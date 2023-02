MP cumpre mandado em São João del-Rei em investigação de fraude no futebol

O Ministério Público de Goiás realizou na manhã desta terça-feira (14/02), a Operação Penalidade Máxima, que cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em diversos estados do país. Um desses mandados foi cumprido em São João del-Rei, no Campo das Vertentes.De acordo com o MP, a suspeita é de que a quadrilha atua na manipulação de resultados de partidas de futebol. Segundo o órgão, há elementos que comprovam que pelo menos três jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2022, foram manipulados.Esses jogos podem ter gerado um lucro de mais de R$ 600 mil para a quadrilha.Ainda segundo o MP, há suspeita da participação de atletas no esquema criminoso. E que cada jogador tenha recebido R$ 150 mil para manipular os resultados."As investigações apontam que o grupo criminoso atua mediante a cooptação de atletas para a manipulação de resultados nas partidas por meio de ações como, por exemplo, o cometimento de pênalti no primeiro tempo dos jogos, entre outras iniciativas. O objetivo do esquema criminoso é viabilizar o êxito em apostas esportivas de elevados valores", informou o MP.