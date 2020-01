Harmonia para corpo e alma

(foto: Diculgação)



Quase todo usuário das redes sociais já se deparou com uma imagem de ioga em seu feed. Isso porque a prática está em todos os lugares e ganha novos adeptos a cada dia. Quem adere à filosofia reconhece seus benefícios que harmonizam corpo, mente e espírito, prova disso são os famosos que constantemente revelam ser praticantes ao demonstrar sua flexibilidade em posições incríveis. A última a fazer isso foi a atriz mineira Isis Valverde, que também declarou que a atividade a completa como um todo. Fernanda Lima gosta tanto que chegou até a ter um canal em que falava sobre ioga. Outras estrelas que têm a filosofia como prática de exercício físico e mental são Gisele Bündchen, Giovanna Ewbank e até Jennifer Aniston.

Muito além das posições ousadas, o ioga é uma filosofia de vida que requer conhecimento. A Editora Mantra se consolidou como referência em literatura de preservação da originalidade desta cultura. Com obras traduzidas da língua vernácula, a editora apresenta Yoga Mala, um completo e detalhado guia sobre ashtanga ioga.

Escrita por Sri K. Pattabhi Jois, um dos maiores iogues da nossa era, responsável por trazer o ashtanga para o Ocidente há mais de 20 anos, a obra é um cuidadoso manual para o leitor desenvolver o fluxo energético do corpo. O autor descreve os princípios éticos que estão por trás dessa modalidade, além de explicar seus termos e conceitos. Nesta obra, o leitor aprenderá por meio das Saudações ao Sol e pela primeira série, composta de 42 asanas, a executar cada postura passo a passo e quais são os benefícios que cada uma proporciona.

O ioga traz muitos benefícios para a saúde porque trabalha o corpo e a mente de forma interligada. Auxilia para o controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, além de melhorar o equilíbrio e facilitar o emagrecimento. Para se aproveitar todos os benefícios desta atividade, são necessários, pelo menos, três meses de prática, pois, a pessoa adquire consciência corporal e passa a controlar melhor a mente para que ela influencie o corpo e, assim, todo o organismo trabalhe de forma harmônica e equilibrada

Só para se ter uma ideia, o ioga diminui o estresse e ansiedade, promove condicionamento físico, facilita o emagrecimento, alivia dores corporais, controla a pressão e os batimentos cardíacos, melhora o sono.

contatos

Agenda para janeiro – A reiki master prefessora Maria José Marinho, da Escola de Yoga Ponto de Equilíbrio, programou para janeiro vários cursos de especializações em ioga e reiki. Entre eles o curso para Formação de Reiki Master, de acordo com os métodos Usui e Tibetano. No reiki módulo 3 o fluxo da energia reiki é expandido, elevando a energia pessoal e a consciência a níveis muito mais altos. Terá também a prática para aplicação com os cristais. Vagas limitadas. Dias 19 e 26 de janeiro, das 8h às 18h. Informações: (31) 3223-8340 e (31) 99145-7178, ou pelo site www.pontoequilibrio.com.br





Projeciologia – O IIPC-BH promove Curso Intensivo de Projeciologia, de 13 a 24 de janeiro, das 14h às 19h30, de segunda a sexta-feira. Trata-se de uma atividade com abordagem objetiva e científica sobre as Experiências Fora do Corpo ou Projeção Consciente e demais fenômenos projeciológicos. Local: Rua Piaui, 361, 7º andar, Santa Efigênia. Informações: (31) 3222-0056





Previsões – A terapeuta holística Rose Ferraz está com agenda aberta para marcações de previsões para 2020 por meio de tarô, cristais e radiônicas. Informações e inscrições: (31) 98757.6292.

Barra de Access - Já pensou em projetar diferentes possibilidades para 2020? Torne-se um praticante ou um facilitador de Barras de Access. Curso com manual do facilitador, certificado, mapa com os pontos a serem tocados na cabeça, Duas Sessões de Barras durante o treinamento. Facilitadora: Alcéa Romano. Inscrições abertas para curso em 2020. É possível agendar o curso na sua cidade em 2020. Informações e inscrições: (31) 99971-6552, alcearomano@gmail.com, ou pelo site www.accessconsciousness.com