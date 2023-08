SULTS: o maior software da América Latina para redes de franquias e filiais

975

SULTS é o maior software de gestão de franquias (foto: Divulgação)

A gestão de uma rede de franquias envolve uma série de processos que precisam ser coordenados de forma eficiente. Desde a comunicação entre o franqueador e os franqueados até a padronização das unidades e o controle das operações, é essencial ter um sistema que centralize todas essas atividades.

Para o avanço da tecnologia, surgiu uma solução inovadora que revolucionou o setor: o SULTS.

Conheça o SULTS

O SULTS é uma plataforma completa que integra mais de 20 módulos, abrangendo desde a prospecção e implantação até a comunicação interna e externa, marketing, compras e consultoria de campo. Com essa centralização, todas as informações e tarefas relacionadas à gestão da rede ficam organizadas e acessíveis em um único lugar.

Como o maior software de gestão de redes franquias, filiais e negócios na América Latina, o SULTS tem proporcionado inúmeros benefícios às empresas que o utilizam.

Comunicação eficiente e transparente

Um dos grandes diferenciais do SULTS é a sua capacidade de promover uma comunicação eficiente e transparente entre franqueadores e franqueados em um só lugar. Além disso, o sistema permite o compartilhamento de documentos e materiais, facilitando a troca de informações entre os membros da rede.

Com o formato em mobile ou desktop, os franqueados podem acessar todas as informações e interagir com a rede de forma prática e rápida.

Monitoramento e análise de resultados

Outro aspecto fundamental para uma gestão eficiente é o monitoramento e análise de resultados. Para auxiliar nisso, o SULTS possui um conjunto de ferramentas que permitem acompanhar o desempenho das unidades da rede, gerar relatórios personalizados e identificar oportunidades de melhoria.

O sistema possui métricas de desempenho, como o Net Emotional Score (NES), que mede a satisfação emocional dos franqueados, e o Net Promoter Score (NPS), que avalia a probabilidade de recomendação da marca.

Essas métricas fornecem insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas e o aprimoramento contínuo da rede.

Segurança e conformidade com a LGPD

A segurança dos dados e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) são preocupações essenciais para qualquer empresa. Nesse sentido, o SULTS desenvolveu o módulo Termos da LGPD que oferece medidas de segurança efetivas, garantindo a proteção das informações da rede de franquias.

Com a implementação do SULTS, as empresas podem estar em conformidade com a LGPD, evitando qualquer violação de privacidade e mantendo a confiança dos franqueados e clientes.

A experiência de grandes marcas

O sucesso do SULTS pode ser comprovado pela satisfação dos seus clientes. Grandes marcas, como Petland, Piccadilly, Mr. Cheney e StyloFarma, têm utilizado o sistema e colhido os benefícios de uma gestão mais eficiente e integrada.

A Petland, por exemplo, encontrou no SULTS a solução que precisava para conciliar informações de visitas, checklists, manuais e o funil de expansão. Com a implementação do sistema, a rede conseguiu agilizar a gestão e obter resultados claros e ágeis.

A Piccadilly, por sua vez, destacou a agilidade e a comunicação assertiva que o SULTS proporcionou. Com a ferramenta, a empresa conseguiu otimizar a comunicação com os franqueados e garantir que todas as informações fossem registradas e acessíveis a partir de um único lugar. O Mr. Cheney ressaltou a solução inovadora do SULTS, que apoia diretamente na comunicação e gestão da rede franqueada. Além disso, destacou o suporte pós-venda da empresa, que vai além do esperado em termos de parceria e comprometimento.

Já a StyloFarma enfatizou que conseguiu concentrar todas as informações e processos em uma única ferramenta. Com o SULTS, a empresa adotou um sistema inovador e impulsionou o crescimento e solidez da marca de forma rápida.

O futuro da gestão de franquias

À medida que o mercado de franquias continua a crescer, a demanda por soluções de gestão eficientes e inovadoras só aumenta. Com recursos avançados, como comunicação centralizada, monitoramento de resultados e conformidade com a LGPD, o SULTS se destaca como a melhor opção para empresas que buscam uma gestão de alto nível.

O SULTS está preparado para atender o mercado e oferecer o suporte necessário para o sucesso das redes de franquias e outros modelos de negócios.