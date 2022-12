(foto: Lanistar)



Não é segredo que a fintech está se tornando tendência no Brasil e é utilizada pela maioria das pessoas. Ela é definida pelo uso do Pix, uma plataforma de pagamento rápida e segura que garante a transferência fácil e tranquila de fundos.





Com o Pix, os usuários podem realizar pagamentos sem problemas no momento que melhor se adapta ao seu estilo de vida e necessidades. O valor é recebido instantaneamente para que não haja espera por horas ou dias a fio até que o dinheiro chegue.





Além disso, o Pix está revolucionando a forma como as pessoas administram suas finanças ao se esforçar para se livrar das idas presenciais ao banco. Afinal, após o impacto devastador do COVID-19 no mundo, não pegar fila pode ser bom para sua saúde.





Em última análise, quando um modelo do Instagram se torna público, muitas pessoas querem fotos e autógrafos, o que torna provável que ele adoeça e se sinta desconfortável. Assim, o Pix permite que os influenciadores cuidem de todas as suas finanças no conforto do celular.





No entanto, esse recurso é apenas a ponta do iceberg. Empresas como Inter Bank, C6 Banco e Lanistar estão constantemente procurando novas maneiras de aumentar a experiência de seus clientes no Brasil.





Farto de taxas? Escolha Interbanco





O Banco Inter tem mais de 8,5 milhões de clientes e mais de 600.000 seguidores no Instagram por um bom motivo.





Ao se cadastrar no Banco Inter, o usuário não paga nenhuma taxa para abrir a conta e não paga nada a mais para facilitar suas finanças no dia a dia. Não importa se eles querem transferir dinheiro, fazer depósitos ou saques, nenhuma taxa é cobrada.





Portanto, ao utilizar o Banco Inter, os residentes brasileiros têm mais chances de manter suas finanças em boas condições.





Ganhe e gaste pontos Atom com o C6 Bank





Semelhante ao Inter Bank, o C6 Bank também não cobra taxas por nenhum processo relacionado ao banco. Mas a fintech fundada por Marcelo Kalim oferece um sistema de recompensa conhecido como programa de pontos atômicos.





Sempre que um usuário compra com o cartão do banco C6, ele acumula pontos Atom. Esses pontos Atom nunca expiram e podem ser usados %u200B%u200Bpara reembolso e compra de produtos na loja C6.





Gerencie sua criptografia com o aplicativo Lanistar





Ao contrário do banco Inter ou C6, a Lanistar planeja introduzir pagamentos, trocas e transferências criptográficas em seu aplicativo em 2023. O aplicativo também incluirá uma carteira criptográfica abrangente, facilitada ao lado de trocas de moedas digitais respeitáveis.





Com este excelente recurso ainda em produção, agora é o momento perfeito para os usuários baixarem o aplicativo Lanistar e começarem a se acostumar com seu funcionamento. Assim, quando os pagamentos criptográficos forem possíveis, eles podem capitalizar imediatamente.





O aplicativo está disponível em todos os dispositivos móveis, então, se você possui um iPhone 7 ou um Samsung Galaxy S22, baixe o aplicativo e obtenha uma vantagem inicial em seu portfólio de criptomoedas.





Pensamentos finais





Fintech é extremamente popular no Brasil e Inter Bank, C6 Bank e Lanistar são três organizações com potencial para transcender o mercado financeiro de 2023.





No entanto, a Lanistar é uma empresa que se destaca por seus planos de integrar pagamentos criptográficos em seu aplicativo móvel.





