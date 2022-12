Empresa oferece soluções de monitoramento de culturas por satélite

(foto: Freepik)

Unidos permanecemos, divididos caímos. Talvez, este ditado descreva melhor a ideia das cooperativas agrícolas. Obter uma mão amiga quando surge um problema é o que motiva os agricultores a se juntarem às cooperativas agrícolas, onde a agricultura individual era originalmente difundida. Os membros de uma cooperativa se sentem mais protegidos e prontos para desafios inesperados, reduzindo riscos financeiros e recebendo assistência qualificada quando necessário.





O objetivo final da cooperativa é ajudar os agricultores a alcançar melhores rendimentos e lucros. As cooperativas agrícolas conectam os produtores aos distribuidores, apoiam-nos na compra de suprimentos sem intermediários e aconselham como obter serviços de consultoria. Além disso, a adesão às cooperativas agrícolas permite que os agricultores entrem em mercados maiores e resistam à concorrência, melhorem a qualidade dos produtos e serviços, obtenham apoio jurídico e se beneficiem da colaboração transparente e democrática.





Tecnologias de sensoriamento remoto, ganhando tração recentemente e oferecendo ricas capacidades para empresas de diferentes indústrias, podem ajudar as cooperativas agrícolas a resolver desafios que enfrentam nas operações diárias. Dada a carga que a agricultura carrega no contexto do aumento da demanda alimentar e do aumento dos custos de produção, ela precisa criticamente de ferramentas orientadas por tecnologia para tomar decisões informadas. Além disso, o agravante das mudanças climáticas insta a agricultura a implementar tecnologias baseadas em satélite para acessar a produtividade de campo precisa e os dados do estado da cultura para melhorar os rendimentos.





Além da falta de dados precisos para a tomada de decisões, mais uma questão que incomoda as cooperativas agrícolas são as lacunas de comunicação entre os cooperados que utilizam diferentes ferramentas de gestão de campo. A plataforma unificada que fornece percepções acionáveis pode ser uma maneira inteligente e eficaz de garantir que todos os membros das cooperativas agrícolas estejam na mesma página operando os mesmos dados.





EOS Data Analytics. A empresa é especialista no desenvolvimento de produtos espaciais de alta tecnologia para o setor agrícola, empregando sua experiência de anos para facilitar o cultivo de culturas. O EOSDA Crop Monitoring oferece aos usuários acesso ao grande escopo de dados recuperados de imagens de satélite, permitindo identificar e lidar com várias ameaças que podem afetar as culturas. Esse tipo de solução é o EOSDA Crop Monitoring , uma plataforma de agricultura de precisão baseada em satélite on-line projetada para gerenciamento remoto de fazendas pela. A empresa é especialista no desenvolvimento de produtos espaciais de alta tecnologia para o setor agrícola, empregando sua experiência de anos para facilitar o cultivo de culturas. O EOSDA Crop Monitoring oferece aos usuários acesso ao grande escopo de dados recuperados de imagens de satélite, permitindo identificar e lidar com várias ameaças que podem afetar as culturas.





"Aproveitando a rica funcionalidade da plataforma, os membros da cooperativa agrícola podem detectar anomalias críticas no desenvolvimento de plantas no início e tomar ações corretivas. Por exemplo, o EOSDA Crop Monitoring fornece aos agricultores análises de 360 graus dos campos para reconhecer a propagação de ervas, prevenir ataques de pragas e evitar a irrigação excessiva ou fertilização irracional que possa impedir o desenvolvimento normal das culturas. Além disso, a plataforma permite que os agricultores reduzam os custos de viagem de campo enviando olheiros para fazer investigações no local e verificar áreas problemáticas", diz Brijesh Thoppil, líder de parcerias estratégicas da EOS Data Analytics.





Entre os recursos de Monitoramento de Culturas do EOSDA, os abaixo, talvez, beneficiarão mais as cooperativas agrícolas.





Os índices de vegetação , criados com algoritmos matemáticos, dão uma compreensão do estado do vegetal em diferentes estágios de crescimento vegetal;

, criados com algoritmos matemáticos, dão uma compreensão do estado do vegetal em diferentes estágios de crescimento vegetal; Previsão meteorológica de 14 dias e dados históricos ajudam os agricultores a se prepararem para condições climáticas desfavoráveis e planejarem as atividades de campo em conformidade;

dias e dados históricos ajudam os agricultores a se prepararem para condições climáticas desfavoráveis e planejarem as atividades de campo em conformidade; O recurso de zoneamento permite que os agricultores otimizem o plantio e a fertilização das sementes calculando a quantidade necessária de nutrientes e número de sementes com base nas áreas de campos que produzem capacidade e produtividade;

permite que os agricultores otimizem o plantio e a fertilização das sementes calculando a quantidade necessária de nutrientes e número de sementes com base nas áreas de campos que produzem capacidade e produtividade; O recurso de Rastreio permite o envio de batedores para áreas específicas de campo e a preparação de relatórios indicando nome da cultura, alterações no estado de vegetação, data de semeadura, etc;

permite o envio de batedores para áreas específicas de campo e a preparação de relatórios indicando nome da cultura, alterações no estado de vegetação, data de semeadura, etc; A tabela de classificação de campo exibe características importantes de campos em um painel de instrumentos, ajudando os usuários a verificar rapidamente o tamanho do campo, o índice de vegetação, o tipo de cultura e quaisquer outros parâmetros que eles acham essenciais para ter em mãos;

de campo exibe características importantes de campos em um painel de instrumentos, ajudando os usuários a verificar rapidamente o tamanho do campo, o índice de vegetação, o tipo de cultura e quaisquer outros parâmetros que eles acham essenciais para ter em mãos; E, finalmente, o recurso de gerenciamento da equipe facilita o compartilhamento de informações entre todos os membros da cooperativa e garante uma colaboração perfeita.





Deve-se mencionar que o EOS Data Analytics Partner Program oferece várias opções de parceria para cooperativas agrícolas:





A solução de monitoramento de culturas EOSDA pronta a usar e um gerenciador de contas dedicado para resolver quaisquer problemas para aqueles clientes que compram mais de 5.000 assinaturas ha;

Plataforma de Rótulo Branco simples ou avançada que fornece aos clientes personalização completa, incluindo a marca/Logo da corporativa, relatórios personalizados e um aplicativo móvel de rastreio;

Projetos personalizados que abrangem classificação de culturas, previsão de rendimento e detecção de limites de campo que podem ser realizados em um campo, região ou nível de país.





Usando o EOSDA Crop Monitoring, as cooperativas agrícolas terão a oportunidade de fortalecer suas práticas agrícolas tradicionais com tecnologias orientadas pelo espaço.





"Não seria exagero dizer que colocamos nosso coração e expertise na criação do EOSDA Crop Monitoring. E o que é mais importante, continuamos aprimorando o produto, coletando o feedback dos usuários e desenvolvendo novas funcionalidades para melhor atender às necessidades dos clientes. Acreditamos que os índices de vegetação, a previsão do tempo e a história, o zoneamento e outras características da plataforma permitirão que os agricultores melhorem seus rendimentos, mantendo-se rentáveis e sustentáveis", acrescenta Brijesh Thoppil, líder de parcerias estratégicas da EOS Data Analytics.





Comprometida em fornecer produtos e serviços de alta qualidade aos clientes, a EOS Data Analytics lançará em breve sua constelação de satélites EOS SAT especificamente focada na agricultura. A empresa está confiante de que a tecnologia baseada em satélite impulsionará as cooperativas agrícolas na América Latina, abrindo novos caminhos para os negócios agrícolas.