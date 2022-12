Copa do Mundo: veja os melhores sites para apostar nos jogos

(foto: Pixabay)



O evento esportivo mais esperado do ano já começou, e com ele as apostas esportivas estão a todo o vapor! Com tantas opções espalhadas pela internet, fica realmente difícil para qualquer apostador (seja experiente no assunto ou não) escolher a melhor casa de apostas para abrir uma conta e desfrutar de suas vantagens.





Para isso, os sites prepararam diversas promoções, e um destes é o bet365. Portanto, entre na página www.bet365.com e conheça mais detalhes sobre a empresa, além de saber sobre os bônus e todos os recursos que você pode usufruir quando se tornar um cliente.





3 sites de apostas esportivas para jogar durante a Copa





Mas quais as demais empresas, além da Bet365, que podemos considerar como referência em apostas esportivas durante a Copa do Mundo do Catar? O que esperar delas em termos de benefícios? Vamos ver a seguir aqui no artigo.

Betano

Fundada em 2019 e com sede em Malta, a Betano é focada em futebol , especialmente o brasileiro. Tem como características principais os métodos de pagamento, incluindo o Pix, mas não aceita cartões bancários. Com bônus de boas-vindas bastante tentador (R$300,00 no primeiro depósito mais R$50,00), a empresa possui o programa de Fidelidade Missões Betano, que oferece diversos prêmios e possibilidades de acúmulo de pontos.





O cliente também pode ter acesso ao assistente virtual Bet Mentor assim que abre a sua conta.

Dafabet





O site já é tradicional e tem tradição no mercado de apostas esportivas. Fundado nas Filipinas em 2004, a empresa possui um bônus de boas-vindas de até R$600,00 nos primeiros 3 depósitos efetuados mais um bônus exclusivo de R$25,00.





Com odds elevadas e limite de valor de apostas alto, a Dafabet é famosa pelas transmissões ao vivo, além das estatísticas em tempo real, ou seja, algo bastante importante quando se trata de uma competição como a Copa do Mundo, onde os times podem definir suas posições na tabela de jogos a qualquer momento.

22Bet

Fundado em 2017, o site da empresa 22Bet é bastante completo. Com excelente bônus de boas-vindas que permite que o jogador iniciante receba R$600,00 em seu primeiro depósito, a empresa também disponibiliza um aplicativo de fácil navegação a seus clientes, fazendo com que estes tenham a chance de acompanhar os jogos da Copa do Mundo e suas apostas de qualquer lugar.





O acúmulo de pontos através do programa de fidelidade é outro aspecto que chama a atenção, pois é possível receber giros grátis e outras bonificações dependendo da sua posição no site da empresa.

Betway

Fundada em 2006 em Malta, a empresa é uma das queridinhas dos brasileiros, principalmente agora durante a Copa do Mundo.





Com várias promoções disponíveis (apesar de não haver um bônus de boas-vindas neste momento), a Betway apresenta um alto limite de ganhos e ótima variedade de apostas ao vivo, especialmente nos jogos que estão em andamento nesta primeira fase da Copa do Catar.





De qualquer forma, tenha consciência de que apostas envolvem riscos, e antes de mais nada, certifique-se sobre a segurança e confiabilidade do site em que está cadastrado.