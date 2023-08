História com vitória

1499

Criticado pela torcida perder chances na frente dos goleiros, Paulinho se redimi e comemora o primeiro gol da partida e da nova casa atleticana (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)







O 27 de agosto de 2023 está eternamente marcado na história do Atlético como o dia da realização de um grande sonho! Ontem, o Galo inaugurou a Arena MRV, seu novo estádio, com ótima vitória sobre o Santos, por 2 a 0, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, o time se reabilita da derrota para o Vasco na rodada anterior.

Ironicamente, os gols do primeiro jogo oficial da casa do Galo foram marcados por Paulinho, criticado por muitos como mau finalizador, mas que entra para a história do alvinegro como o autor dos primeiros tentos do novo caldeirão do time mineiro.

O técnico Felipão sentiu na pele a pressão exercida pela torcida na arquibancada da Arena MRV, que fica muito próxima dos túneis das duas equipes (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Dentro das quatro linhas, um jogo disputado, mas com predomínio atleticano. Ainda que tenha sofrido com certo ímpeto santista ao fim da primeira etapa, quando o placar já apontava 1 a 0, o Galo foi superior no balanço dos 90 minutos e criou as melhores chances do confronto, apresentando evolução sob o comando de Felipão.

Com o resultado, o Atlético alcançou os 30 pontos na tabela de classificação. O Santos segue na parte inferior da tabela, por enquanto com sério risco de rebaixamento. O Atlético volta a campo no próximo sábado, às 16h, quando medirá forças com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. A partida será disputada pela 22ª rodada.

“Vitória muito importante para nós. Estamos ainda em uma situação delicada. Foi um bom jogo. Equilibrado. Nós tivemos as chances de gol e eles também tiveram. Fizeram por merecer, quem sabe, um gol. Trabalharam bem. Nos últimos quatro jogos, tivemos três vitórias e uma derrota. Já é um alento para todos nós. Para os atletas, para a direção, de que nós podemos fazer mais e continuarmos nesse mesmo trabalho que estamos fazendo”, analisou o técnico Felipão.

No embalo dos cerca de 30 mil torcedores presente na Arena MRV, o Atlético, como era de se esperar, começou a partida buscando protagonismo e teve as melhores chances diante do Santos. Nos primeiros minutos, Paulinho e Hulk tiveram chances de finalização.

Na configuração ofensiva do Galo, Pedrinho, um dos destaques do jogo, partia da direita para o centro, enquanto Pavón fazia o mesmo do lado oposto. Paulinho e Hulk, assim como na época de Eduardo Coudet, se aproximava mais por dentro.

O time comandado por Felipão se mostrava mais fluido, com maior movimentação nos lances de ataque e aproximação entre os atletas. E o primeiro gol da Arena MRV saiu rapidamente. Aos 11 minutos, em bela troca de passes, Pedrinho acionou Hulk na entrada da área. O camisa 7 deu linda escorada de letra para Paulinho e o camisa 10 alvinegro mostrou frieza para finalizar no canto direito de João Paulo.





Paulinho e Pedrinho Após o gol, Paulinho passou a cair mais pelo lado direito, enquanto Pedrinho, o mais participativo, aparecia no centro. O Galo seguia produzindo: o camisa 10 chegou a marcar pela segunda vez em ataque rápido alvinegro, mas viu o lance ser anulado por impedimento na origem da jogada.

No setor defensivo, o Atlético adotava estratégia com linhas próximas e bastante compactas, evitando, principalmente, infiltrações por dentro por parte do Santos. Com o decorrer do tempo, no entanto, o Peixe se sentia mais confortável na Arena MRV, na medida em que o Galo começava a ceder mais espaços.

Três finalizações santistas levaram perigo à meta de Everson, mas foram para fora. A equipe de Felipão pouco criou na reta final dos 45 minutos iniciais. E a melhor chance foi de Marcos Leonardo, que, acionado em velocidade nas costas da defesa atleticana, finalizou cruzado, rasteiro, “tirando tinta” da trave alvinegra.





Busca do protagonismo Assim como no primeiro tempo, o Atlético deu início à etapa complementar buscando protagonismo no campo de ataque. A maioria das investidas acontecia pelo lado esquerdo do campo. O Galo era superior. Criava as melhores oportunidades e voltou a ter gol anulado após lance em que Battaglia empurrou para as redes.

Até que, aos 22min, Paulinho voltou a marcar o nome em uma das partidas mais importantes da história atleticana. Após falta cobrada por Hulk, o camisa 10 alvinegro voltou a demonstrar oportunismo na grande área e, de cabeça, ampliou o placar para 2 a 0.

Pouco depois, após boa jogada por dentro, Hulk acertou a trave, em um potente chute. O atacante era um dos expoentes ofensivos do Galo na partida e, além das duas assistências para os gols, se mostrava muito participativo nas tramas no terço final de campo. Na fim da partida, restou ao time de Felipão administrar o resultado. O Atlético conservou a posse de bola e se protegeu defensivamente para somar três pontos fundamentais no Brasileirão.

Fico feliz pelo resultado e pelos gols, algo que eu sonhava. O time fez um jogo bom, com vontade e raça para conseguir os pontos que a gente

queria e precisava”





Paulinho, atacante do Atlético

Posse de bola:





Atlético: 54%

Santos: 46%





Finalizações no gol:





Atlético: 7

Santos: 0





Desarmes:





Atlético: 18

Santos: 9

Ficha

Atlético: Everson; Mariano

(Saravia 30 do 2°), Lemos, Jemerson e

Arana; Otávio (Alan Franco, intervalo), Battaglia e Pedrinho (Igor Gomes 37 do 2°);

Pavón, Paulinho (Rubens 53 do 2°) e

Hulk (Alan Kardec 53 do 2°)

Técnico: Felipão





Santos: João Paulo; João Lucas (Julio Furch 33 do 2°), Basso, Alex Nascimento e Dodô; Rodrigo Fernández, Tomás Rincón (Dodi 24 do 2°),

Jean Lucas (Weslley Patati 33 do 2°) e Lucas Lima (Lucas Braga 24 do 2°); Mendoza

(Kevyson 42 do 2°) e Marcos Leonardo

Técnico:Diego Aguirre





21ª rodada do Campeonato Brasileiro





Estádio: Arena MRV

Gols: Paulinho 11 do 1°T; 22 do 2°

Cartão amarelo: Otávio, Battaglia, Mariano, Lemos, Hulk, Dodi, Lucas Braga

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves

e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)