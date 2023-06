Descubra o segredo por trás do sucesso das tags para pagamento automático

975

Tags para pedágio oferecem diversos benefícios (foto: Freepik)



A automação tem permeado cada vez mais aspectos da vida cotidiana e a experiência de dirigir não é exceção. No Brasil, a adoção de tags para pedágios, dispositivos que permitem o pagamento automático em praças de pedágio, tem mostrado um crescimento consistente. A tecnologia, que oferece benefícios tanto para o usuário quanto para as concessionárias, têm transformado a paisagem das rodovias brasileiras.





Uma das razões para o aumento na adoção dessas tags é a conveniência que proporcionam. O uso de tags evita o tempo de espera em filas, acelera a passagem e facilita a vida dos motoristas, especialmente daqueles que viajam com frequência.





Funcionamento da tag para pedágio





Através de uma tecnologia de chip eletrônico incorporado, a tag é reconhecida por um leitor em uma praça de pedágio ou outro local de serviço. Esse leitor identifica a tag e processa o pagamento digitalmente. Isso significa que, ao chegar em um desses pontos com a tag instalada em seu veículo, o pagamento é efetuado automaticamente. Assim, não há necessidade de se preocupar em ter dinheiro em mãos, abrir a janela do carro ou até mesmo sair do veículo.





Com a tag instalada, você pode evitar filas não só nas cabines de pedágio, mas também em diversos outros locais que aceitam este dispositivo eletrônico como forma de pagamento. Esta comodidade tem o potencial de economizar tempo valioso e tornar seus deslocamentos muito mais eficientes.





Principais players do mercado de tags





O mercado de tags de pedágio no Brasil tem vários players, como Sem Parar, Veloe, ConectCar, entre outras. Essas empresas oferecem uma variedade de planos e benefícios, com diferentes estruturas de preços.





Algumas startups também têm ganhado visibilidade, como é o caso da tag da AqBank. Chamada de AqPasso , a tag está posicionada com potencial para rivalizar com as principais tags existentes. Isso se deve a sua política de não cobrança de mensalidades. Ou seja, o cliente é cobrado apenas quando passa por um pedágio ou estacionamento. Se a tag permanecer sem uso por 30 dias, nenhum valor é cobrado. Além disso, não há cláusula de fidelidade ou multa para cancelamento do serviço.





De acordo com Luciano Santos, CEO da empresa, as novidades não param por aí. “Já lançamos associado ao produto, serviço de assistência 24 horas de veículos que pode ser contratado como um adicional, pagamento automático ao abastecer na rede Shell Box e uma estrutura de pagamento, que oferece duas opções: pré-pago e pós-pago”.





A adoção dessas tecnologias tem um impacto direto na eficiência das operações das estradas brasileiras. As tags permitem um fluxo mais suave de veículos e reduzem a pressão sobre os postos de pedágios.





Desafios do mercado de tags de pedágio





Embora a tecnologia seja conveniente, a cobertura é uma questão significativa. Nem todas as praças de pedágio estão equipadas para lidar com o pagamento automático, especialmente em áreas rurais. Portanto, a expansão da cobertura é uma prioridade para as empresas do setor.





A indústria de tags de pedágio está ciente desses desafios e tem trabalhado ativamente para superá-los. A expansão da cobertura é uma questão de tempo e investimento, enquanto a segurança dos dados é uma prioridade contínua.





Em suma, o mercado de tags de pedágio no Brasil está em uma fase de crescimento e inovação constante. A adoção dessas tecnologias traz benefícios significativos, mas também desafios. À medida que a infraestrutura melhora e as preocupações com a privacidade são abordadas, podemos esperar que mais motoristas brasileiros adotem o uso de tags no futuro.