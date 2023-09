5 excelentes softwares para gerenciar redes de franquias e filiais

975

Softwares auxiliam a gerenciar redes de franquias (foto: Divulgação/ SULTS)



As redes de franquias e filiais precisam de um software para simplificar a comunicação e o alinhamento dos objetivos estratégicos de todo o ambiente de trabalho. Existem, no mercado, diversos softwares de gestão para atender a essa demanda – e cada um deles possui suas especificidades. Assim, é preciso entender exatamente quais são as ferramentas que atendem às necessidades de cada negócio.





Para ajudar você a fazer a melhor escolha de software de gestão para a sua empresa, elencamos os 5 melhores softwares de gestão para redes de franquias e filiais. A lista foi feita com base nas ferramentas disponíveis dentro desses softwares que podem otimizar os processos e os projetos presentes em redes de todo porte. Confira:





1. SULTS





SULTS é um software de gestão com mais de 20 módulos integrados que tem como objetivo conectar toda a empresa e evitar os possíveis ruídos na comunicação. Esse software é especializado na otimização de processos e projetos.

SULTS é software de gestão com mais de 20 módulos integrados (foto: Divulgação/ SULTS)

O SULTS tem praticamente todos os recursos necessários para a gestão de uma rede, abrangendo todas as suas etapas. Sendo assim, a ferramenta possui tudo o que você precisa para gerenciar a comunicação, engajar seus colaboradores, garantir a qualidade do seu negócio, aumentar a produtividade e conduzir todas as atividades do dia a dia no ambiente de trabalho. Confira os principais módulos do SULTS:





Módulo Checklist





O checklist é um dos módulos mais utilizados pelos usuários SULTS, porque ele é adaptável, dinâmico e serve para diversas situações, como supervisão de lojas, auditorias, consultorias de campo e muito mais. Além disso, nesse módulo é possível criar campos personalizados e planos de ação.





Módulo Chamados





O diferencial desse módulo é a centralização e o registro de toda a comunicação dentro da empresa. Quando o chamado é criado, é possível gerenciá-lo pelo quadro Kanban, lista, tabela e o mais novo formato de conversa. É possível categorizá-lo por assunto, definir os responsáveis por ele, criar uma estimativa de quando ele será atendido e, ainda, acompanhar o nível de satisfação dos atendimentos.





Módulo Expansão





Nesse módulo, diversas etapas do funil de vendas são automatizadas, o que permite a você mais tempo para garantir a qualidade dos processos em execução. Nesse sentido, o SULTS também é um CRM de vendas que proporciona as ferramentas necessárias para o seu time: canais de vendas, gerenciamento de pipelines, automação e suporte para vendas recorrentes.





Módulo Implantação de Unidades





No módulo implantação de unidades, você pode enumerar e descrever toda as tarefas e subtarefas envolvidas nesse processo – desde a abertura do CNPJ até a inauguração da loja. Também é possível atribuir as equipes responsáveis, prazos de início e fim, acompanhar o status da ação e obter relatórios de progresso, entre outras tarefas.





Módulo Universidade Corporativa





A Universidade Corporativa SULTS é ideal para oferecer cursos e treinamentos aos colaboradores e aos franqueados. Nela você consegue criar cursos personalizados, atribuindo pesos e certificado para aqueles que alcançarem a pontuação esperada. É um ambiente colaborativo, cuja interface é amigável e pode ser acessada em qualquer lugar com conexão à internet a partir de desktop, smartphone ou tablet.





2. Salesforce





A plataforma Salesforce consiste em um conjunto de soluções com foco em atendimento e relacionamento com o cliente, marketing, gestão de comunidades, Inteligência Artificial (IA), entre outras. As principais ferramentas da Salesforce são:





Sales Cloud: este é o CRM de vendas da Salesforce. Ele tem como objetivos a automatização de processos, a integração e o apoio aos setores de atendimento ao cliente, marketing e vendas, além do gerenciamento de contatos, oportunidades, leads, relatórios e painéis, previsão de vendas, fluxos de trabalho e aprovações, colaboração de vendas e gestão de parceiros;

Service Cloud: essa ferramenta foi desenvolvida para auxiliar as equipes de atendimento a fornecerem serviço e suporte instantâneos e customizados aos consumidores, otimizando a experiência do consumidor e promove a fidelização;

Salesforce Community Cloud: trata-se de uma plataforma na qual as empresas podem criar uma comunidade para todos os públicos relevantes. Em linhas gerais, isso significa que, além de se conectar com clientes, colaboradores e parceiros, é possível interagir com candidatos à empresa, vendedores, agências, fornecedores e varejistas, entre outros.

Salesforce tem um conjunto de soluções com foco em atendimento e relacionamento com o cliente (foto: Reprodução/ Salesforce)

Entre as vantagens, estão a otimização da colaboração, comunicação e compartilhamento de dados, arquivos e registros em qualquer lugar, por meio de qualquer dispositivo.





3. Zoho





Zoho é um pacote de software com mais de 45 aplicativos integrados para administração de negócios. Alguns desses aplicativos são: CRM Plus, Finance Plus, Workplace, People Plus, IT Management e Marketing Plus.

Zoho tem ferramentas de vendas e marketing (foto: Reprodução/ Zoho)

Esse conjunto de ferramentas contempla vendas e marketing, atendimento ao cliente, e-mail e colaboração, finanças, recursos humanos, TI e suporte técnico, soluções personalizadas e inteligência de negócios.





O Zoho CRM é uma das funcionalidades mais procuradas da plataforma. Com ele é possível alcançar mais clientes em potencial, envolvê-los em tempo real e fechar negócios com muito mais rapidez.





Depois do CRM, outras ferramentas foram lançadas – Zoho Writer (primeiro aplicativo de negócios em nuvem), Zoho Projects (gerenciamento de projetos), Zoho Show (apresentação online), Zoho Creator (construtor de aplicativos personalizados), Zoho Sheet, Zoho Docs, Zoho Meeting, Zoho Mail, Zoho People, Zoho Invoice, Zoho Toolkit, entre outras.





4. Freshworks





A Freshworks é uma empresa desenvolvedora de soluções SaaS com foco em áreas como: suporte, vendas e marketing. Ela fornece às organizações de todos os tamanhos soluções de envolvimento do cliente SaaS que ajuda os profissionais de suporte, vendas e marketing se comunicarem efetivamente com os clientes para um melhor serviço e colaborarem com os membros da equipe para resolver problemas dos clientes.

Freshworks desenvolve soluções SaaS com foco em áreas como suporte, vendas e marketing (foto: Reprodução/ Freshworks)

Os produtos da empresa incluem Freshdesk (solução omnichannel para atendimento e suporte aos clientes), Freshservice (gerenciamento de serviços), Freshsales (CRM), Freshdesk Contact Center (central de contato/plataforma de voz), Freshteam (gestão de processos do departamento pessoal), Freshchat (chat para clientes digitais) e Freshmarketer (Marketplace).





5. Bitrix24





A Bitrix24 é uma plataforma de gerenciamento de projetos, CRM e marketing, desenvolvida pela companhia russa Bitrix Inc. Essa plataforma foi desenvolvida para ser uma plataforma completa de gestão, com possibilidade de automatizar processos diários e tornar a rotina de trabalho mais eficiente. Entre os principais recursos, estão:





intranet: rede social corporativa, comunicados internos, perfil de funcionários e galeria de imagens;

gerenciamento de projetos: grupos de trabalho, lista de tarefas, gerenciamento de tempo e usuários externos;

bate-papo: chats em grupo, compartilhamento de arquivos, chamadas em áudio e vídeo;

gerenciamento de documentos: armazenamento na nuvem, edição online;

calendários: individuais ou em grupo, agenda de eventos, gráficos, briefings para reuniões, sincronização com Outlook e Google Calendar;

e-mails: webmail, integração com outros serviços de e-mail, domínio grátis;

CRM: gestão do ciclo de vendas, registros, cobranças, catálogos de produtos, e-mail marketing, central de atendimento, relatórios, automação de processos;

telefonia: gravação de chamadas telefônicas, integração com sistemas PBX, ramais internos, suporte a VoIP;

recursos humanos: gestão de funcionários, ferramentas para engajamentos, gerenciamento de presenças, relatórios de trabalho, automação de fluxos de trabalho;

automação: fluxos de trabalho personalizados, aprovação de dispensas;

engajamento: acompanhamento de postagens, lembretes de aniversários, galerias de fotos;

celular: acesso móvel para diversas ferramentas, incluindo documentos, bate-papo, e emissão de notificações.

Bitrix24 é plataforma de gerenciamento de projetos, CRM e marketing (foto: Reprodução/ Bitrix24)

Como fazer a melhor escolha de sistema de gestão?





Agora, basta escolher o melhor software de gestão para o seu negócio. Quaisquer que sejam as necessidades de sua franquia, encontrar o software certo é fundamental para garantir a qualidade dos processos e projetos da rede e atingir o sucesso.