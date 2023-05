Tudo o que você precisa saber antes de começar a empreender

(foto: Canva)



A busca por mais autonomia tem feito com que o número de empreendedores cresça cada dia mais. Por isso, entender o que é empreendedorismo é uma maneira de encontrar novos caminhos para a carreira profissional.





Afinal, o empreendedorismo é a arte de identificar oportunidades e criar soluções inovadoras.





Assim como o preço do Bitcoin tem mostrado, ao longo do tempo, que a inovação e a adoção de novas tecnologias podem gerar valor e transformar o mercado financeiro global, empreender também pode abrir várias portas.





Pensando nisso, preparamos o conteúdo a seguir com tudo o que você precisa saber sobre o que é empreendedorismo. Conheça os tipos de empreendedorismo e as características principais de um empreendedor.





Afinal, o que é empreendedorismo?





De modo geral, empreendedorismo é a tentativa de colocar em prática algum projeto de negócio, que pode visar o lucro, mas também um benefício à sociedade. Assim, está relacionado a capacidade de criar e liderar projetos.





Desse modo, o empreendedorismo está simultaneamente ligado à inovação, identificação e solução de problemas, oportunidades e planejamento.





Portanto, o empreendedorismo pode estar presente em todos os mercados, a partir do momento que alguém encontre uma oportunidade de crescimento. Para trabalhar com empreendedorismo não é necessário abrir uma empresa.





Para isso, você pode auxiliar seu trabalho a se desenvolver de maneira sólida, encontrando oportunidades de crescimento que o próprio mercado apresenta. Assim, o empreendedor é o que possui uma visão ampla do negócio, visando além dos lucros.





A importância do empreendedorismo





Através do empreendedorismo o mercado de trabalho passa por transformações, criando novas oportunidades de negócios e ampliando as opções de emprego. Além disso, ele é fundamental para manter os mercados em constante evolução.





Assim, traz a cada segmento novas tecnologias e metodologias para o desenvolvimento contínuo. Outro fator importante do empreendedorismo é que ele se torna importante para o desenvolvimento socioeconômico do país.





A partir disso, milhões de pessoas podem mudar as situações de suas famílias, criando maiores perspectivas de carreira profissional. Para analisar a importância do empreendedorismo no país basta visualizar alguns dados.





A pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2021, feita pelo Sebrae, mostra o Brasil em quinto lugar entre os países de maior nível de empreendedorismo. Ou seja, uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do mercado de trabalho.





Principais tipos de empreendedorismo





Agora que você já sabe um pouco mais sobre empreendedorismo e sua relevância para o desenvolvimento de um país, vamos conhecer seus modelos.





Individual





De modo geral, o empreendedorismo individual é o modelo mais comum e geralmente relacionado ao tema. Assim, é a categoria que apresenta inovações ao mercado com o objetivo de gerar renda e lucros.





Geralmente começando como pequenas empresas, o empreendedor individual pode desenvolver um produto ou serviço que revolucione o mercado como, por exemplo, uma agência de seo , otimizando sites para os buscadores. Entretanto, também pode encontrar uma oportunidade de negócio e atacar um espaço ainda pouco explorado.





Corporativo





(foto: Canva)





Já o empreendedorismo corporativo é o maior exemplo de que para ser um empreendedor não é necessário ter seu próprio negócio. Com isso, são profissionais que trabalham em empresas e têm a função de estudar e propor novas ideias e projetos.





Assim, o empreendedor é aquele que procura inovação e proporciona o desenvolvimento de um negócio, não necessariamente sendo seu. Essa é uma estratégia importante devido à alta competitividade, necessitando a busca por um diferencial.





Empreendedorismo feminino





Outro modelo de empreendedorismo em alta é o feminino. A partir dele, são levados em consideração alguns temas fundamentais para o desenvolvimento de um projeto como a ampliação do mercado para mulheres em cargos de liderança.





Assim, podem ser tanto inovações de mulheres para mulheres como projetos que visam o desenvolvimento da sociedade como um todo. De modo geral, visa apresentar um maior reconhecimento e espaço para o equilíbrio do mercado.





Empreendedorismo social





Como você já deve imaginar, o empreendedorismo social está ligado a práticas e projetos com objetivos de solucionar ou amenizar problemas ambientais, ou sociais. Vale destacar que diferente das ONGs, o empreendedor social visa a geração de lucros.





Com isso, se baseia na responsabilidade com o meio ambiente e práticas sustentáveis para obter sua renda, apresentando que há caminho para a sustentabilidade e rentabilidade. Assim, defende o uso consciente e eficiente dos recursos naturais.





Por conta da crescente no debate sobre práticas sustentáveis, o empreendedorismo social possui um grande espaço para desenvolvimento. Desse modo, apresentando ao mundo que é possível lucrar sem prejudicar o ambiente, melhorando imagem e aumentando lucros.





O que é necessário para empreender?





Confira uma lista de características fundamentais para quem pensa em empreender:





iniciativa;

perseverança;

persuasão

coragem para correr riscos;

capacidade de planejamento;

liderança;

autoconfiança;

motivação;

determinação;

eficiência;

dinamismo;

criatividade;

inteligência emocional;

capacidade de adaptação.





(foto: Canva)





Como podemos perceber, existem uma série de características e habilidades que são essenciais para entrar no mercado do empreendedorismo. A partir disso, será possível ter uma maior capacidade de compreensão sobre oportunidades e riscos externos, como uso da inteligência artificial para substituição de mão de obra.





Desse modo, aumentar as probabilidades de sucesso do novo negócio, seja ele próprio ou não. Para unir todas essas características, é fundamental a capacidade de visão analítica, sendo o mais objetivo e eficiente possível.





Assim, será possível encurtar processos e reduzir custos, alcançando os objetivos traçados de maneira mais rápida.





Conclusão





Ao longo do conteúdo foi possível entender sobre o que é empreendedorismo. Assim, compreender sua importância para o desenvolvimento social e econômico de um país em curto e longo prazo.





Desse modo, proporcionando novas oportunidades de emprego e inovação a diferentes segmentos do mercado. Portanto, o empreendedorismo pode ser encontrado em qualquer área, seja um negócio próprio ou no ambiente corporativo.





Para se tornar um empreendedor de sucesso é preciso ter uma série de características e habilidades como liderança, criatividade, visão analítica, determinação e perseverança. A partir disso, poderá mais facilmente enfrentar os desafios e riscos de um negócio.





Agora que você já sabe tudo sobre o que é empreendedorismo, que tal colocar seus projetos em prática e entrar para esse universo? Afinal, o Brasil se destaca quando o assunto é empreendedorismo, criatividade e inovação.