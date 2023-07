Lesão na lombar derruba brasileira Bia Haddad

1499

A tenista Beatriz Haddad (13 do mundo) sentiu uma lesão no início da partida das oitavas de final do torneio de Wimbledon, ontem, contra a atual campeã do torneio, a cazaque Elena Rybakina, abandonou o jogo quando perdia por 4-1, no primeiro set, e está fora do Grand Slam.





Pouco depois de ter o saque quebrado, com 3-1 contra, a brasileira sinalizou que sentia dores nas costas e pediu um tempo para atendimento médico.





Bia saiu da quadra, foi ao vestiário e retornou à quadra central mancando um pouco e com o corpo aparentemente “travado”. Ela jogou mais um game, quando a rival abriu 4-1, sem a menor dificuldade, e não suportou as dores.





Sem conter as lágrimas, ainda na quadra, a brasileira desistiu da partida e cumprimentou a rival, que avançou às quartas de final.





Na próxima fase, Rybakina, número três do mundo, enfrentará a vencedora Ons Jabeur (6º), que derrotou a tcheca Petra Kvitova (9ª) 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-3, em 1h03.





Em outra partida das oitavas de final, a americana Madison Keys (18ª) venceu de virada a adolescente russa Mirra Andreeva, de 16 anos, com parciais de 3-6, 7-6 (7/4) e 6-2.





"Estou triste pelo acontecido. Senti no começo uma contratura muito forte, acabou pinçando o nervo, e isso me limitou em todos os movimentos. Infelizmente aconteceu na minha primeira vez na quadra central. Se fosse escolher uma quadra, um jogo, uma adversária... A gente trabalha para esses momentos. Foi uma fatalidade. Estou triste por não ter a oportunidade de continuar jogando, pois me sentia muito bem", lamentou a brasileira.





Semifinalista de Roland Garros, em Paris, ela fez a sua melhor campanha em Wimbledon nesta temporada, vencendo três jogos.

Lesão

Mais resultados

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, também se classificou para as quartas, ao vencer a russa Ekaterina Alexandrova (22ª). Sabelenka fez 2 sets a 0 (6-4 e 6-0), em 1h11.





Pelo masculino, o sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, seguiu para as quartas de final se classificou para as quartas de final de Wimbledon ao superar o polonês Hubert Hurkacz (18º). Djokovic fechou em 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (8/6), 7-6 (8/6), 5-7 e 6-4, em jogo que começou no domingo e teve de ser interrompido por conta do horário.





Outro favorito ao título, o russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, é outro que avança para às quartas de final, após o tcheco Jiri Lehecka abandonar a partida ao término do segundo set.





Lehecka, que no final do primeiro set precisou receber atendimento médico devido a bolhas no pé direito, desistiu quando o russo liderava com parciais de 6-4 e 6-2.





Com dificuldades, e de virada, o jovem Carlos Alcaraz, melhor do mundo na atualidade, se classificou para as quartas ao levar a melhor sobre o italiano Matteo Berrettini (38º). O espanhol fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3, 6-3 e 6-3, em 3h05.





Já o número 6 do mundo, o dinamarquês Holger Rune, prossegue na competição ao vencer o búlgaro Grigor Dimitrov, de virada, por 3 sets a 1, parciais de 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) e 6-3.









Segundo o ortopedista e especialista em trauma, Juliano Guerra, o número de pessoas que convivem com dor lombar é significativo. Entre as principais razões para o problema estão a má postura, sedentarismo, sobrepeso, posições incorretas no ambiente de trabalho e nos afazeres domésticos. No caso da atleta, ele explica que, ao que parece, (ela ainda não recebeu um diagnóstico), o que ela sofreu foi realmente uma contratura muscular. "Além disso, ela vem de torneios seguidos e lesões anteriores nas costas. Pode ser que os músculos estejam fatigados."