Ano novo, vida nova

Esta semana mudamos de ano. Não significa que em 1º de janeiro tudo vai mudar, mas a sensação que temos é de que fechamos um ciclo, e que outro novo se abre. Para muitas pessoas, 2019 foi um ano pesado. Começou com muitas perdas e está terminando com outras tantas. Foi um ano pesado, com brigas entre amigos por questões políticas, o que é inadmissível em um país democrático. O princípio básico é: cada um tem a sua opinião, a sua posição e todos se respeitam. Infelizmente, não foi o que se viu.





Segundo a Bíblia e segundo a física quântica, a murmuração atrai coisas ruins. Devemos ter pensamentos positivos, nos alegrar e agradecer pelo que temos. Sempre que pensamos positivamente, atraímos coisas boas para nós. Alguém já plantou laranja e colheu abacaxi? Nunca.





Certa vez, uma pessoa reclamou que a vida estava ruim, que nada mudava, sempre tudo era a mesma coisa. Questionada sobre suas ações e atitudes, constatou-se que era as mesmas de sempre. Como mudar o resultado se o que fazemos é sempre o mesmo? Precisamos mudar para obter resultados diferentes. Pode ser difícil, mas temos que nos conscientizar de que vivemos em um mundo que está em constante mutação, portanto, quem fica parado é estátua. Ser vivo tem que mudar para acompanhar a evolução. Senão, é como se estivesse morto e esqueceu de cair.





Baseado nisso, que tal tomar uma decisão de fazer um ano diferente? Aproveite mais o seu tempo. Lembre-se daquela máxima: “Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida”. A vida é curta, ninguém sabe o dia de amanhã; portanto, não desperdice o seu tempo, viva mais, de forma leve, alegre, feliz, aproveite as oportunidades. Não deixe de abraçar e dizer que ama as pessoas de quem você gosta.





Procure fazer de 2020 um ano diferente. Segundo a numerologia, o próximo ano é regido pelo número 2, que é o número do coração, do amor, da parceria. Portanto, é um ano de se unir em projeto, em inteligências e em ideias. Será um ano mais difícil para trabalhar so- zinho. Será um ano de estar juntos, de pensar nas qualidades humanas. Segundo a terapeuta holística e coaching de mulheres Juliana Amaniksha, conviver nos nutre e nos deixa mais felizes.





Por ser um ano de parcerias, 2020 também será um ano de muitos casamentos, porque as pessoas vão querer relacionamentos sérios, parcerias de verdade e não apenas aventuras.





Que tal aproveitar estes últimos dias, pegar a lista de metas que fez em 2018, revê-la, e fazer a nova lista dife- rente? Segundo a coach Luciana Carreteiro, o fator mais importante de se definir uma meta é ter a capacidade de sonhar e de tonar o seu objetivo visível. Assim como o GPS atualiza os melhores caminhos durante a rota, para a sua trajetória não será diferente, ou seja, estabelecer metas. Todos os executivos com quem trabalho se empoderaram com seus resultados quando elaboraram o seu planejamento anual. Essa projeção nos faz incorporar um mindset de que é possível e iniciamos, cada um ao seu ritmo, um processo interno de mudança.





Podemos mapear nossos objetivos em quatro categorias: pessoal, profissional, financeiro e saúde. Dentro do pessoal, incluo relacionamento e espiritualidade. Cada campo deve ter no mínimo três objetivos. Uma dica que gosto de usar é pensar em que qualidade eu tenho ou o que eu já realizei de parecido na minha vida que possa me ajudar a alcançar essa nova meta. Nossas forças impulsionam nossos resultados.





Para saber se está na direção certa, a meta deve ser avaliada através de um critério de mensuração. Nesse caso, é importante estabelecer um indicador de performance. Portanto, se quer ter sucesso em sua vida e tornar seus sonhos realidade, defina suas metas, escreva-as de forma específica, organize cada etapa em um cronograma e meça sua evolução periodicamente. Estabelecer metas nos permite ter uma visão de longo prazo e nos empodera no dia a dia com motivação.





Quem sabe, no final de 2020, a lista tenha sido mais alcançada que a atual?





Feliz ano novo diferente!





