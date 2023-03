Como tirar o cheiro de urina do colchão? Confira 6 soluções eficazes

(foto: Canva)

É normal crianças e pessoas idosas urinarem durante o sono, e esses pequenos acidentes noturnos são desagradáveis, mas sem maior gravidade, exceto para o colchão.





Se o colchão não está protegido o suficiente, ele acaba absorvendo o líquido, mancha e se impregna de um cheiro desagradável. Então, como tirar o cheiro de urina do colchão?





Continue a leitura e descubra as principais dicas para acabar de uma vez por todas com esse odor e dormir tranquilamente.





Como tirar o cheiro de urina do colchão?





Um colchão impregnado de urina é pouco estético, afinal, as manchas amarelas estão espalhadas em toda a superfície, e sem falar que é bastante anti-higiênico.





O problema é que a urina absorvida cria uma umidade e um odor desagradável, e dependendo da densidade colchão , a urina pode penetrar ainda mais profundamente.





Se você vem enfrentando esse tipo de situação, veja agora 6 soluções de como tirar cheiro de urina do colchão:





1. Limpar com bicarbonato de sódio e água oxigenada





O bicarbonato de sódio é muito utilizado para tirar o cheiro e as manchas de urina incrustadas no colchão. Simples e eficaz, basta misturar bicarbonato de sódio com água oxigenada para obter uma mistura para esfregar no colchão.





Adicione um pouco de detergente à mistura e esfregue com a ajuda de uma esponja. Termine polvilhando com bicarbonato de sódio e deixe agir por alguns minutos antes de aspirar.



2. Vinagre branco para tirar cheiro de urina de maneira ecológica





Quando o assunto é limpeza, o vinagre branco é um produto indispensável. Para tirar o cheiro de urina, comece misturando 500 ml de vinagre branco em 200 ml de água morna, e acrescente detergente.





Com a ajuda de uma esponja, esfregue a superfície do colchão, depois enxague com um pano úmido. Não se esqueça de deixar secar bem. Você pode utilizar um secador de cabelo para ganhar tempo.



3. Bicarbonato de sódio e suco de limão





Essa é uma receita caseira usada no tempo dos avós. Misture em um borrifador os seguintes ingredientes:





2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;

2 colheres de sopa de suco de limão;

4 gotas de óleo essencial de limão;

Complete com água quente.





Borrife essa solução diretamente no colchão e deixe o colchão secar bem ao ar livre.



4. Vinagre branco e álcool 70º





Outra maneira de tirar o cheiro de urina do colchão é misturar 1 xícara de vinagre branco, 1 xícara de água quente e 2 colheres de sopa de álcool 70º.





Borrife a solução diretamente no local da urina e deixe secar. Depois de bem seco, o cheiro da urina vai desaparecer.



5. Limão





O suco de limão é um ácido natural que pode ajudar a neutralizar o odor da urina. Esprema o suco de um limão sobre a mancha e deixe agir por alguns minutos antes de limpar com uma toalha úmida.



6. Óleo essencial de limão ou de lavanda





Você pode seguir todo o passo a passo do bicarbonato de sódio, e ao terminar, borrifar algumas gotas de óleo essencial de limão ou lavanda.



Conclusão





Aproveite e coloque em prática todas essas dicas de como tirar o cheiro de urina do colchão, mas quanto antes você agir, melhor. Afinal, uma limpeza imediata evita que o odor penetre no colchão, mas isso requer um pouco de disposição se o acidente acontecer no meio da noite.





Nesse caso, basta usar um algodão úmido para esfregar o local, e depois coloque um papel toalha para absorver. E no outro dia, com mais tempo, você faz então uma limpeza completa.