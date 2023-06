Qual é o preço dos NFTs na Binance e como capitalizar em TRX e BEASTS?

975

Preço das NFTs na Binance tem flutuado



Ao apresentar uma queixa contra a Binance, em meio à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) que está lançando o Choke Point 2.0, a maior exchange de criptomoedas do mundo retrucou com um movimento ousado. Lançaram uma enxurrada de tokens não fungíveis (NFTs) de Bitcoin (BTC) em seu mercado, adicionando uma camada intrigante ao drama que se desenrola. É crucial ficar atento, já que o preço dessas NFTs na Binance tem flutuado, sujeito à demanda e a percepção do mercado.





Simultaneamente, o desempenho do Bitcoin, com uma alta de 60% YTD, está impactando positivamente altcoins como TRON (TRX). No entanto, um desenvolvimento que rouba os holofotes é a iminente chegada de Caged Beasts (BEASTS), um novo token de meme que está dando vida nova ao mundo das altcoins com seu esquema de referência exclusivo, prometendo retornos de até 20%.





Binance, Bitcoin NFTS e SEC: caos restabelecido?





O movimento ousado da Binance, de adicionar mais de 25 coleções de NFTs de Bitcoin ao seu mercado, veio apenas um dia após a reclamação da SEC. Esse movimento causou uma agitação significativa na indústria de criptomoedas, com um grande interesse em NFTs relacionados ao Bitcoin. A introdução dos protocolos regulares, que permite a "inscrição" de dados na menor unidade do Bitcoin, o Satoshi, alimentou esse aumento.





A decisão da Binance de oferecer NFTs de Bitcoin em seu mercado apenas 48 horas após essa ação, ressalta sua resiliência. Embora as ondulações regulatórias estejam causando turbulência, a ascensão do Bitcoin tem influenciado positivamente o mercado de altcoin, e o Tron é um beneficiário importante.





Binance adiciona mais de 25 coleções de NFTs de Bitcoin ao seu mercado





TRON: surfando na onda do Bitcoin





Aproveitando a alta do Bitcoin, a TRON vem avançando constantemente no mercado cripto. Com a idealização de Justin Sun, a TRON foi projetada para defender o ethos da descentralização, uma vez que sua DAO é governada por uma dedicada comunidade que vem impulsionando seus esforços.





A integração da tecnologia blockchain e dApps foi um divisor de águas, reforçada pela compatibilidade da recente atualização GreatVoyage-v4.4.0 (Rousseau) com a máquina virtual da Ethereum. Essa compatibilidade amplia o escopo dos aplicativos e colaborações potenciais da TRON.





Nestes tempos desafiadores, a TRON vem demonstrando resiliência e união, refletidas no apoio público de seu CEO, Sun, juntamente com o CEO da Binance, Changpeng Zhao. Os avanços tecnológicos da TRON, juntamente com o senso de comunidade, a posicionam como um personagem significativo no dinâmico cenário cripto.





TRON vem demonstrando resiliência e união





Caged Beasts: um novo candidato na arena Meme Coin





Quebrando o molde das moedas de meme tradicionais, o Caged Beasts oferece uma mistura única de entretenimento, transparência e segurança. O projeto garante que 75% dos fundos permanecerão bloqueados e visíveis até seu lançamento, reforçando seu compromisso com a confiança e a responsabilidade da comunidade.





Sendo mais do que apenas um token, o Caged Beasts está criando uma comunidade robusta que incentiva o envolvimento ativo em sua fase de pré-venda, a qual está no ar agora. Essa abordagem de engajamento proativo, juntamente com o potencial de crescimento, o torna uma perspectiva atraente para os primeiros investidores.





Em uma tentativa de expandir sua base de investidores, o Caged Beasts introduziu um novo esquema de referência que não apenas incentiva novos usuários, mas também recompensa a comunidade existente. Com este programa, é possível gerar um código de referência exclusivo e, quando alguém usar seu código para um depósito, você e o novo investidor ganharão 20% extras em tokens BEASTS. Essa conduta inovadora promove o crescimento da comunidade e apresenta um cenário de ganho mútuo, tanto para o investidor quanto para o indicador, solidificando ainda mais o interesse pelo Caged Beasts no universo volátil de criptomoedas.





Caged Beasts introduziu um novo esquema de referência que incentiva novos usuários e recompensa a comunidade existente





Navegando pelos meandros do investimento em criptomoedas





Diante do impasse SEC-Binance e da alta do Bitcoin, explorar oportunidades de investimento em altcoins, como Tron e moedas meme emergentes como Caged Beasts, pode render retornos substanciais.





À medida que a criptomoeda continua a romper os paradigmas financeiros tradicionais, atentar-se a essas mudanças garantirá que você esteja bem equipado para navegar no cenário de investimento em evolução. O jogo está ligado, e o próximo movimento é seu!





