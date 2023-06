Depyl Action utiliza tecnologia do SULTS para a gestão de franqueados

975

Danyelle Van Straten afirma que o sucesso da marca está ligado, em parte, à inovação, ampliação de portfólio, ao investimento em tecnologia e aos processos bem definidos (foto: Depyl Action)



Depyl Action é a mais tradicional e completa rede de franquias do Brasil quando se trata de epilação, depilação e cuidados com a pele e o pelo. Com 26 anos de atuação, a marca está presente nas cinco regiões brasileiras, em mais de 52 cidades, atendendo cerca de 80 mil clientes por mês. Tamanho sucesso já resultou em mais de um milhão de clientes atendidos durante sua trajetória no mercado.





Atualmente, a empresa oferece diversos serviços classificados em três segmentos: Clássicos, Tecnológicos e Artísticos, os quais abrangem 11 especialidades dedicadas a atender demandas de cuidado para homens e mulheres da adolescência à melhor idade. Diante desse amplo catálogo para melhor atender o cliente, a Depyl Action se consolidou como uma das marcas que mais movimenta o setor de saúde, beleza e bem-estar, segmento esse que cresceu 21,5% entre 2021 e 2022, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF).





Entrada para o franchising





A entrada para o franchising aconteceu em 1996. Atualmente são mais de 90 lojas espalhadas pelo Brasil e na Venezuela, totalizando mais de 70 franqueados. Sendo uma empresa pioneira em várias ações, a inovação e a busca por novas soluções não param. Nessa perspectiva, a marca escolheu o SULTS para otimizar a gestão, a comunicação e o relacionamento com seus franqueados, oferecendo uma plataforma completa e integrada, consultoria contínua, treinamentos para colaboradores e todo o suporte necessário para as equipes.





Para Danyelle Van Straten, presidente da Depyl Action, alguns dos fatores de sucesso da marca estão ligados à inovação, ampliação de portfólio, ao investimento em tecnologia e aos processos bem definidos. Dessa forma, a empresa consegue entregar o mesmo serviço de excelência em todas as unidades da rede. Straten afirma que o SULTS proporciona o suporte necessário para centralizar todos os pontos de contato com os franqueados.





“A plataforma SULTS nos apoia muito. Conseguimos, em uma única ferramenta, concentrar todas as comunicações para os franqueados, tanto do ponto de vista de marketing, quanto de treinamento. Conseguimos acompanhar os projetos dos franqueados, tudo em um único lugar. Em um momento tão acelerado como vivemos, é fundamental que o franqueado se mantenha a par de tudo e saiba onde estão as informações”, afirma.





Comunicação é essencial na rotina da franquia





A empresária ressalta a importância da comunicação na rotina da franquia e como a plataforma possui um papel fundamental para que o processo seja totalmente mapeado. Isso possibilita a entrega de indicadores para decisões futuras ainda mais assertivas e baseadas em dados. "O franqueado sabe que irá encontrar tudo na plataforma. As comunicações dos clientes, das lojas, os elogios e/ou apontamentos de melhoria, tudo é feito dentro do SULTS. Inclusive o que chega pelo SAC é inserido no sistema, dessa forma, o franqueado pode fazer contato com os clientes e depois nos enviar seu feedback. Assim, temos indicadores de desempenho para cada área da empresa dentro da franqueadora”, ressalta.





Para o Head of Customer Success da Depyl Action, Gustavo Tiradentes, que coordenou a implantação da plataforma na empresa, a parceria com a SULTS vai além da utilização de um sistema completo e integrado. “É uma parceria muito valiosa. Temos abertura total para solicitar qualquer tipo de demanda que identificamos quanto ao sistema. O time SULTS está sempre aberto a nos ouvir e entender qual o tipo de melhoria ou adaptação que precisamos”, relata.





SULTS promove centralização de solicitações e comunicação





Como uma das melhorias promovidas pelo SULTS, Gustavo complementa que antes era quase impossível mensurar os resultados obtidos para propor ações ainda mais inovadoras, uma vez que todas as solicitações e a comunicação eram feitas de forma descentralizada, apenas com a ajuda de aplicativos de mensagens. Mas, com a implementação da plataforma de gestão, esse processo foi otimizado através do módulo “Chamados”, e agora a equipe conta com vários dashboards para dar apoio às tomadas de decisão.





Desde a implementação do sistema até os dias atuais, já foram 4 mil chamados criados, 20.700 downloads realizados no disco virtual, 600 planos de ação gerados e 400 comunicados enviados.





“Assim como a Depyl Action, também estamos sempre buscando inovar em todas as soluções de gerenciamento que oferecemos aos nossos clientes. Hoje, redes de franquias e negócios encontram na nossa plataforma tudo o que precisam para garantir uma gestão e comunicação eficientes.” afirma Rodrigo Caetano, CEO da SULTS.





Sobre a SULTS





A SULTS é uma plataforma de gerenciamento de projetos e processos para redes de franquias e negócios, baseado no modelo SaaS. Atualmente, atende mais de 500 marcas de diversos setores. Entre os clientes estão marcas como Habib’s, iFood, Piticas, Grand Cru, Terra Vivo Fibra, Bioritmo, Bibi Calçados, entre outras. Ao todo são mais de 100 mil usuários da plataforma distribuídos em cerca de 30 mil lojas.