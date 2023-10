Galo de olho no G6

1499

Para o goleiro Everson é preciso respeitar o Coritiba, pois, apesar de estar na zona de rebaixamento, venceu seu principal rival, o Athletico-PR, na última rodada (foto: Pedro Souza/Atlético)









Em sua melhor sequência sob o comando de Luiz Felipe Scolari, com apenas uma derrota nos últimos nove jogos, e vindo de três vitórias consecutivas, nas quais não sofreu gols, o Atlético está embalado para receber o Coritiba, hoje, às 18h30, na Arena MRV, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A boa fase fez com que a equipe subisse na tabela e se aproximasse do G6 da competição, que dá vaga para a Copa Libertadores de 2024. O alvinegro o

upa a sétima posição, com 40 pontos. O sexto colocado é o Fluminense, com um ponto a mais.

Já o time paranaense é o lanterna da Série A, com 17, e está a 10 de distância do Goiás, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Apesar disso, o Coxa saiu de uma sequência de oito derrotas com a vitória por 2 a 0 no clássico contra o Athletico-PR, na rodada passada, no Couto Pereira, o que certamente renovou o ânimo no CT da Graciosa.

Apesar da situação do adversário, a ordem na Cidade do Galo é de máximo cuidado no jogo de hoje, fundamental para as pretensões atleticanas na sequência do Brasileiro. “Vamos enfrentar uma equipe que está na zona de rebaixamento, mas que na última rodada venceu o maior rival. Sabemos o quão bem isso faz. Nós respeitamos o Coritiba, do mesmo jeito que respeitamos outros adversários. Eles têm os objetivos deles no campeonato, o que o segundo turno proporciona, com equipes lutando em cima e em baixo. É respeitar o Coritiba para fazermos mais um bom jogo dentro da nossa Arena e buscarmos mais três pontos”, disse o goleiro Everson, um dos pilares da equipe, como mostrou na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, há nove dias.

O Galo tem desfalques para a partida – Eduardo Vargas (entorse no joelho esquerdo) e Alisson (incômodo no adutor da coxa direita) –, mas também o retorno de um titular, o volante Otávio, que cumpriu suspensão no citado triunfo em Porto Alegre. Há ainda a tendência de um outro retorno entre os relacionados: o do zagueiro Igor Rabello, que foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de lesão na região posterior da coxa esquerda.

“Se não formos organizados, se não fizermos as coisas corretamente, não ganharemos. E o torcedor do Galo, por favor, nos ajude neste momento. Podemos mostrar força na nossa casa, mas precisamos ter compreensão dos jogadores, respeitar o Coritiba e que a torcida esteja conosco”, disse Felipão, técnico do Atlético.





Como jogará o Coxa?

Já o Coxa não poderá repetir o time que venceu o Athletico-PR na rodada passada, pois Marcelino Moreno está suspenso. Os zagueiros Maurício Antonio (lesão muscular na coxa esquerda), Hayner (lesão ligamentar no joelho esquerdo) e Thiago Dombroski (lesão no menisco do joelho direito) estão sob cuidados médicos.

Uma novidade deverá ser a entrada do atacante Róbson, que cumpriu suspensão contra o Furacão. O jogador foi autor do gol paranaense na derrota para o Galo por 2 a 1, no turno.

“A vitória (no clássico) dá moral, nos enche de certezas em algumas coisas que a gente vem trabalhando. Pode ser, sim, um divisor de águas. Achamos uma maneira bem legal de jogar. Lógico que dentro dessa maneira vão existir variações dependendo do adversário. Mas é um alívio”, afirmou Thiago Kosloski, técnico do Coritiba.