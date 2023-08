Saiba as vantagens de utilizar o WhatsApp Business API e suas automações

975

WhatsApp Business API é ideal para empresas que realizam muitos atendimentos pelo aplicativo (foto: Freepik)



O WhatsApp, com seus mais de 2 bilhões de usuários, tornou-se uma ferramenta indispensável para empresas de todos os tamanhos. O WhatsApp Business, uma extensão da plataforma original, foi projetado especificamente para atender às necessidades das empresas. Porém, para empresas que necessitam de um WhatsApp para um alto volume de atendimentos, o WhatsApp Business API é a solução ideal.





WhatsApp Business API: uma revolução na comunicação empresarial





Antes de mergulharmos na automação, é crucial entender o impacto do WhatsApp Business API no mundo corporativo. O WhatsApp Business convencional oferece recursos como perfil de negócios, etiquetas para organização, respostas rápidas e, claro, a lista de transmissão. Já o WhatsApp Business API oferece recursos avançados, como automação e integração com outros softwares, ideal para empresas de grande e médio porte, com alto volume de mensagens, que desejam otimizar o tempo de seus funcionários e oferecer uma melhor jornada para o cliente.





Por que a automação do WhatsApp Business é crucial para o crescimento do seu negócio?





A automação, em qualquer aspecto dos negócios, visa melhorar a eficiência, reduzir erros e liberar recursos humanos para tarefas mais complexas. No contexto do WhatsApp Business, a automação:









melhora a experiência do cliente com respostas rápidas e informações relevantes que aumentam a satisfação;

economiza tempo e recursos da equipe ao automatizar tarefas repetitivas e permitir que se concentrem em tarefas mais estratégicas;

aumenta a consistência, pois garante que todos os clientes recebam informações, independentemente de quando ou como entram em contato.





Lista de transmissão no WhatsApp Business API





A lista de transmissão é uma das funcionalidades mais valiosas para empresas. Ao contrário dos grupos, que podem se tornar caóticos e menos profissionais, as listas de transmissão permitem que as empresas enviem mensagens para vários contatos de uma vez sem que eles vejam uns aos outros. Porém com o WhatsApp Business convencional, só é possível enviar mensagens para até 256 contatos por vez. Já com o WhatsApp Business API, o limite é muito maior, de acordo com a necessidade da sua empresa.









Anúncios e promoções





As empresas podem informar seus clientes sobre novos produtos, ofertas especiais ou eventos iminentes. Isso não apenas mantém os clientes informados, mas também pode impulsionar as vendas e o engajamento.





Atualizações de serviço





Seja uma mudança nos horários de funcionamento, novos serviços oferecidos ou atualizações importantes, a lista de transmissão garante que a mensagem chegue a todos os clientes relevantes.





Feedback e pesquisas





As empresas podem solicitar feedback ou respostas a pesquisas, ajudando-as a entender melhor as necessidades e preferências de seus clientes.





API do SleekFlow: elevando a automação a novos patamares





O SleekFlow é uma plataforma que permite a integração e automação de várias ferramentas de comunicação, incluindo o WhatsApp Business. Com a API do SleekFlow, as empresas podem levar a automação do WhatsApp Business a um novo nível.





Automatizar respostas





Uma das maiores vantagens da API do SleekFlow é a capacidade de automatizar respostas. Isso significa que as empresas podem configurar respostas automáticas para perguntas frequentes, garantindo que os clientes recebam informações rápidas e consistentes, mesmo fora do horário comercial.





Integração com outras ferramentas





A API permite que o WhatsApp Business seja conectado a sistemas de CRM, plataformas de e-commerce, softwares de gestão e outras ferramentas. Isso cria um fluxo de trabalho unificado, onde a comunicação com o cliente pode ser gerenciada junto com outros aspectos do negócio.





Segmentação de clientes





Com a integração de dados, as empresas podem segmentar seus clientes com base em comportamentos, histórico de compras ou qualquer outro critério. Isso permite enviar mensagens personalizadas, melhorando a relevância e eficácia da comunicação.





Análise de dados





Acompanhar métricas é essencial para qualquer estratégia de comunicação. Com a API do SleekFlow, as empresas podem monitorar taxas de resposta, satisfação do cliente, conversões e outras métricas importantes, ajustando sua estratégia conforme necessário.

A automação do WhatsApp Business API do SleekFlow, é mais do que uma tendência; é uma necessidade para empresas que desejam se manter competitivas na era digital. Em um mundo onde a satisfação do cliente é mais crucial do que nunca, a automação do WhatsApp Business é uma ferramenta poderosa para alcançar o sucesso.