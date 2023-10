Mais Milionária acumulada em R$ 80 milhões. Saiba como apostar!

975

Mais Milionária tem valor mínimo de premiação de R$ 10 milhões (foto: iStock)



A Mais Milionária é uma das melhores loterias para jogar, mas poucas pessoas conhecem essa que é a loteria mais recente criada pela Caixa Econômica Federal.





Criada em 2022 para concorrer diretamente com a Mega Sena, a loteria entrega prêmios fantásticos. Para você ter uma ideia, o valor mínimo de premiação de sua concorrente é R$ 3 milhões, enquanto na + Milionária é de R$ 10 milhões.





Se ninguém acertar as dezenas necessárias para ganhar na loteria, o valor de premiação será acumulado aumentando o montante do próximo concurso. Dessa forma, hoje a Mais Milionária conta com valor acumulado em R$ 80 milhões.





Quer saber como concorrer a essa bolada multi milionária? Continue a leitura deste conteúdo até o final e confira os próximos tópicos!





Resultado do último sorteio





Os sorteios da Mais Milionária acontecem todas as semanas, às quartas e sábados, com extrações a partir das 20 horas.





O resultado do último sorteio foram os números: 05, 15, 27, 31, 37 e 41. Com trevos: 2 e 6.





Embora ninguém tenha acertado a quantidade necessária para levar a premiação máxima, diversas pessoas foram premiadas com valores secundários. Para você ter uma ideia, 11 pessoas levaram R$ 46.647,21 cada.





Quer saber quais foram os ganhadores da Mais Milionária, dezenas sorteadas, prêmios entregues e muito mais?





Premiação





O valor mínimo de premiação da Mais Milionária é R$ 10 milhões. Contudo, se ninguém acertar as dezenas necessárias para levar o valor máximo, o valor é acumulado.





Dessa forma, como ninguém conseguiu acertar os últimos resultados, a loteria chegou ao valor acumulado de incríveis R$ 80 milhões.





Como funciona a Mais Milionária





Para jogar online na Mais Milionária basta acessar um site de apostas online.





Diferente de todos os outros concursos, a Milionária conta com um volante com duas tabelas. Na primeira, o jogador tem 50 alternativas de dezenas onde deve selecionar no mínimo 6 números para uma aposta simples.





Já na segunda tabela, conhecida como "trevo", é preciso selecionar 2 números entre as 6 dezenas disponíveis. O prêmio máximo contempla o jogador que acertar 6 números na primeira tabela e 2 na segunda.





Quanto mais números você jogar, maiores as chances de ganhar na loteria, mas para isso é preciso sorte e muita estratégia.





Vale ressaltar que a Mais Milionária ainda conta com diversas faixas de premiação secundárias para os mais variados tipos de acertos.





Faixas de premiação da Mais Milionária





Jogar online na Milionária é só vantagem, ela é a única das s Caixa que possui 10 faixas de premiação:





6 dezenas com acertos em 2 trevos; 6 dezenas com acertos em 1 trevo ou mais 6 dezenas; 5 dezenas com acertos em 2 trevos; 5 dezenas com acertos em 1 trevo ou 5 dezenas; 4 dezenas acertando 2 trevos; 4 dezenas com acertos em 1 trevo ou 4 dezenas; 3 dezenas acertando 2 trevos; 3 dezenas com acertos em 1 trevo; 2 dezenas acertando 2 trevos; 2 dezenas acertando 1 trevo.





Jogando na Mais Milionária, as chances de ganhar em uma das faixas de premiação secundárias são muito altas.





Probabilidades





Conhecer as chances reais de ganhar na loteria é necessário para entender a entrega dos prêmios milionários que são sorteados semanalmente.





No caso da Mais Milionárias, as chances de ser premiado com o valor máximo são de 1 para 238.360.500 ao realizar uma aposta simples de 6 dezenas. Contudo, na décima faixa de premiação, essa probabilidade cai para 1 em 15, acertando 2 dezenas e 1 trevo.





Dessa forma, as chances de ganhar uma premiação secundária com a loteria são muito altas.





Dicas para ganhar





Para ganhar na Mais Milionária acumulada é preciso mais do que intuição. Assim, com a estratégia certa e uma pitada de sorte, pode ser que você se torne o próximo grande vencedor.





Para isso, vale a pena apostar em algumas estratégias:





desdobramentos: apostar em mais números para aumentar as chances de acerto;

fechamentos: eliminar as combinações repetidas dos jogos;

ficar atento às estatísticas: ver quais as dezenas mais e menos sorteadas da loteria;

participar de bolões: comprar quais e quantas cotas quiser, participando de multi premiações;

jogar online: usando ferramentas inteligentes para otimizar suas chances de ganhar.





Seguindo todas essas dicas, o prêmio fica bem mais provável do que se imagina.





Como jogar





Em sites de apostas online você pode encontrar infográficos sobre as loterias Caixa, probabilidades de ganhar, estatísticas, dicas de jogo e estratégias que realmente funcionam.





entre no site Mega Loterias e faça o seu cadastro;

escolha a loteria que deseja apostar;

selecione os números no jogo individual ou compre as cotas em bolões;

escolha uma das diversas alternativas de pagamento;

confirme a transação.





Está esperando o quê? Aposte agora mesmo com o Mega Loterias e concorra a R$ 80 milhões. Aproveite!