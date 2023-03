Heartland: conheça 3 séries parecidas para assistir hoje mesmo

(foto: Divulgação/Amazon)

Heartland é a série mais longeva da história do Canadá. Mas, claro que uma série com tantas temporadas, jamais chegaria longe se não tivesse um enredo cativante e personagens envolventes. Em suma, a história da série gira em torno do rancho do mesmo nome, que abriga uma trama de reconstrução, mas não somente dos protagonistas.





Ao longo das temporadas de Heartland, muitas coisas mudaram, contudo, não há como negar que dois pontos são importantes na trama. O primeiro é o amor de Amy e dos demais envolvidos por cavalos, e o segundo, é o sentimento de união da família.





Pois bem, se você gosta da série e enquanto espera novos episódios, busque algumas séries parecidas, aqui estão algumas dicas.





Confira 3 séries para assistir



1. Virgin River





Virgin River é uma das séries mais populares da Netflix, e assim como Heartland, se passa em uma pequena cidade. Claro que, no caso da série original Netflix, vemos mais reviravoltas e mais romance do que na série canadense, ainda assim, é uma excelente opção para assistir.





Em suma, a história gira em torno da história de Mel Monroe, uma jovem desiludida com os acontecimentos de sua vida que deixa a cidade grande para uma oportunidade de emprego na cidade do mesmo nome. Ao chegar ao local, Mel descobre que de calma, a cidade não tem nada.





Rapidamente, ela se envolve com Jack Sheridan, um ex-fuzileiro que agora tem um bar popular na cidade. No entanto, o passado de Jack não é nada pacífico, e some-se a isso, uma ex-namorada que está grávida dele. O romance deles agita rapidamente a cidade.





A série tem 4 temporadas, com a 5ª a caminho. Virgin River é protagonizada por Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey's Anatomy).



2. Chesapeake Shores





Outra comovente série dramática de TV que destaca os altos e baixos das famílias, bem como lida com o passado, 'Chesapeake Shores' é bastante semelhante a 'Heartland'. Principalmente, em termos dos temas que aborda. Baseado na série de romance homônima de Sherryl Woods, ele se concentra em Abby, que retorna de Nova York para sua cidade natal, Chesapeake Shores, Maryland.





Enquanto ajuda sua irmã Jess a salvar sua pousada da execução hipotecária, Abby é confrontada com o relacionamento conturbado que ela compartilha com suas duas filhas, bem como com a chegada de sua mãe distante.





Com o tempo, Abby aprende a equilibrar todos esses aspectos de sua vida enquanto se reconecta com seu antigo amor, Trace, e tenta reunir sua família novamente. Assim como Amy, Abby enfrenta seu trauma e medo de se tornar a âncora para seus entes queridos e encontra amor e propósito mais uma vez.





3. This Is Us





Criado por Dan Fogelman, This Is Us é uma série dramática de TV. A sua história retrata a evolução dinâmica da família Pearson, composta pelos pais Jack e Rebecca e seus três filhos, Kevin, Kate e Randall. Situada em diferentes períodos de tempo, a narrativa segue o crescimento e as lutas em suas vidas, bem como as várias circunstâncias que os distinguem, mas os unem.





Muito parecido com 'Heartland', o programa é um conto multigeracional de uma família que se une em uma situação adversa de perda. Dessa forma, enfrenta todos os desafios que a vida lhes lança, extraindo força e conforto um do outro. 'This Is Us' também fala sobre os altos e baixos da paternidade e apresenta um elenco igualmente estelar.