Os benefícios e as desvantagens dos cupons de desconto para os consumidores

(foto: Freepik)



Os cupons de desconto são uma forma de incentivar os consumidores a comprarem produtos ou serviços com um preço mais baixo do que o normal.





Eles podem ser oferecidos por lojas virtuais, físicas ou aplicativos de delivery, por exemplo, e podem ter diferentes formatos, como códigos alfanuméricos, QR codes ou links.





Mas quais são as vantagens e desvantagens de usar os cupons de desconto na hora de consumir? Será que eles realmente valem a pena ou podem trazer prejuízos para o bolso ou para a experiência de compra?





Neste artigo, vamos analisar os prós e contras dos cupons de desconto para os consumidores e dar algumas dicas de como usá-los da melhor forma possível.





Vantagens dos cupons de desconto





Economia





A principal vantagem dos cupons de desconto é, sem dúvida, a economia que eles proporcionam. Com eles, é possível comprar produtos ou serviços que normalmente custam mais caro por um valor menor, o que pode fazer a diferença no orçamento mensal.





Os cupons de desconto, como os do euamocupons.com.br , por exemplo, podem ajudar a aproveitar oportunidades que talvez não fossem possíveis sem eles, como experimentar um restaurante novo, fazer um curso online ou adquirir um item que estava na lista de desejos há muito tempo.





Satisfação





Outra vantagem dos cupons de desconto é a satisfação que eles geram nos consumidores. Quem não gosta de sentir que fez um bom negócio e que pagou menos por algo que vale mais?





Essa sensação pode aumentar a autoestima, o bem-estar e a fidelidade do cliente à marca ou à loja que oferece o benefício.





Além disso, os cupons de desconto podem estimular o consumo consciente, pois fazem com que o cliente pesquise mais antes de comprar e compare as opções disponíveis no mercado.





Fidelização





Uma terceira vantagem dos cupons de desconto é a fidelização que eles podem gerar. Muitas vezes, os cupons de desconto são usados como uma estratégia de marketing para atrair novos clientes ou para reter os antigos.





Nesse sentido, eles podem funcionar como uma forma de recompensar os consumidores pela preferência ou pelo engajamento com a marca ou a loja.





Por exemplo, alguns cupons de desconto são concedidos após o cadastro no site, após a primeira compra, após a indicação de um amigo ou após a avaliação de um produto ou serviço.





Dessa forma, os cupons de desconto podem criar um vínculo entre o cliente e o fornecedor e aumentar as chances de recompra.





Desvantagens dos cupons de desconto





Gastos desnecessários





A principal desvantagem dos cupons de desconto é o risco de gerar gastos desnecessários. Muitas vezes, os consumidores se deixam levar pela tentação de comprar algo só porque está com um preço mais baixo, sem avaliar se realmente precisam ou querem aquele produto ou serviço.





Isso pode levar ao consumo impulsivo, ao desperdício e ao endividamento. Além disso, alguns cupons de desconto podem ter condições que não são tão vantajosas assim, como um valor mínimo de compra, um prazo curto de validade ou uma limitação geográfica.





Frustração





Outra desvantagem dos cupons de desconto é a frustração que eles podem causar nos consumidores. Por exemplo, quando o cliente não consegue usar o cupom de desconto por algum motivo, como falta de estoque, indisponibilidade do serviço ou problemas técnicos.





Também pode acontecer quando o cliente se sente enganado por uma oferta falsa ou enganosa, que não cumpre o que promete ou que tem letras miúdas que escondem alguma informação importante.





Nesses casos, os cupons de desconto podem gerar insatisfação, reclamação e perda de confiança no fornecedor.





Concorrência





Uma terceira desvantagem dos cupons de desconto é a concorrência que eles podem gerar. Como os cupons de desconto são uma forma de se diferenciar no mercado e de atrair clientes, muitas empresas e lojas oferecem esse benefício aos consumidores.





No entanto, isso pode fazer com que os clientes fiquem mais exigentes e menos fiéis, pois eles podem buscar sempre a melhor oferta disponível, sem levar em conta outros fatores, como a qualidade, o atendimento ou a reputação do fornecedor.





Além disso, os cupons de desconto podem diminuir a percepção de valor dos produtos ou serviços, pois eles podem passar a impressão de que eles não valem o preço original.





Dicas de como usar os cupons de desconto





Diante das vantagens e desvantagens dos cupons de desconto, como usá-los da melhor forma possível? Veja a seguir algumas dicas!





Planeje suas compras





Antes de sair por aí procurando cupons de desconto, faça uma lista do que você precisa ou quer comprar e estabeleça um orçamento para isso. Assim, você evita gastar com coisas que não são necessárias ou que não cabem no seu bolso.





Pesquise as ofertas





Existem vários sites e aplicativos que reúnem cupons de desconto de diversas lojas e categorias. Você pode usar essas ferramentas para comparar as ofertas e escolher as mais vantajosas para você.





Mas cuidado para não cair em golpes ou ofertas falsas. Verifique sempre a origem e a validade dos cupons de desconto e leia atentamente as condições de uso.





Aproveite as datas especiais





Muitas lojas oferecem cupons de desconto em datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, etc. Essas podem ser boas oportunidades para comprar produtos ou serviços com preços mais baixos. Mas fique atento aos preços praticados antes e depois da promoção, para não cair na armadilha da maquiagem de preços.





Seja fiel





Algumas lojas oferecem cupons de desconto para clientes fiéis, que compram com frequência ou que participam de programas de fidelidade. Esses cupons podem ser mais vantajosos do que os oferecidos para o público em geral, pois podem ter um valor maior ou uma validade mais longa. Por isso, vale a pena se cadastrar nas lojas que você gosta e acompanhar as novidades e as ofertas.





Seja criativo





Além dos cupons de desconto oferecidos pelas lojas, você também pode conseguir descontos extras usando a sua criatividade. Por exemplo, você pode negociar com o vendedor, pedir um brinde, indicar um amigo, fazer uma avaliação ou usar um cashback (sistema que devolve parte do dinheiro gasto na compra).





Tipos de cupons de desconto





Existem diferentes tipos de cupons de desconto que podem ser oferecidos aos consumidores. Cada um tem suas características e seus objetivos específicos. Veja a seguir alguns exemplos.





Cupom de desconto fixo





É aquele que oferece um valor fixo de desconto em uma compra, independentemente do valor total do pedido. Por exemplo: R$ 10,00 de desconto em qualquer compra.





Cupom de desconto percentual





É aquele que oferece um percentual de desconto em uma compra, proporcional ao valor total do pedido. Por exemplo: 10% de desconto em qualquer compra.





Cupom de desconto progressivo





É aquele que oferece um percentual de desconto em uma compra, variando conforme o valor total do pedido. Quanto maior o valor da compra, maior o desconto. Por exemplo: 5% de desconto nas compras acima de R$ 100,00; 10% de desconto nas compras acima de R$ 200,00; 15% de desconto nas compras acima de R$ 300,00.





Cupom de frete grátis





É aquele que oferece o benefício do frete grátis em uma compra, independentemente do valor total do pedido ou da localização do cliente. Por exemplo: frete grátis em qualquer compra.





Cupom de brinde





É aquele que oferece um brinde junto com a compra, independentemente do valor total do pedido ou da escolha do produto ou serviço. Por exemplo: ganhe uma caneca personalizada em qualquer compra.





Cupom exclusivo





É aquele que oferece um benefício exclusivo para um determinado grupo de clientes ou para uma determinada ocasião. Por exemplo: 20% de desconto na primeira compra; 15% de desconto para aniversariantes do mês; 10% de desconto para clientes cadastrados no site.





Cupom de desconto vs cashback, saiba as diferenças





Uma dúvida que pode surgir na hora de usar os cupons de desconto é se eles são melhores do que o cashback, outra forma de economizar nas compras online.





O cashback significa "dinheiro de volta" e consiste em receber uma parte do valor gasto em uma compra de volta, em uma conta digital ou em um cartão pré-pago.





Assim, o cashback não altera o preço da compra, mas devolve uma porcentagem do que foi pago.





Mas qual é a melhor opção: cupom de desconto ou cashback? A resposta depende de vários fatores, como o valor da compra, o percentual do desconto ou do cashback, as condições de uso e a preferência do consumidor.





Em alguns casos, pode ser mais vantajoso usar um cupom de desconto e pagar menos na hora da compra. Em outros casos, pode ser mais vantajoso usar o cashback e receber uma parte do dinheiro de volta depois da compra.





Uma dica é comparar as ofertas disponíveis e fazer as contas para ver qual é a melhor opção para cada situação. Por exemplo, se uma loja oferece um cupom de 10% de desconto ou um cashback de 5%, pode parecer que o cupom é mais vantajoso. No entanto, se o valor da compra for alto, o cashback pode ser mais interessante, pois ele não tem um limite máximo de valor a ser devolvido.





Outra dica é verificar se é possível usar os dois benefícios ao mesmo tempo. Algumas lojas permitem que o consumidor use um cupom de desconto e ainda receba cashback na mesma compra. Nesse caso, a economia pode ser ainda maior e mais satisfatória.





Portanto, não há uma resposta definitiva sobre qual é a melhor opção entre cupom de desconto e cashback. O ideal é pesquisar as ofertas e escolher a que mais se adequa ao seu perfil e ao seu objetivo de compra.





Conclusão





Os cupons de desconto são uma forma de economizar e de se satisfazer na hora de consumir produtos ou serviços. No entanto, eles também podem trazer alguns riscos e desafios para os consumidores.





Por isso, é preciso usar os cupons de desconto com planejamento, pesquisa e critério, para aproveitar as vantagens e evitar as desvantagens dessa estratégia.





E você, costuma usar cupons de desconto nas suas compras? Quais são as suas experiências com eles?