINT PATRICK" será uma grande festa familiar, cultural, gastronômica e cervejeira, nos dias 14 e 15 de março. O dia de Saint Patrick é comemorado pelos irlandeses como se fosse o carnaval, nas ruas e bares das cidades. As pessoas se vestem de verde, pintam trevos e rostos de verde e assistem aos desfiles nas ruas. Entre as crianças, a brincadeira é de beliscar as outras crianças que não se vestem de verde, neste dia.





ATRAÇÕES

A festa é regada de muito chopp, inclusive o tradicional chopp verde, o Irish Green, música boa e gastronomia de qualidade. O evento será no estacionamento do 3° Piso, das 12 às 21h. Atrações de sábado: Beerjuice (Rock 90's), - Velotrol (Rock Clássico), Dona Odeteh (Rock Nacional e Internacional), Mago Zen (Rock e Celta), DJ Gleidson Teixeira (Intervalos). Atrações de domingo: U2 Latin American (U2), Zé Pelin (Led Zeppelin), Honky Tonk (Rolling Stones), LUREX - (Queen), DJ Kriok (Intervalos), Informaões: 99143-1751 / 98920-0571, ou @festivalAprecie





JAPÃO EM MINAS

A próxima edição do Festival do Japão em Minas está quase pronta. Serão três dias de muitas atrações e atividades para o público assimilar as mais belas tradições e manifestações da cultura japonesa. O evento acontece dias 28 e 29 de fevereiro e 1º de março, no Expominas (bairro da Gameleira, em BH). O evento também comemora a Data Nacional do Japão. A partir deste ano, o dia 23 de fevereiro será considerado feriado, em virtude do aniversário do novo Imperador Naruhito, o 126º Imperador japonês que ascendeu ao trono em maio de 2019, após a abdicação de seu pai Akihito, na primeira cessão do trono nipônico em mais de 200 anos. Informações: www.facebook.com/festivaldojapaominas.





GAPOW

Em época de vagas magras toda economia e outras formas de reforçar o caixa são sempre bem-vindas. E na era dos aplicados, o mais novo deles responde pelo nome de Gapow. A ferramenta é focada em conectar empresas, clientes satisfeitos e potenciais clientes. É o famoso 'boca a boca', mas que gera receitas. O Gapow remunera as pessoas pelas suas indicações a amigos, conhecidos e familiares. Ele funciona como uma carteira digital. A pessoa vende ou compra produtos online e solicita o resgate dos créditos em dinheiro. Basta acessar a plataforma com os parceiros já cadastrados, gerar os links com descontos e se um de seus amigos para quem foi feita a indicação comprar, recebe dinheiro por conta da indicação. Todos ganham nessa equação. Quem indicou ganha uma remuneração, quem comprou ganha descontos e a empresa indicada ganha um novo cliente. Vale a pena conferir.





CLIENTE NOVO

A Stalo IN é a responsável pela conta publicitária do Banco Semear. A agência venceu o processo de concorrência e assumiu a comunicação 360 graus da marca, bem como o posicionamento e a estratégia nas mídias on e off-line. O foco do trabalho é reforçar a identidade de marca e a transformação digital do Semear. A primeira campanha criada pela Stalo IN para o banco foi divulgada na estreia do patrocínio ao América-MG. No primeiro jogo do clube pelo Campeonato Mineiro 2020, um vídeo anunciou o início da campanha com o mote #SemearConquistas, que exalta o amor pelo time. A meta foi mostrar que o Semear "chegou para abraçar o novo e fazer a diferença", além de destacar as expectativas positivas com o patrocínio ao América, na temporada 2020.





ALCTEL

A consultoria mineira 2DA foi a escolhida para desenvolver o novo posicionamento e estratégia de marca para a empresa de tecnologia Alctel. O resultado do trabalho foi apresentado para imprensa, clientes e colaboradores, no último dia 13 de fevereiro, em um coquetel no Buffet Majesto. Com mais de 19 anos de mercado, a 2DA é uma das empresas pioneiras em estratégia de marcas e posicionamento no Brasil.





SEMINÁRIO

Estão abertas as inscrições para o lote especial de ingressos para a transmissão ao vivo do 4° Seminário de Direito Tributário da Fecomércio MG. Com o tema "Impactos, oportunidades e desafios para os contribuintes em 2020", o seminário visa debater os aspectos da tributação do país, os desafios para os ajustes necessários ao sistema e esclarecer dúvidas acerca de assuntos tributários. O evento será realizado no dia 13 de março, a partir das 8h, no auditório do Senac, em Belo Horizonte. Inscrições no site do Sympla.





CONVENÇÃO DA UNIMED

De 13 a 15 de fevereiro, o Hotel Tauá, em Caeté, recebeu mais uma edição da Convenção de Mercado e Encontro de Comunicação e Marketing, um dos maiores eventos de marketing e vendas do Sistema Unimed no país. O encontro reuniu mais de 300 profissionais das Unimeds mineiras que participaram de palestras, dinâmicas e mesas-redondas sobre temas como o mercado de saúde e cooperativismo médico. O evento contou, também, com a participação de convidados especiais como Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, que ministrou a palestra "A Comunicação para engajar times", e do italiano Andreia Iorio, diretor da L'Oreal, que falou sobre "Competências para otimizar suas vendas na transformação