Wlls.Official junta-se a lista de estrelas influenciadoras da Lanistar

Wlls.Official é conhecido por suas postagens sobre saúde, condicionamento físico e atividades esportivas (foto: Reprodução/Instagram)

Wlls.Official juntou-se oficialmente à fintech e ao provedor de cartões de pagamento quando os citou diretamente em sua biografia no Instagram, ao escrever “EMBAIXADOR DO BANCO: @lanistar”, abaixo de sua informação de contato. O jovem de 30 anos tem impressionantes 1,2 milhão de seguidores apenas no Instagram.





Mas quem é Wlls.Official e por que ser parceiro de uma empresa financeira como a Lanistar? Continue lendo para saber mais.





A estrela do esporte mais quente da mídia social





Wlls.Official, cujo nome real é Wallas, é um influenciador de mídia social, conhecido por suas postagens sobre saúde, condicionamento físico e atividades esportivas. Do ciclismo à corrida, Wlls.Official mostra aos seguidores uma variedade de atividades, ao lado de fotos próprias em poses típicas de influenciadores, como na praia ou em um barco.





É a variedade em seu conteúdo, juntamente com seu compromisso com uma estética de postagem em preto e branco, que aparentemente atrai uma multidão tão grande para suas publicações. Além do mais, Wlls.Official fez parceria com inúmeras marcas e instituições esportivas, o que permitiu que muitos entusiastas do esporte descobrissem produtos e eventos que os atendessem.





O que é a Lanistar?





A Lanistar é uma fintech que está no ar desde novembro de 2022. A marca oferece aos usuários um aplicativo no qual podem concluir a maioria das transações financeiras diárias, além de um cartão online, que pode ser usado para pagamentos virtuais e pessoais por meio de tecnologias como o Google Pay.





A Lanistar se destacou por sua natureza inusitada, desafiando o que é considerado típico de um produto financeiro. Por meio do uso de mídia social, parceria expansiva com influenciadores e a opção de se tornar 100% digital, a Lanistar é diferente de qualquer outro provedor de cartão de pagamento no mercado.





Essa obstinação tornou a Lanistar particularmente atraente para a juventude: a Gen Z e os Millennials têm maior probabilidade de terem o telefone na mão do que a carteira. Os jovens que se sentem desconectados da natureza corporativa entediante dos bancos tradicionais vão buscar alternativas que os atendam: a Lanistar é um exemplo brilhante.

Lanistar é uma fintech que oferece aos usuários um aplicativo que pode ser usado para a maioria das transações financeiras diárias (foto: Divulgação/ Lanistar)

Lanistar faz parceria com Wlls.Official





A Lanistar utiliza a mídia social como marketing de influenciadores com grande eficiência. A empresa estabeleceu uma ampla rede de influenciadores que fizeram parceria com a marca, desde jogadores de futebol e atores até modelos do Instagram.





Embora a parceria com Wlls.Official possa ser inesperada, trabalhar com influenciadores não é novidade para a Lanistar. Wlls.Official também é certamente um forte representante da marca, já que ambos desejam fornecer aos fãs e usuários as ferramentas necessárias para o auto aperfeiçoamento, por meio de condicionamento físico e financeiro, respectivamente.





Wlls.Official se juntará a personalidades que já compõem a rede de influenciadores Lanistar, como os autores Caçadores de Bons Exemplos e o tatuador Ricardo Souza, sendo parte dos planos de rápido crescimento da marca em 2023. Além de expandir sua rede de influenciadores com novos rostos, a Lanistar também planeja lançar uma coleção incrível de outros recursos para seu aplicativo, incluindo a operacionalidade do Apple Pay e a integração de criptomoedas.





O aplicativo também deve ser lançado fora do Brasil em 2023, inclusive em países como o Reino Unido neste verão.





Para obter mais informações sobre a Lanistar e como se conectar, visite: