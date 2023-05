Big Eyes Coin, Decentraland e Floki permitem que usuários ganhem moedas

975

Web 3.0, o 'Metaverso', ou como você quiser chamar a próxima geração da internet, está sendo projetado para combinar o sistema da internet com um cenário virtual comumente visto em videogames online. Como resultado, a internet se tornará mais como uma realidade alternativa construída sobre os seguintes princípios: diversão lúdica, descentralização e oportunidade econômica.





Empurrando o envelope para a oportunidade econômica na Web 3.0, a Big Eyes Coin, Decentraland e Floki — oferecem experiências exclusivas de Play-to-Earn (P2E) para os usuários se envolverem e ganharem criptomoedas para gastar em mercados de blockchain e outros.





Floki: Levando a mania da moeda meme Doge para o próximo nível





A Floki (FLOKI) foi lançada em 2021 em resposta ao cão de estimação Shiba Inu que Elon Musk comprou e apelidou de Floki. Agora Floki é o mascote da marca da moeda meme, FLOKI.





Com muitas moedas meme doge no mercado, a FLOKI é uma das primeiras a ser escalável para adesão em massa.





Conhecida como “a moeda do povo", a FLOKI usa o mecanismo Proof-of-Stake para oferecer aos usuários transações rápidas e velocidades de baixo custo maiores do que a Dogecoin proporciona. A FLOKI anunciou quatro projetos de serviços públicos emblemáticos que visam construir um ecossistema robusto dentro do metaverso que irá entreter e capacitar sua comunidade. Dois projetos criarão um metaverso de jogos NFT chamado Valhalla e um mercado NFT.





Valhalla será um jogo play-to-earn (P2E) alimentado pelo token FLOKI. Para ganhar FLOKI, os usuários vão batalhar em uma ilha dentro da era Viking medieval. Os jogadores percorrem um mundo aberto online onde cultivam e batalham. Com os tokens FLOKI ganhos, você pode usá-los no mercado NFT, com muitas compras para fazer, incluindo ativos para personalizar seu avatar online, como capacetes Viking com chifres!

Decentraland: Trazendo a economia do mundo real para o metaverso





Se os memes da Era Viking e do Doge não são a sua vibe, então o Decentraland é uma alternativa sólida que usa o mecanismo PoS e é alimentada pela blockchain Ethereum. Decentraland é uma plataforma de realidade virtual onde os usuários criam, monetizam e reproduzem conteúdo.





O ponto de venda da Decentraland é para os usuários comprarem lotes virtuais de terreno com o MANA. Uma vez obtido o terreno, podem construir sobre ele e vendê-lo. Enquanto FLOKI tem um ritmo de ação mais baseado em fantasia para seu jogo P2E, MANA é mais realista e gira em torno de imóveis.

Big Eyes Coin: O ecossistema liderado pela comunidade





Atualmente em pré-venda até 3 de junho de 2023, Big Eyes Coin (BIG) é uma moeda meme baseada em gatos, ao contrário de DOGE e FLOKI, com uma estética fofa e divertida.





Diversão e brincadeira fazem parte do DNA do BIG, com nomes diferenciados ligados a características peculiares. Por exemplo, o 'NFT Sushi Crew', é um clube virtual para os detentores de BIG NFT que gostam de "possuir coisas fofas, fazer coisas divertidas e comer coisas de peixe". A Big Eyes Coin também contará com um mercado de NFT para adquirir os BIG NFTs.





Em comparação com outros projetos NFT, a Big Eyes Coin está acima da concorrência por sua arte fantástica ligada à marca e memes baseados em gatos, atraindo um público de culto semelhante ao DOGE e PEPE. A Big Eyes Coin lançará um cassino e jogos P2E em 29 de agosto de 2023, para que sua comunidade possa se manter dentro de um ecossistema divertido onde jogam para ganhar BIG tokens, que podem gastar no mercado NFT e compartilhar com a NFT Sushi Crew.





O BIG pretende lançar 14 jogos P2E e mais de 4.000 jogos de cassino, um ecossistema rico com oportunidades econômicas incomparáveis. Além disso, por um tempo limitado apenas, os primeiros investidores podem comprar BIG em seu preço de estágio 3, por apenas US$ 0,00017 por token.

Comunidades cripto querem mais do que 'apenas' Meme Coins





Com a entrada do Metaverso, as criptos estão lutando como no Velho Oeste para reivindicar seus territórios para incutir-lhes os valores e sistemas pelos quais são apaixonados. As moedas de meme são conhecidas por ir e vir, com DOGE e PEPE lutando para superar seus valores máximos. O BIG quer ser o futuro das moedas de meme que podem abrir caminho para o Metaverso para beneficiar sua comunidade.

O BIG marcará um espaço agradável e lúdico no Metaverso para oportunidades econômicas que atrairão facilmente usuários sobre partes mundanas e tecnicamente falhas da sociedade, onde é centralizado e sem memes.

