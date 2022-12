CEO da Lanistar fala sobre trocas de criptomoedas por aplicativo; confira

(foto: Divulgação)

Após seu lançamento público bem-sucedido no Brasil no início deste ano, a startup de fintech Lanistar se encontra em um bom momento. A empresa tem muitos planos para o futuro, à medida que continua crescendo e implementando mais recursos.





Tivemos a oportunidade de falar com o CEO da Lanistar, Jeremy Baber, para saber o que ele pensa sobre o futuro da empresa e os incríveis recursos futuros de seus aplicativos.





A troca de moeda Lanistar vai revolucionar a plataforma





Um dos maiores recursos a serem implementados no futuro é uma troca de criptomoedas, que será acessível por meio do aplicativo Lanistar. Como uma solução de pagamento móvel ideal para jovens, a troca de criptomoedas faz todo o sentido, já que aqueles representam a maior porcentagem de usuários de moedas digitais.





Em suas próprias palavras, Jeremy Baber descreve a troca de criptomoedas como uma plataforma onde os usuários da Lanistar encontram tudo o que precisam em um único lugar e ainda tem a mesma facilidade que o app para usá-la. Nas próprias palavras de Baber:





‘Bem, em primeiro lugar, não vamos fazer o que outras trocas de criptomoedas estão fazendo, ou seja, uma quantidade exagerada de informações bem como dificuldade para manejar. Este é um simples 'você quer comprar?', você coloca seu dinheiro aqui, escolhe qual moeda deseja e compra. Cinco, seis telas para fazer a compra e venda, seu envio e seu recebimento. É isso.'





Mas, para aqueles que já estão envolvidos com cripto, qual é a vantagem de usar a exchange Lanistar e não as existentes? Jeremy Baber respondeu:





“O que estamos fazendo é incentivar. Portanto, se alguém não tiver uma conta Lanistar, sim, pode haver uma taxa de câmbio um pouco mais alta. Mas, se tiverem uma conta da marca, a troca é gratuita ou com taxas mais baixas.'





Jeremy Baber explica as vantagens do usuário





Se a Lanistar deseja atingir seus objetivos, deve trabalhar bastante não apenas para conquistar clientes, mas também para mantê-los. Isso é algo que Jeremy Baber entende muito bem e apresenta uma perspectiva interessante sobre a ideia de serviços gratuitos como forma de incentivar a participação em projetos e serviços:





"No final das contas, cobramos taxas, mas acho que é aí que muitas pessoas caem na armadilha do ponto de vista do cliente." Ele disse. 'Nada é gratuito. Então, quando as pessoas dizem 'você tem uma conta bancária grátis' ou isso ou aquilo grátis, sempre haverá cobranças em algum lugar. Portanto, em nossos T&Cs, dizemos que vamos cobrar de você por X, Y e Z, porque a pior situação é dizer que tudo é gratuito e, mais tarde, começarmos a cobrar. É muito desagradável.'





Baber se preocupa muito com a Lanistar, mas também com os clientes que se inscrevem no projeto. Como ele explicou mais adiante na entrevista, ao falar sobre a importância de integrar os usuários da geração Z e da geração do milênio:





‘Você tem que cuidar desse grupo, porque, em última análise, eles podem ser clientes pelos próximos cinquenta anos. Conquiste-os agora, trate-os bem, mantenha-os por muito tempo.'



Qual é o futuro da Lanistar?





Jeremy Baber disse estar otimista sobre o futuro da marca. Em suas próprias palavras:





“Acredito que nos próximos nove a doze meses, faremos alguns trajetos. Um, até o final deste ano, lançando na Argentina, Colômbia, França, Espanha e Itália até o final deste ano. Quando dizemos lançaremos nesses países, queremos dizer uma estreia Beta, ou seja, apenas um teste para garantir que o aplicativo e o banco estejam funcionando”





‘À medida que avançamos para 2023, há alguns objetivos almejados. Primeiro, queremos que nove milhões de cartões sejam enviados no próximo ano. Portanto, se é um cartão virtual ou físico, não importa - 9 milhões de clientes. Agora, podemos esperar manter esses nove milhões de clientes? Não. Na verdade, contamos com cerca de 6 milhões. Na verdade, é aqui que fica emocionante. Em 2023, precisamos lançar no restante do EEE, provavelmente nos Emirados Árabes Unidos, nos EUA, no Canadá, no restante da América Latina e, possivelmente, na Índia também em 2023 ou 2024. '





Com objetivos ambiciosos e planos para se tornar uma marca global, a Lanistar é um projeto que não podemos ignorar ano que vem.





Pretende concretizar esse crescimento a partir de 2023 com seu atual incentivo, que vai até 15 de janeiro de 2023. Esse estímulo acontece na forma de sorteio, o qual a cada três dias premiará até 25 usuários com R$ 6 mil. Associado a recompensa de inscrição contínua, não há motivos para não baixar e experimentar este aplicativo gratuito e saber como começar a economizar.





