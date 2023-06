Jogador da NBA é suspenso por 25 jogos após exibir arma

1499

Suspensão proíbe Morant de participar de qualquer atividade relacionada ao seu time e à NBA (foto: RONALD MARTINEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP)

A NBA anunciou nesta sexta-feira (16/6) a suspensão de Ja Morant, armador do Memphis Grizzlies, por 25 jogos na próxima temporada, devido à exibição de uma arma durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A severidade da punição é justificada pela reincidência do jogador de 23 anos, que já havia sido punido anteriormente pelo mesmo motivo.





A suspensão proíbe Morant de participar de qualquer atividade relacionada ao seu time e à NBA durante o período sancionatório, incluindo os jogos de pré-temporada. Para retornar às quadras, ele precisará passar por um programa que visa evitar a repetição desse tipo de "comportamento destrutivo", conforme afirmou Adam Silver, comissário da NBA.





De acordo com Silver, o basquete não pode ser a prioridade de Ja Morant no momento. O jogador deverá criar e participar de um programa da NBA que aborde diretamente a causa desse comportamento destrutivo recorrente.



Morant recebeu a punição por portar uma arma de fogo durante uma transmissão ao vivo no dia 13 de maio, feita em um carro com amigos, menos de dois meses após ser punido pela mesma razão. Sua primeira suspensão, referente a uma live realizada em 4 de março, durou apenas oito partidas.





Em comunicado, a NBA afirmou que Morant exibiu a arma de forma intencional e destacada enquanto estava com outras pessoas dentro de um carro, após sair de um evento social em Memphis. Ele sabia que estava sendo gravado e transmitido ao vivo no Instagram, mesmo tendo se comprometido anteriormente a não repetir tal conduta.





O comissário da NBA reiterou a preocupação da liga com a possibilidade de jovens imitarem o comportamento de Morant, considerando preocupante e desconcertante a decisão recorrente do jogador de exibir uma arma nas redes sociais. Por isso, a suspensão de 25 jogos foi considerada adequada, a fim de deixar claro que a NBA não tolerará atitudes imprudentes e irresponsáveis com armas de fogo.





Logo após o anúncio da suspensão, Morant emitiu um comunicado oficial expressando seu entendimento sobre o dano causado pela exposição da arma no vídeo. Ele mencionou que aproveitará o tempo afastado das quadras para se concentrar em sua saúde mental e se desculpou por não estar presente com os Grizzlies no início da temporada.