XLM e TRX: conheça as propostas únicas por trás desses projetos digitais

O mundo das criptomoedas é extremamente grande e dois projetos vem tendo grandes destaques nesse ambiente, que são XLM e TRX. Pensando em você que ainda não sabe muitas informações sobre esses projetos, separamos as principais curiosidades e informações sobre o assunto.





Os dois projetos foram criados para oferecer soluções específicas no mercado financeiro. Sendo assim, se você está pensando em investir em criptomoedas, conhecer os mais variados projetos é essencial.





Para isso, separamos um guia completo sobre como funciona a XLM e TRX. Além disso, veja as principais dicas para garantir mais segurança no momento de fazer os seus investimentos em criptomoedas.





XLM: uma visão geral sobre a criptomoeda





XLM, ou Stellar Lumens, é uma criptomoeda que foi lançada em 2013. É uma rede de pagamentos descentralizada baseada em blockchain que permite transações rápidas e baratas entre diferentes moedas.





O objetivo da XLM é tornar as transferências de dinheiro internacionais mais rápidas, baratas e confiáveis.





A rede Stellar é projetada para ser uma plataforma de pagamentos de baixo custo, conectando pessoas em todo o mundo.





Ele permite que indivíduos e empresas façam transações de forma rápida e eficiente, independentemente de suas localizações.





A tecnologia por trás da XLM é baseada em um protocolo de consenso chamado Stellar Consensus Protocol (SCP).





Isso significa que a rede pode processar transações em segundos, em vez de minutos ou horas, como algumas outras criptomoedas. Além disso, a XLM também é escalável, o que significa que pode lidar com um grande número de transações sem atrasos.





TRX: uma visão geral sobre a criptomoeda





TRX, ou Tron, é outra criptomoeda que foi lançada em 2018. Ele é baseado em blockchain e tem como objetivo criar um ecossistema descentralizado para conteúdo digital.





O objetivo do TRX é permitir que os usuários compartilhem conteúdo sem a necessidade de intermediários ou empresas de tecnologia.





A rede Tron é projetada para fornecer uma plataforma para a distribuição de conteúdo digital, incluindo música, vídeos e jogos.





Ele permite que criadores de conteúdo recebam pagamentos diretamente de seus fãs, em vez de ter que passar por intermediários, como gravadoras ou empresas de streaming de vídeo.





A tecnologia por trás do TRX é baseada em um protocolo de consenso chamado Delegated Proof of Stake (DPoS). Isso significa que os usuários podem votar em "representantes" que processam as transações na rede.





O DPoS é considerado uma forma mais eficiente de processamento de transações, pois não exige tantos recursos de computação como outros protocolos de consenso.





Como funcionam XLM e TRX?





A XLM e a TRX funcionam de maneiras semelhantes a outras criptomoedas. Eles são baseados em blockchain, o que significa que as transações são registradas em um ledger descentralizado.





O ledger é mantido por uma rede de usuários em todo o mundo, e as transações são verificadas por meio de protocolos de consenso.





No entanto, há algumas diferenças importantes entre a XLM e TRX em comparação com outras criptomoedas.





A XLM é projetada para ser uma plataforma de pagamentos, enquanto a TRX é projetada para conteúdo digital.





Desse modo, a XLM é uma rede de pagamentos de baixo custo que pode lidar com diferentes moedas, enquanto a TRX é uma rede de distribuição de conteúdo digital.





Além disso, a tecnologia por trás de cada projeto de moeda é diferente. A XLM usa o protocolo de consenso Stellar Consensus Protocol (SCP), que permite transações rápidas e escalabilidade.





O TRX usa o protocolo de consenso Delegated Proof of Stake (DPoS), que permite que os usuários votem em representantes que processam as transações.





Quais são os benefícios?





Existem muitos benefícios para usar a XLM e TRX em comparação com outras formas de pagamento ou distribuição de conteúdo digital. Aqui estão alguns dos principais benefícios:





XLM

Baixo custo: a XLM é projetada para ser uma rede de pagamentos de baixo custo, o que significa que as transações são mais baratas do que outras formas de pagamento.

Velocidade: A tecnologia SCP permite transações rápidas, geralmente em segundos.

Escalabilidade: é escalável, o que significa que pode lidar com um grande número de transações sem atrasos.

Confiabilidade: é baseada em blockchain, as transações são seguras e confiáveis.





TRX

Conteúdo digital descentralizado: o objetivo do TRX é permitir que os usuários compartilhem conteúdo sem a necessidade de intermediários ou empresas de tecnologia.

Pagamentos diretos: o TRX permite que criadores de conteúdo recebam pagamentos diretamente de seus fãs, em vez de ter que passar por intermediários.

Velocidade: a tecnologia DPoS permite transações rápidas, geralmente em segundos.

Escalabilidade: escalável, o que significa que pode lidar com um grande número de transações sem atrasos.





Como investir em criptomoedas?

XLM e a TRX são dois projetos de moeda digital que têm como objetivo fornecer soluções específicas no mundo financeiro descentralizado.





A XLM é projetada para ser uma rede de pagamentos de baixo custo que pode lidar com diferentes moedas.





Enquanto, a TRX é uma rede de distribuição de conteúdo digital descentralizada. Ambas as moedas têm tecnologia de consenso eficiente e escalável, permitindo transações rápidas e confiáveis.





Com tantas opções no mercado de criptomoedas, é importante fazer sua pesquisa e entender as diferenças entre os projetos de moeda antes de investir.





A XLM e a TRX são apenas dois exemplos de projetos de moeda digital que estão mudando o jogo financeiro descentralizado.