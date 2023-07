Vitória para dar moral

1499

Jogadores do Cruzeiro comemoram o único gol da partida no estádio vascaíno (foto: Nayra Halm/Staff Images/Cruzeiro)







Depois de alternar altos e baixos na tabela de classificação, o Cruzeiro voltou a brigar na parte superior da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter sido pouco criativo diante do Vasco, ontem, a equipe celeste contou com a bola parada para superar o adversário pela 14ª rodada. Filipe Machado, em lance de extrema felicidade, marcou em cobrança de falta o único gol da vitória por 1 a 0, em São Januário.

Com a derrota do Atlético para o Corinthians, a Raposa ultrapassou o rival na tabela, com 21 pontos, contra 20 do alvinegro.

O jogo foi disputado com portões fechados para a torcida, já que o clube carioca foi punido pelo STJD nos últimos dias por mau comportamento de parte da torcida na derrota por 1 a 0 para o Goiás, pela 11ª rodada, no dia 22 de junho.

O Cruzeiro agora volta suas atenções para o compromisso contra o Coritiba, pela 15ª rodada. O técnico Pepa terá uma semana para preparar a equipe para a partida do próximo domingo, às 11h, no Independência.

Por sua vez, o Vasco, ainda na zona do rebaixamento, teve seu confronto contra o América, fora de casa, adiado. O jogo estava marcado para o próximo sábado, mas o Coelho enfrentará o Corinthians no mesmo dia pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O primeiro tempo em São Januário foi morno. Embora os primeiros minutos tenham sido de ‘blitz’ do Cruzeiro na área do Vasco, com três escanteios consecutivos, a equipe só conseguiu levar perigo à meta de Léo Jardim em um lance de extrema felicidade já no fim.

Com formações espelhadas (4-3-3), os times tiveram dificuldades para criar jogadas no campo ofensivo. O cruzmaltino apostou em jogadas rápidas pela esquerda, enquanto a Raposa respondeu em contra-ataques pela direita, mas sem sucesso.

A estratégia do time celeste na etapa inicial não funcionou. Apesar de atrair a marcação do Vasco para seu campo de defesa, faltou qualidade ao time na construção das jogadas para sair com mais espaço. Foram 42 passes incompletos, sendo a maioria na transição ao ataque.

A melhor chance do jogo ocorreu apenas no último minuto, em lance de bola parada no bico da área vascaína. Aos 48min, o volante Filipe Machado cobrou falta e surpreendeu o arqueiro rival, abrindo o placar. A bola foi no ângulo direito de Jardim.





Mais agitado Ao contrário do primeiro tempo, o segundo começou mais agitado. Logo aos 3min, o Vasco teve boa chance com Gabriel Pec para igualar o placar, porém Rafael Cabral evitou o empate.

Com a vantagem a seu favor, o Cruzeiro priorizou a posse de bola e continuou apostando nos contra-ataques para matar a partida. No entanto, os jogadores de frente não conseguiram segurar a bola no setor ofensivo.

Dessa forma, Pepa se viu obrigado a mexer no time para segurar o resultado. O treinador português promoveu as estreias dos atacantes Robert, de 18 anos, e Paulo Vitor, recém-contratado. O volante Neto Moura também entrou no jogo para reforçar a contenção da defesa.

O Cruzeiro pouco sofreu e deixou o campo com sua sexta vitória na competição nacional. Os três pontos levaram os mineiros novamente à parte de cima da tabela e ampliaram a boa fase como visitante – três vitórias e três empates.

“Temos sido muito competentes fora de casa. Não é normal ter mais pontos como visitantes. Não é desculpa, mas já fizemos vários jogos como mandantes fora de Belo Horizonte, ou no Mineirão com o gramado ruim. No Independência estamos 100% no Brasileirão. Não é uma desculpa, todos gostam de jogar com um bom gramado, se sentir identificado com onde joga. O que não estamos fazendo em casa, estamos fazendo como visitante”, analisou Pepa.





VASCO 0 X 1 CRUZEIRO





Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Capasso e Léo; Matheus Carvalho (Carbajal 23 do 2º), Marlon Gomes (Jair 14 do 2º) e Orellano (Alex Teixeira 33 do 2º); Gabriel Pec, Erick Matos (Rayan 14 do 2º) e Serginho (Pedro Raul 22 do 2º)

Técnico: William Batista (interino)





Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki (Paulo Vitor 36 do 2º); Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital (Gilberto 36 do 2º); Wesley (Neto Moura 25 do 2º), Bruno Rodrigues e Stênio (Robert 17 do 2º)

Técnico: Pepa





14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Estádio: São Januário

Gol: Filipe Machado 48 do 1º





Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartão amarelo: Matheus Carvalho e Capasso (Vasco); Kaiki, Robert e William (Cruzeiro)

Posse de bola





Vasco: 54%

Cruzeiro: 46%









Finalizações





Vasco: 9

Cruzeiro: 7









O que ele disse





"No primeiro tempo, sentimos que estávamos muito tranquilos com a bola na primeira fase de pressão do Vasco. No segundo período, a equipe que não sofre gols fica mais próxima de ganha e fomos muito competentes”

Pepa, técnico do Cruzeiro