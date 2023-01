Ipatinga é punido, mas segue na competição

Sessão extraordinária do TJD mineiro, ontem, na sede da FMF, julgou o imbróglio entre Ipatinga e Betim (foto: Matheus Muratori/EM/D. A Press)

O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais (TJD-MG) julgou parcialmente procedentes as denúncias do Betim sobre possíveis irregularidades do Ipatinga na inscrição de atletas no Módulo II do Campeonato Mineiro do ano passado. Porém, as punições serão administrativas ao clube ipatinguense, sem caráter esportivo.O Tigre seguirá no Estadual de 2023, e a tendência é que o torneio tenha início no próximo fim de semana. Desde a última sexta-feira, uma decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspende o início do Estadual deste ano.O STJD deve se reunir nos próximos dias – o mais rápido possível –, e a tendência é que ratifique a decisão do tribunal mineiro, que julgou, ontem, recurso impetrado pelo Betim. A sessão ocorreria na próxima quinta-feira, mas foi antecipada em ação oficializada na manhã de ontem.





“Não há prazo específico. O STJD é muito sensível no aspecto da agilidade das decisões, especialmente quando interfere em início de competições e na continuidade de competições. Então, estou certo de que o STJD continuará priorizando uma análise expedita das matérias que estão sendo levadas a ele, e acredito que haverá uma decisão sobre a continuidade do campeonato, ou sobre o início do campeonato, de forma muito breve”, disse Guilherme Doval, presidente do TJD-MG.





Após o término do Módulo II, em julho de 2022, o Betim denunciou ao TJD-MG supostas irregularidades do Ipatinga na inscrição dos atletas que disputaram o campeonato. A Justiça julgou parcialmente procedente, já que encontrou problemas na formalização da relação trabalhista, porém considerou que todos tinham condições legais de jogo no Módulo II dentro do regimento esportivo. Dessa forma, o Ipatinga continua no Mineiro de 2023, enquanto o Betim segue de fora. Entre as punições, está o afastamento de Nicanor Pires, presidente do Ipatinga, que foi suspenso do futebol por 540 dias – um ano e meio –, e a aplicação de multas ao clube (R$ 20 mil) e ao dirigente (R$ 10 mil). O primeiro jogo do Campeonato Mineiro de 2023 ocorre sábado, às 15h, quando o Athletic recebe o Tombense na Arena Unimed, em São João del-Rei, pela primeira rodada da fase de grupos. O Estadual, contudo, segue oficialmente suspenso até decisão final do STJD.