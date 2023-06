Como aumentar a presença digital de hotéis e pousadas na internet

975

Presença digital pode auxiliar seu hotel ou pousada a atrair mais hóspedes (foto: Freepik)



Hotéis e pousadas que desejam atrair mais hóspedes precisam ter uma forte presença digital na internet. Isso significa que eles precisam estar presentes em diversos canais online, como redes sociais, sites de reservas e blogs de viagem.

No entanto, muitos estabelecimentos ainda não sabem como aumentar sua presença digital e, por isso, estão perdendo oportunidades de negócio.





Para ajudar hotéis e pousadas a melhorar sua presença digital, existem diversas estratégias de marketing digital que podem ser implementadas. Uma das mais importantes é o SEO (otimização de motores de busca), que consiste em otimizar o site do estabelecimento para que ele apareça nas primeiras posições dos resultados de busca do Google.





Além disso, é importante ter uma presença forte nas redes sociais, produzir conteúdo de qualidade e investir em campanhas de publicidade online.





A RM3 Digital, que é especialista em marketing para hotelaria, dá dicas de como aumentar sua presença digital e atrair mais clientes.





Presença digital na hotelaria





O que é presença digital





Presença digital é a representação online de uma empresa, marca ou negócio. É a maneira como ela se apresenta na internet, por meio de seu site, redes sociais, blogs, fóruns, entre outros. Trata-se de um conjunto de ações que visam aumentar a visibilidade e o alcance de uma empresa na internet.





No caso da hotelaria, a presença digital é fundamental para que hotéis e pousadas possam ser encontrados pelos seus potenciais clientes, que cada vez mais utilizam a internet para buscar informações e realizar reservas de hospedagens.





Importância da presença digital na hotelaria





A presença digital é importante para hotéis e pousadas por diversos motivos. Em primeiro lugar, ela permite que esses estabelecimentos sejam encontrados com mais facilidade pelos seus potenciais clientes, aumentando assim as chances de fechar novas reservas.





Além disso, uma boa presença digital pode ajudar a melhorar a imagem e a reputação de um hotel ou pousada na internet, por meio de avaliações positivas de clientes satisfeitos.





Outro ponto importante é que a presença digital permite que hotéis e pousadas se comuniquem com seus clientes de forma mais eficiente, por meio de canais como redes sociais, e-mail marketing e chatbots. Isso pode ajudar a melhorar a experiência dos hóspedes e fidelizá-los para futuras estadias.





Por fim, a presença digital também permite que hotéis e pousadas acompanhem as tendências do mercado e da concorrência, por meio de análises de dados e monitoramento de redes sociais e sites de avaliações.





Em resumo, a presença digital é fundamental para hotéis e pousadas que desejam aumentar sua visibilidade e suas vendas na internet, melhorar a experiência dos hóspedes e acompanhar as tendências do mercado.





Estratégias de marketing digital para hotéis e pousadas





Hotéis e pousadas precisam de uma forte presença online para atrair mais clientes e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Para isso, é necessário investir em estratégias de marketing digital eficazes. Nesta seção, serão apresentadas algumas das principais estratégias de marketing digital para hotéis e pousadas.

Marketing de conteúdo

O marketing de conteúdo é uma das estratégias mais importantes para hotéis e pousadas. Isso porque ele permite que esses estabelecimentos criem conteúdo relevante e útil para seus clientes, o que ajuda a atrair novos clientes e fidelizar os antigos. Algumas das principais formas de utilizar o marketing de conteúdo incluem:

criar um blog com dicas de viagem, informações sobre a cidade ou região e outros conteúdos relevantes para os clientes;

produzir vídeos e fotos de alta qualidade para as redes sociais;

oferecer guias turísticos e outras informações úteis para os clientes.

Essas técnicas fazem parte da metodologia Hotelaria Lotada, que são técnicas de marketing para pousada , desenvolvida pela RM3 Digital.





SEO





O SEO é fundamental para que hotéis e pousadas apareçam nas primeiras posições dos resultados de busca do Google. Algumas das principais estratégias de SEO para hotéis e pousadas incluem:





utilizar palavras-chave relevantes em todo o site;

criar conteúdo relevante e atualizado com regularidade;

utilizar meta descrições e tags de título otimizadas para o Google.





Esse, por exemplo, é um dos fatores que têm aumentado consideravelmente os resultados desses chalés em Urubici/SC

Redes sociais





As redes sociais são uma das principais formas de promover hotéis e pousadas na internet. Algumas das principais estratégias de redes sociais para hotéis e pousadas incluem:





utilizar plataformas como Facebook, Instagram e Twitter para compartilhar fotos e informações relevantes para os clientes;

utilizar hashtags relevantes para aumentar o alcance das postagens;

interagir com os clientes nas redes sociais para gerar engajamento.





E-mail marketing





O e-mail marketing é uma forma eficaz de manter os clientes informados sobre promoções, novidades e outras informações relevantes. Algumas das principais estratégias de e-mail marketing para hotéis e pousadas incluem:





criar uma lista de e-mails de clientes e potenciais clientes;

enviar newsletters regulares com informações relevantes;

oferecer promoções exclusivas para os clientes cadastrados na lista de e-mails.





Inbound marketing





O inbound marketing é uma estratégia que visa atrair clientes por meio de conteúdo relevante e útil. Algumas das principais estratégias de inbound marketing para hotéis e pousadas incluem:





oferecer conteúdo relevante e útil para os clientes, como guias turísticos, dicas de viagem e outras informações relevantes;

utilizar ferramentas de otimização de conversão para transformar visitantes do site em clientes;

utilizar CRM para gerenciar os clientes e oferecer uma experiência personalizada.





Em resumo, hotéis e pousadas precisam investir em estratégias de marketing digital eficazes para aumentar sua presença online e atrair mais clientes. Isso inclui a utilização de marketing de conteúdo, SEO, redes sociais, e-mail marketing e inbound marketing. Com essas estratégias, é possível se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e oferecer uma experiência de viagem única e memorável para os clientes.





Reservas diretas vs. OTAs





As OTAs (Online Travel Agencies) se tornaram uma parte importante do mercado hoteleiro, oferecendo uma ampla gama de opções de reserva para viajantes do mundo todo. Mas, ao mesmo tempo, as reservas diretas também são vitais para o sucesso de hotéis e pousadas. Nesta seção, vamos discutir as diferenças entre as reservas diretas e as OTAs, bem como as vantagens e desvantagens de cada uma.





O que são OTAs?





OTAs são empresas que oferecem serviços de reserva de viagens online. Algumas das OTAs mais conhecidas incluem Booking.com, Expedia, e TripAdvisor. As OTAs permitem que os usuários pesquisem e reservem hotéis e outros tipos de acomodação, bem como passagens aéreas, aluguel de carros e outras atividades relacionadas a viagens.





Vantagens e desvantagens das reservas diretas e OTAs





As reservas diretas e as OTAs têm vantagens e desvantagens. As reservas diretas oferecem maior controle sobre a experiência do hóspede, permitindo que os hotéis personalizem as ofertas e forneçam informações adicionais sobre a propriedade. Além disso, as reservas diretas geralmente resultam em uma receita maior para o hotel, já que não há comissão a ser paga para a OTA.





Por outro lado, as OTAs oferecem uma ampla exposição para hotéis e pousadas, permitindo que eles alcancem um público maior. As OTAs também oferecem recursos de marketing e promoção que podem ajudar a aumentar a visibilidade da propriedade. No entanto, as comissões pagas às OTAs podem reduzir a receita do hotel.





Posicionamento nas OTAs





Para ter sucesso nas OTAs, é importante que os hotéis e pousadas tenham um bom posicionamento nas plataformas. Isso envolve a otimização das informações da propriedade, como fotos, descrições e preços, bem como a obtenção de avaliações positivas dos hóspedes.





Retorno sobre o investimento





Ao decidir entre reservas diretas e OTAs, é importante considerar o retorno sobre o investimento (ROI). As reservas diretas podem resultar em um ROI maior, já que não há comissão a ser paga. No entanto, as OTAs podem oferecer um ROI maior em termos de exposição e alcance do público.





Em última análise, a decisão entre reservas diretas e OTAs depende das necessidades e objetivos de cada hotel ou pousada. É importante avaliar cuidadosamente as vantagens e desvantagens de cada opção e escolher aquela que melhor atenda às necessidades da propriedade.





A importância do site responsivo





Um site responsivo é aquele que se adapta a diferentes tamanhos de tela, proporcionando uma experiência de navegação agradável e consistente para o usuário, independentemente do dispositivo utilizado. Isso é especialmente importante para hotéis e pousadas, que precisam estar presentes em todos os canais digitais para alcançar e atrair um público cada vez mais conectado.





Ao contar com um site responsivo, hotéis e pousadas estão investindo em uma experiência de usuário mais satisfatória, o que pode levar a um aumento na taxa de conversão de reservas. Além disso, um site responsivo é mais bem visto pelos motores de busca, o que pode melhorar o posicionamento do estabelecimento nos resultados de pesquisa.





Para garantir que seu site seja responsivo, é importante utilizar tecnologias modernas e atualizadas, como HTML5 e CSS3. Além disso, é fundamental testar o site em diferentes dispositivos e tamanhos de tela para garantir que a experiência do usuário seja consistente em todos eles.





Em resumo, a importância do site responsivo para hotéis e pousadas está diretamente relacionada à necessidade de estar presente em todos os canais digitais e proporcionar uma experiência de usuário satisfatória e consistente. Por isso, é essencial investir em tecnologias modernas e atualizadas e testar o site em diferentes dispositivos para garantir sua efetividade.





Crescimento sustentável





A sustentabilidade é um tema cada vez mais importante para a hotelaria. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a adoção de práticas sustentáveis pode trazer benefícios para a lucratividade do hotel e para a experiência de viagem dos hóspedes.





Lucratividade





Ao adotar práticas sustentáveis, os hotéis podem reduzir seus custos operacionais e aumentar sua lucratividade. Isso pode ser alcançado através da redução do consumo de energia, água e outros recursos, bem como da adoção de práticas de gestão eficientes.





ROI





O retorno sobre o investimento (ROI) também pode ser melhorado através da adoção de práticas sustentáveis. Isso ocorre porque os hóspedes estão cada vez mais preocupados com a sustentabilidade e podem escolher hotéis que adotam práticas sustentáveis em detrimento de outros que não o fazem.





Experiência de viagem





Além de contribuir para a preservação do meio ambiente e para a lucratividade do hotel, a adoção de práticas sustentáveis também pode melhorar a experiência de viagem dos hóspedes. Isso ocorre porque muitos hóspedes estão preocupados com a sustentabilidade e preferem hotéis que adotam práticas sustentáveis.





Landing pages





As landing pages são uma ferramenta importante para a promoção de hotéis e pousadas na internet. Ao criar landing pages que destacam as práticas sustentáveis adotadas pelo hotel, é possível atrair hóspedes que valorizam a sustentabilidade e que estão dispostos a pagar mais por um hotel que adota essas práticas.





Em resumo, a adoção de práticas sustentáveis pode trazer benefícios para a lucratividade do hotel, para a experiência de viagem dos hóspedes e para a preservação do meio ambiente. Ao destacar essas práticas em landing pages e outras ferramentas de marketing, os hotéis podem atrair hóspedes que valorizam a sustentabilidade e que estão dispostos a pagar mais por um hotel que adota essas práticas.