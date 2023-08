Saiba por que a indústria química deve investir na titulação

975

A titulação faz a medição das dimensões de produtos químicos em uma solução (foto: Artem Podrez / Pexels )



A titulação é uma técnica utilizada na indústria química para fazer a medição das dimensões de produtos químicos em uma solução. É um processo que não é muito complicado e um instrumento modelo em todos os segmentos da química. Por este motivo, mostraremos neste artigo porque a indústria química deve investir na titulação para a qualidade dos resultados.





A garantia de qualidade e segurança de produtos químicos é uma responsabilidade que é muito mais do que pensarmos apenas na sobrevivência e competição no ramo. Podemos dizer que é uma questão de ética com os clientes.





Fazer a gestão e controle da qualidade na indústria química é um desafio, afinal de contas, o processo de fabricação envolve diversas avaliações, cuidados e rígidos procedimentos. Então, pensar em investir na titulação pode melhorar a qualidade dos resultados.





Entenda o que é considerado qualidade na indústria química





É fundamental, durante o processo em uma indústria química, estar ligado no cuidado e nas ferramentas que são importantes para que a empresa tenha todo o controle dos seus processos, transmitindo ao cliente segurança e, consequentemente, deixá-lo satisfeito e, claro, cumprir com todas as normas legais exigidas pelos órgãos responsáveis.





Importante pontuar que a empresa que, por algum motivo, não se preocupa em oferecer uma qualidade satisfatória sofre consequências como, por exemplo, violação ambiental e trazer problemas aos consumidores finais.





Em problemas mais graves, podemos ter danos sérios à saúde dos clientes, principalmente, se estivermos falando de cosméticos e medicamentos que não seguem os padrões de produção.





Por isso, é essencial ter um zelo na reputação dos fornecedores, acompanhar todos os processos realizados na produção e a execução da organização de documentos da empresa. É necessário ter ideia dos riscos que estão envolvidos todo o processo e adotar formas apropriadas para garantir a qualidade e a garantia dos produtos químicos.





Saiba mais sobre os detalhes da execução de uma titulação





Quando buscamos por qualidade nos resultados da indústria química, não podemos deixar de lado o processo de titulação, que é uma análise química quantitativa.





Durante o processo de titulação , toda vez terá uma combinação de soluções que terão soluções variadas com ocorrência de reação química. Por ter soluções misturadas entre uma base e um ácido, portanto, o que teremos de resultado é uma reação química neutralizada.





A titulação é indicada para fazer a determinação de um jeito mais preciso visando utilizar a quantidade certa de uma determinada substância. Além disso, uma forma de confirmação se a quantidade que está no rótulo do produto realmente é verdadeira ou até mesmo entender a quantidade de um composto químico que está descrito na embalagem.





Os processos de titulação são:

pesagem da amostra na balança;

dissolução da amostra em água;

solução é colocada em balão volumétrico com mais água, criando uma solução-problema;

mudança de alíquota;

titulação.





Caso a solução seja ácida, ao colocar a fenolftaleína, a solução não terá alteração de cor. No caso de solução básica, a solução deverá ficar rosa avermelhada.





Investimento em titulação pode trazer mais qualidade no resultado





Como citamos neste artigo, é importante que, durante um processo químico, a indústria esteja atenta em todos os detalhes que consiga oferecer o melhor produto ao seu cliente. Afinal, quando um consumidor compra, por exemplo, um creme para espinhas , ele espera que o resultado seja exatamente o objetivo do produto.





Para ter esta garantia, a titulação tem papel fundamental. Por isso, o investimento neste quesito pode agregar ainda mais na qualidade dos resultados.





Existem diversos tipos de titulação. São elas:





1 - Ácido-base (acidimetria-alcalimetria)





Neste tipo de titulação, quando uma solução de ácido é titulada em uma solução alcalina, as hidroxilas do soluto alcalino “acertam” com os hidrogênios ionizáveis do ácido, elevando o pH da solução.





A reação acaba quando é alcançado um determinado pH. A mesma ideia é aplicada para as soluções alcalinas tituladas por ácido. Neste caso, o pH no ponto de equivalência está sujeito a natureza e depende também da concentração dos reagentes.





2 - Precipitação





Esta forma de titulação é indicada desde que aconteçam alguns processos como, por exemplo, velocidade adequada, seja quantitativa e que tenha uma forma de fazer a determinação quando o ponto de equivalência foi atingido.





Resumindo, essas categorias acabam limitando de forma muito séria a quantidade de reações de precipitação que podem ser utilizadas. A maioria das reações de precipitação necessitam de tempo até que grande para serem “respeitadas” como quantitativas.





3 - Oxidação-redução (redox)





Levando como base os processos em que acontecem a transferência de elétrons, o que significa uma reação de oxirredução. Neste tipo de titulação, os agentes redutores ou oxidantes têm variadas atividades químicas.





4 - Formação de complexos





Estas titulações são baseadas na formação de um complexo solúvel. As reações são bem comuns, porém, não muito satisfatórias quando olhamos para as condições na utilização de química analítica. Na maioria das vezes, os complexos não trazem estabilidade ao ponto de permitir uma titulação segura.





5 - Sem indicador





O último tipo de titulação é o ponto de equivalência indicado pelo surgimento de uma turbidez. Sendo considerada uma das formas mais certas para realizar a análise volumétrica para a determinação da prata em um determinado produto químico.